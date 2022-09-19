「抗中」未必能「保台」，蔡英文不妨參考民進黨內曾有的「兩岸統合論」傳統

近來台灣前副總統呂秀蓮揭櫫「兩岸和平論」、「一個中華」、「兩岸邦聯論」，此兩岸論述頗有海納百川極具包容性及創新性，涵蓋跨黨派主張，整合社會分歧。

呂秀蓮諍諍之言，在當前兩岸關係惡性循環，頻臨戰爭邊緣風險之際，值得各政黨深思；尤其蔡英文總統執政後，重申建構「台灣共識」，宣稱沒有人要為自己國家認同道歉。然卻倡議「抗中保台」路線及採取失衡「聯美抗中」國際戰略，不僅沒有提升中華民國能見度及台灣安全係數，反而國家象徵圖騰日益衰微及陷入「被戰爭」風險。

蔡英文總統雖宣稱依據中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，但卻不承認兩岸同屬一國的「九二共識」。儘管憲法增修條文前言，仍明載「因應國家統一前之需要」；憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》明載中華民國下劃分「台灣地區」及「大陸地區」，從憲政法理角度來論，憲法及法律已預設兩岸具有「國家同一性」；且無論是民進黨或國民黨黨內也皆有「統合論」傳統主張。

首先，民眾高度期待兩岸和平及兩岸對話，避免誤解及衝突「無限上綱」

9月初「台灣國際戰略學會」公布民調，針對呂秀蓮主張兩岸和平，提出「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」此說法，高達80.4％民眾表示支持，不支持僅有13.9％。

當問及民眾支不支持呂秀蓮至中國訪問，以尋求兩岸和平，有55.8％民眾表示支持，31.4％不支持。超過半數台灣民眾，並不反對台政治領袖赴陸溝通及對話，絕大多數民眾支持兩岸和平論。

「抗中保台」路線並非台灣社會主流思維，據國家政策基金會及台灣國際戰略學會民意調查顯示，僅約11％至18％支持。然這卻成為政治人物操作台灣國族主義、主體意識及民粹主義的政治工具，每逢遭遇選舉猶如一部無限量提款機，一再撕裂、分化台灣命運共同體意識、煽動內部族群、省籍對立與衝突、離間國家認同及情感；動輒標籤化、「抹紅」主張兩岸和平論者、交流論者及溝通論者，污名化其行為是「親中賣台」、「媚共」、「舔共」。

同時，挑釁兩岸民族主義情緒、激勵仇恨、敵對，「中國模式」、「中國典範」及「中國經驗」成為台灣避之唯恐不及「威脅論」，而非「機遇論」，一個充滿熱情對未來願景樂觀進取及多元開放海洋島嶼，卻鎖進封閉保守僵化意識型態框架。