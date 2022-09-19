「抗中」未必能「保台」，蔡英文不妨參考民進黨內曾有的「兩岸統合論」傳統
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民進黨黨內即使在通過《公投台獨黨綱》，倡議以公民投票程序建立「台灣共和國」後，然其黨內仍有兩岸統合論訴求。
近來台灣前副總統呂秀蓮揭櫫「兩岸和平論」、「一個中華」、「兩岸邦聯論」，此兩岸論述頗有海納百川極具包容性及創新性，涵蓋跨黨派主張，整合社會分歧。
呂秀蓮諍諍之言，在當前兩岸關係惡性循環，頻臨戰爭邊緣風險之際，值得各政黨深思；尤其蔡英文總統執政後，重申建構「台灣共識」，宣稱沒有人要為自己國家認同道歉。然卻倡議「抗中保台」路線及採取失衡「聯美抗中」國際戰略，不僅沒有提升中華民國能見度及台灣安全係數，反而國家象徵圖騰日益衰微及陷入「被戰爭」風險。
蔡英文總統雖宣稱依據中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，但卻不承認兩岸同屬一國的「九二共識」。儘管憲法增修條文前言，仍明載「因應國家統一前之需要」；憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》明載中華民國下劃分「台灣地區」及「大陸地區」，從憲政法理角度來論，憲法及法律已預設兩岸具有「國家同一性」；且無論是民進黨或國民黨黨內也皆有「統合論」傳統主張。
首先，民眾高度期待兩岸和平及兩岸對話，避免誤解及衝突「無限上綱」
9月初「台灣國際戰略學會」公布民調，針對呂秀蓮主張兩岸和平，提出「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」此說法，高達80.4％民眾表示支持，不支持僅有13.9％。
當問及民眾支不支持呂秀蓮至中國訪問，以尋求兩岸和平，有55.8％民眾表示支持，31.4％不支持。超過半數台灣民眾，並不反對台政治領袖赴陸溝通及對話，絕大多數民眾支持兩岸和平論。
「抗中保台」路線並非台灣社會主流思維，據國家政策基金會及台灣國際戰略學會民意調查顯示，僅約11％至18％支持。然這卻成為政治人物操作台灣國族主義、主體意識及民粹主義的政治工具，每逢遭遇選舉猶如一部無限量提款機，一再撕裂、分化台灣命運共同體意識、煽動內部族群、省籍對立與衝突、離間國家認同及情感；動輒標籤化、「抹紅」主張兩岸和平論者、交流論者及溝通論者，污名化其行為是「親中賣台」、「媚共」、「舔共」。
同時，挑釁兩岸民族主義情緒、激勵仇恨、敵對，「中國模式」、「中國典範」及「中國經驗」成為台灣避之唯恐不及「威脅論」，而非「機遇論」，一個充滿熱情對未來願景樂觀進取及多元開放海洋島嶼，卻鎖進封閉保守僵化意識型態框架。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。