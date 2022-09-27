《島國知音》：葛超智向美國國務院報告二二八的真實狀況，因此招致國民黨的記恨

文：杜祖健

第二次來台灣

Kerr老師第二次來台的身分是，美國駐台領事館的副領事。戰爭剛結束不久，Kerr老師就穿著海軍制服來到我家門口，而且用流利得驚人的日語問我說：「爸爸在家嗎？」一位直到前幾天還是日本敵國的軍人突然出現在家門口，對年幼的我來說是一件令人害怕的大事。我回答他說，父親還沒有回家，之後他就拿出一些珍貴的美國禮物請我轉交給父親，並說「請代我向父親問好」，然後就坐著我第一次看到的吉普車離去。

之後我才知道，Kerr老師在戰爭時期是美國海軍的情報軍官，第二次來台灣的身分則是美國的駐台副領事。日軍雖然在戰爭初期迅速占領南洋多數島嶼，但Kerr老師深知日美兩國的國力懸殊，日軍最後一定會敗北。後來的戰況一如老師預期，到了1945年8月，日本終於向盟軍無條件投降。戰爭結束後，老師以駐台副領事的身分重回台灣。

Kerr老師在台灣擔任副領事期間，台北發生二二八事件。事件發生後，反抗國民政府暴政的人民起義迅速蔓延台灣全島。事件的表面起因在於國民黨的警察取締販賣私菸的女性，打死圍觀的一名青年。但深層的原因則是在於，戰後來台的國民黨官員素質太差，他們不但歧視台灣人，而且來到台灣之後，像是強盜一般做盡所有貪汙舞弊的壞事。台灣人正為結束了五十年的日本殖民統治而歡喜，結果沒想到從中國來的官員和軍隊如此貪汙腐敗，和以前日本人的清廉執政完全不一樣，台灣人對祖國的美好想像完全破滅，成為二二八事件發生的主要原因。

當時台灣的行政長官陳儀，一面虛應事故地說以後會錄用更多台灣公務人員，會嚴懲取締私菸的警察，而且不會從中國調動援軍來台。不知道中國人欺瞞本性的台灣人，很容易就完全相信這些謊言。數天後，從中國調來的軍隊自基隆登陸，隨即在台灣展開無差別的屠殺，讓台灣淪為殺戮戰場。

當時被殺害的總人數至今仍未明瞭，從不同的統計結果顯示，介於兩萬至五萬人間。陳水扁先生擔任市長之後，將台北的新公園改名為二二八和平紀念公園，而且在公園內成立二二八紀念館，展示大屠殺的相關史料和證物。

當時在台擔任美國副領事的Kerr老師目睹大屠殺發生，憤怒的他以攝影機記錄國民黨軍隊在台北街頭屠殺無辜民眾的經過。在史丹福大學與老師見面時，他這麼說：「看到中國兵在街頭殘殺無辜的台灣人，我感到非常憤怒，於是向美國國務院報告了當時的真實狀況。我因此招致國民黨的記恨，有一次從山上開車下來時，差點被路過的卡車逼到懸崖下面。國民黨政府的陰狠可見一斑。」

美中的外交關係

二次大戰期間，中國因為與美國一樣，都是與日本對戰的國家，所以雙方有著同盟關係。因為這層關係，美國始終對蔣介石的國民黨政府保持友好態度。二二八事件期間在台北擔任副領事的Kerr老師，因為對於中國兵屠殺台灣人一事感到憤慨，所以將台北街頭的屠殺情景拍攝成影片，並寄送給美國政府。Kerr老師的行為激怒了蔣介石，蔣介石於是對美國施壓，將Kerr老師免職。Kerr老師在台灣任職短短兩年後，於1947年離台返美。

除了Kerr老師，當時美國的政治與歷史學者，幾乎都理所當然地把台灣當成中國的一部分看待。只有Kerr老師認為，台灣與中國分離五十年，而且台灣人受過日本的統治和日本教育，已經和中國有很大差異。

在Kerr老師的所有著作中，《被出賣的台灣》是台灣人最熟悉的一本。但這本書當初要在美國出版的時候，因為被許多名人和歷史學者反對，遭遇很多困難。即使排除萬難終於出版，這本書在各地的圖書館，不是被失蹤就是被損毀，遭遇到國民黨政權爪牙的無情破壞。

當時麥卡錫主義（McCarthyism）橫行美國社會，許多人被視為左派之後就跟著被當成共產黨人而遭到排擠。因為美國政府與蔣介石政權有著友好關係，所以所有反對蔣介石的人都被視為是共產主義的同路人而遭受無情迫害。在當時那種氣氛下，Kerr 老師最後被迫離開胡佛圖書館的研究所。老師之後雖然轉往柏克萊加州大學進行琉球史研究，但還是持續擔心自己是否會遭到國民黨特務的狙擊。

Kerr老師在撰寫《被出賣的台灣》一書時，曾請當時任職於舊金山加大醫院的杜武豪醫師幫忙校閱，並提供意見。這件事後來被國民黨特務探知，居住在台灣的杜醫師姊姊跟著受到國民政府的騷擾，並警告其弟不得再與Kerr老師往來。杜武豪醫師後來將此事告訴Kerr 老師，老師因為不想造成杜醫師的困擾，於是從此沒有再和杜醫師聯絡。

與沖繩的關係

Kerr老師之後移居夏威夷，並且在東西研究中心（East-West Center）任職。老師後來持續從事琉球史的研究，一直到過世。

我個人是在1989年才知道，原來Kerr老師和沖繩有著深刻的關連，而且受到許多沖繩人尊敬。當時我以美國海軍代表的身分前往印度果亞參加一項美印兩國聯合舉辦的學術會議。我在會議上認識比嘉老師，並從而得知原來Kerr老師和沖繩有著密切關連，而且受到許多沖繩人的敬重。

關於Kerr老師和沖繩的密切關係，知道的台灣人並不多。沖繩有很多關於Kerr 老師的文字記錄分散在不同單位。豐平朝美老師將這些分散的資料目錄記載入〈琉球図書館の歩み〉一文中。琉球大學的圖書館中有與老師同名的Kerr資料庫，這些沖繩相關資料是由不同的個人收藏者捐贈給大學校方。資料庫中的書籍，則是老師所捐出的部分個人藏書。台灣師範大學裡面，也有特別收錄的老師相關資料。