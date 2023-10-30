《提案高手不靠靈感的12個思考拆解術》：有些人說，創造力就是要跳出框架思考，但如果我說根本就不需要框架呢？
我們想讓你知道的是
年輕的孩子們可以構想出驚人的原創性解決方案，因為他們不受成人的僵化慣例和方法論的約束。他們沒有像我們這些可憐的成年人的心理限制。西班牙藝術家和畫家巴勃羅．畢卡索（Pablo Picasso）完美地說明了這一點，他說：「我花了4年的時間才能像拉斐爾（Raphael）一樣畫畫，但卻需要一生的時間才能像孩子一樣畫畫。」這種始終保持開放、興奮和好奇地看待不同事物的心態，是讓兒童接觸新思想的原因。他們的思考不受到限制、無邊無際；他們沒有順從，而是在創造。
文：克里斯．格里菲斯（Chris Griffiths）、梅麗娜．科斯蒂（Melina Costi）、卡拉．梅德利科特（Caragh Medlicott）
長大就變笨？
兒童比成年人更有創造力，這不是什麼秘密。只需要觀察孩子們玩耍，就能看到他們的想像力如何自然而然地融入周圍的現實。然而，我們大多數人對這種創造力差異的認識更多是基於軼事而非事實。因此，你可能會有興趣知道，這不是臆測或空洞觀察，大量的研究證明孩子確實更有創造力。這不只是因為他們有更多的玩耍時間或免於責任的自由——雖然這些事情確實有幫助——而是一種在各個方面超越成年人的絕對能力。不僅如此，年幼的孩子在創造力方面也超過較年長的孩子。
關於這個問題最著名的研究，目前所知是由NASA在1969年進行，當時他們對1600名五歲兒童進行創造力測試。在這些兒童中，有98％的兒童被評比為「高度創造力」，令人吃驚。五年後，同樣是這些孩子（現在10歲）重新測試，只有30％的兒童仍被評為「高度創造力」。再過五年，當這些孩子15歲，只有12％的孩子還能夠拿到這個評價。然而，更有說服力的是，25萬名25歲以上的成年人也參加同樣的測試，其中只有2％的人被評比為「高度創造力」。
這項研究證明什麼？創新作家史蒂芬．夏皮羅（Stephen Shapiro）在2003年曾說過：「因此，創造力不是學習來的，而是在未學習狀態下所擁有的。」如果你想知道在我們這個時代，事情是否已經改變，答案是否定的。加州大學柏克萊分校的心理學家在2017年進行的研究再次證實這一現象，他們的研究再次表明，隨著兒童的成長，創造力會逐漸減少（Gopnik ND, 2017）。
好消息是，情況不一定是這樣。如果你曾經可以用沙堡塑造另一個世界，並與你的隱形朋友一起玩耍，那麼你在童年時期所擁有的創造力可以重新學習和塑造，幫助你克服商業挑戰，並在日常生活中達到創新。
但為達到這個目的，我們必須首先確定在這一路上出了什麼問題。請思考以下的提問。
Q1.你在學校花多少時間學習數學？
大多數經歷過標準學校教育的人可能會說大約需要5000個小時以上。對你來說也是這樣嗎？其中有多少時間是有價值的？現在你還記得多少？
Q2.你花多少小時學習創造力？
有幾個人？沒有人？我們大多數人都是在教育體系之外學習這個。你曾經上過創新一○一課程嗎？
在學校，老師設置無數的限制。教育系統專注於訓練我們儲存和分析訊息的頭腦，而不是發展我們產生新想法並使之成為現實的能力。我們被教導要記住正確的答案，並學習使用其他人的解決方案和知識，但我們「沒有被教導」如何找到自己的答案、解決方案和知識。不用多久，我們就會知道，錯誤是不好的。對錯誤的極度恐懼，導致即使是最勇敢的人也不敢以稍微偏離傳統或不同的方式來表達想法。當我們進入商業世界的時候，我們已經習慣對自己的思考進行約束，以至於迅速被制度化。
年輕的孩子們可以構想出驚人的原創性解決方案，因為他們不受成人的僵化慣例和方法論的約束。他們沒有像我們這些可憐的成年人的心理限制。西班牙藝術家和畫家巴勃羅．畢卡索（Pablo Picasso）完美地說明了這一點，他說：「我花了四年的時間才能像拉斐爾（Raphael）一樣畫畫，但卻需要一生的時間才能像孩子一樣畫畫。」這種始終保持開放、興奮和好奇地看待不同事物的心態，是讓兒童接觸新思想的原因。他們的思考不受到限制、無邊無際；他們沒有順從，而是在創造。
然而，隨著時間流逝，創造力也逐漸流失，人們普遍相信自己「只是不具備創造力」。這種思考令人沮喪，因為這讓他們懷疑是否有必要嘗試思考或行動創造性——人們告訴自己，創造力是為藝術家、設計師、音樂家和瘋狂的波希米亞人準備的，我們這些一本正經的專業人士沒有這種需求。但換個角度想想，我們當中的一些人可能不太擅長運動，但如果我們開始進行一個訓練計畫並注意飲食，那麼幾個月後我們會變得更健康、更強壯。
同樣的道理，我們實際上不會隨著年齡的增長而失去創造能力。這是一個錯誤的印象，它只是因為我們誤以為它沒有任何實際應用，而在缺乏使用的情況下變得走樣。就像一塊從未鍛鍊過的肌肉，創造力因被忽視而枯萎。透過重新學習如何玩耍，採取積極追求創造力和改善心理狀態的方式，可以重新發現並體驗到我們在兒童時期就知道的創造力及其的俱備的魔力。想像一下，如果你的創造力水準能回到五歲時，你能取得什麼樣的成就呢？
如果仍然感到懷疑，讓我融入一些科學觀點。在現代生物學中，廣泛接受的觀點是，我們是自然和培養的產物；基因可能會影響我們對某些技能和特質的傾向，但並不保證它們的實現。同樣地，我們的環境、價值觀和信念對我們的個性以及未來的發展有深遠的影響。如果你相信所認識或聽說過的每一個有創造力和創新能力的人都是天生具備的，那你可能需要再想想。
誠然，一項研究發現可能與大腦可塑性以及創意思考能力有關的基因群（Ukkola-Vuoti等人，2013）。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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