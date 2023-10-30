《提案高手不靠靈感的12個思考拆解術》：有些人說，創造力就是要跳出框架思考，但如果我說根本就不需要框架呢？

文：克里斯．格里菲斯（Chris Griffiths）、梅麗娜．科斯蒂（Melina Costi）、卡拉．梅德利科特（Caragh Medlicott）

長大就變笨？

兒童比成年人更有創造力，這不是什麼秘密。只需要觀察孩子們玩耍，就能看到他們的想像力如何自然而然地融入周圍的現實。然而，我們大多數人對這種創造力差異的認識更多是基於軼事而非事實。因此，你可能會有興趣知道，這不是臆測或空洞觀察，大量的研究證明孩子確實更有創造力。這不只是因為他們有更多的玩耍時間或免於責任的自由——雖然這些事情確實有幫助——而是一種在各個方面超越成年人的絕對能力。不僅如此，年幼的孩子在創造力方面也超過較年長的孩子。

關於這個問題最著名的研究，目前所知是由NASA在1969年進行，當時他們對1600名五歲兒童進行創造力測試。在這些兒童中，有98％的兒童被評比為「高度創造力」，令人吃驚。五年後，同樣是這些孩子（現在10歲）重新測試，只有30％的兒童仍被評為「高度創造力」。再過五年，當這些孩子15歲，只有12％的孩子還能夠拿到這個評價。然而，更有說服力的是，25萬名25歲以上的成年人也參加同樣的測試，其中只有2％的人被評比為「高度創造力」。

這項研究證明什麼？創新作家史蒂芬．夏皮羅（Stephen Shapiro）在2003年曾說過：「因此，創造力不是學習來的，而是在未學習狀態下所擁有的。」如果你想知道在我們這個時代，事情是否已經改變，答案是否定的。加州大學柏克萊分校的心理學家在2017年進行的研究再次證實這一現象，他們的研究再次表明，隨著兒童的成長，創造力會逐漸減少（Gopnik ND, 2017）。

好消息是，情況不一定是這樣。如果你曾經可以用沙堡塑造另一個世界，並與你的隱形朋友一起玩耍，那麼你在童年時期所擁有的創造力可以重新學習和塑造，幫助你克服商業挑戰，並在日常生活中達到創新。

但為達到這個目的，我們必須首先確定在這一路上出了什麼問題。請思考以下的提問。

Q1.你在學校花多少時間學習數學？

大多數經歷過標準學校教育的人可能會說大約需要5000個小時以上。對你來說也是這樣嗎？其中有多少時間是有價值的？現在你還記得多少？

Q2.你花多少小時學習創造力？

有幾個人？沒有人？我們大多數人都是在教育體系之外學習這個。你曾經上過創新一○一課程嗎？

在學校，老師設置無數的限制。教育系統專注於訓練我們儲存和分析訊息的頭腦，而不是發展我們產生新想法並使之成為現實的能力。我們被教導要記住正確的答案，並學習使用其他人的解決方案和知識，但我們「沒有被教導」如何找到自己的答案、解決方案和知識。不用多久，我們就會知道，錯誤是不好的。對錯誤的極度恐懼，導致即使是最勇敢的人也不敢以稍微偏離傳統或不同的方式來表達想法。當我們進入商業世界的時候，我們已經習慣對自己的思考進行約束，以至於迅速被制度化。

年輕的孩子們可以構想出驚人的原創性解決方案，因為他們不受成人的僵化慣例和方法論的約束。他們沒有像我們這些可憐的成年人的心理限制。西班牙藝術家和畫家巴勃羅．畢卡索（Pablo Picasso）完美地說明了這一點，他說：「我花了四年的時間才能像拉斐爾（Raphael）一樣畫畫，但卻需要一生的時間才能像孩子一樣畫畫。」這種始終保持開放、興奮和好奇地看待不同事物的心態，是讓兒童接觸新思想的原因。他們的思考不受到限制、無邊無際；他們沒有順從，而是在創造。

然而，隨著時間流逝，創造力也逐漸流失，人們普遍相信自己「只是不具備創造力」。這種思考令人沮喪，因為這讓他們懷疑是否有必要嘗試思考或行動創造性——人們告訴自己，創造力是為藝術家、設計師、音樂家和瘋狂的波希米亞人準備的，我們這些一本正經的專業人士沒有這種需求。但換個角度想想，我們當中的一些人可能不太擅長運動，但如果我們開始進行一個訓練計畫並注意飲食，那麼幾個月後我們會變得更健康、更強壯。

同樣的道理，我們實際上不會隨著年齡的增長而失去創造能力。這是一個錯誤的印象，它只是因為我們誤以為它沒有任何實際應用，而在缺乏使用的情況下變得走樣。就像一塊從未鍛鍊過的肌肉，創造力因被忽視而枯萎。透過重新學習如何玩耍，採取積極追求創造力和改善心理狀態的方式，可以重新發現並體驗到我們在兒童時期就知道的創造力及其的俱備的魔力。想像一下，如果你的創造力水準能回到五歲時，你能取得什麼樣的成就呢？

如果仍然感到懷疑，讓我融入一些科學觀點。在現代生物學中，廣泛接受的觀點是，我們是自然和培養的產物；基因可能會影響我們對某些技能和特質的傾向，但並不保證它們的實現。同樣地，我們的環境、價值觀和信念對我們的個性以及未來的發展有深遠的影響。如果你相信所認識或聽說過的每一個有創造力和創新能力的人都是天生具備的，那你可能需要再想想。

誠然，一項研究發現可能與大腦可塑性以及創意思考能力有關的基因群（Ukkola-Vuoti等人，2013）。