國家逼人弱弱相殘、至親對簿公堂，重障者求助無門：「我只是一個還能說話的肉塊」
我們想讓你知道的是
我國近年推行《身心障礙者權利公約》（CRPD）並希望能發揮公約的精神，全面的照顧社會中的身心障礙者生活以及精神所需。然而從障礙者的角度出發，現有的政府資源，仍然遠遠不足以支持障礙者有尊嚴的生活，文中的壽司捲（化名）就說「每個月總有幾天、或者很長的時段，沒有人能協助我，無法滿足我的基本生理需求。」
文：曾玉婷
《身心障礙者權利公約》（CRPD）第二次國際審查日前宣告落幕，五位國際人權專家發表118條結論性意見，要求台灣政府落實。
其中「自立生活」是公約的重要概念之一，國家有義務提供身心障礙者妥善的支持，例如個人助理、居家照顧、日間照顧等服務，讓障礙者能自己選擇在哪裡生活、怎麼生活、和誰生活。
然而，根據衛福部統計，全台去年（2021）有超過20萬名重度、14萬名極重度障礙者。這群人卻往往因為獲得的支持不足，連最基本生活都過不好，讓邁向自立的路途更加遙遠漫長。
審查期間，促進障權的民間團體也都提到相彷的困境，包括個人助理量能和時數不足、人力支持服務的自負額過高、以障礙者為主體的思維未充分落實等問題，呈現在許多障礙者身上，不只是生硬的政策措施，更是一個個艱難苦澀的現實。
身體功能節節衰退，卻越難發出求助訊號
暑假迎來尾聲，29歲的壽司捲（化名）從碩三升上碩四，進入畢業的倒數計時。但對她而言，畢業卻代表著「死期將至」。
壽司捲罹患先天的脊髓性肌肉萎縮症，身體肌肉會漸進式出現退化，影響呼吸和吞嚥，但不影響認知。過去她還能拿起杯具餐盤飲水進食，如今從起床、刷牙、吃飯、更衣、如廁、洗澡，都必須依賴他人才能完成，日常生活曾幾何時不再理所當然，反而變成極具艱難的挑戰。
「我大學的時候喜歡畫畫，最喜歡寫生，現在已經沒辦法畫了。」談及興趣，她語氣平淡地表示。
不僅如此，病程發展到最後，口語表達會越來越模糊，現在她說話咬字已不如以往清晰，未來身體將會持續衰弱，甚至失能。隨著年齡增長，所有維生能力從她體內一點一滴流失殆盡，她自嘲：「現在我是一個很吵的、還能說話的肉塊。」
面對罕病折騰，每一次的「向外求助」都會消耗壽司捲龐大的勇氣和愧疚感。她認為，旁人沒有義務隨時幫助自己，即便同學當下樂意替她撿筆、拿水瓶等微小的舉手之勞，但一次兩次還可以，數十次後還願意嗎？更遑論，若遇到排泄等生理需求，也並非所有人都願意協助。
尤其，當壽司捲的身體功能明顯退化時，身旁的人時常無法理解，為何她原本可以做到的事，後來卻做不到了？
「我必須重新跟對方溝通，說因為我的狀況變得很差，不是我不願意做，只是現在沒辦法做到了。但有些人覺得是我偷懶，就有類似的誤會存在。」她說。
基本生活需全天協助，政府一天只給兩小時
在學期間，壽司捲不願成為家人照顧和經濟上的負擔，她決定主動脫離家庭，幾乎不再往來；原先照顧她的阿姨也年事已高、身體日前受了傷，早就無法繼續照料她的生活起居。
失了親友靠山的壽司捲，目前住在學校宿舍，向政府申請居服員、個人助理支持她的生活。只不過，對於需要全天候協助的壽司捲來說，現行政府提供的人力協助相當有限且不好用。
舉例來說，台灣障礙者每月可申請的個人助理時數，上限為60小時，代表每天平均僅有兩小時的服務；居服則是依照障礙者被評定的「失能等級」計算額度，然而以壽司捲的狀況，一天平均卻只被分配三小時左右。兩者相加，仍遠遠不足回應她的需求。
再者，個助和居服的性質不同，居服員是按照固定的服務項目，提供基本身體清潔、餐食照顧等生活協助，至於協助使用電腦、外出購物、到銀行辦事等，都不屬於居服的範圍；而個助服務彈性較大，能回應障礙者的個別需求，但除了時數少，個助和居服也無法在同個時段使用。
壽司捲也發現，多數個助和居服員通常希望長時間服務同一對象，而不是服務半小時就得匆忙轉換工作地點，所以，她的時數明明已經不足，卻仍要顧慮每次申請服務的時段不能太短，否則「沒人接」，甚至部分時段，還會完全找不到人力補足缺口，她還上網公開招募志工幫忙。
「每個月總有幾天、或者很長的時段，沒有人能協助我，無法滿足我的基本生理需求。」她又調侃起自己：「我常開玩笑說，自己比動物還不如。牠們可以吃飯上廁所，但我不行。」
壽司捲曾經連續2兩、三天不吃飯，更服用安眠藥、仰賴長時間的睡眠逃離食欲，避免愛乾淨的自己在沒人照顧時，只能直接排泄在底褲上，後來還發生厭食及憂鬱症。她說，日復一日的煩惱讓人活得很疲倦，她既沒有求生的欲望、也看不見希望。
就學期間，校方有安排同儕的個案輔導助理員（個導），協助她上課拿課本、抄筆記、找老師，到了下堂課又會換成修同門課的其他個導，過程需要和對方從頭到尾說明自身狀況。至於空堂不列入服務時段，可能就要穿插居服或個助，安排人力儼然成為一門學問。
受限於台灣多次被批評「很難用」的協助資源，壽司捲身上看似有著各種支持，其實就連基本生活都成問題，更別提參加一場校外活動。她感慨：「我想盡量參與這個社會，但很多時候，逼不得已只能被社會隔絕。生活都這麼困難了，校外教學對我只是奢侈。」
障礙與經濟的多重困境，國家逼人弱弱相殘
雪上加霜的是，國家雖然有提供人力協助，障礙者還是有部分負擔。以個助為例，一般戶需自付30%的助理薪資，若能成功申請到60小時上限，每月需繳納3600元。「許多障礙者，確實連3600元都付不起。」
台北市新活力自立生活協會總幹事林君潔直言：「要負擔這筆錢，首先要有工作收入，或雙親願意且有能力照顧，其實都是很高的標準。」
更別提，像壽司捲的情況，每天平均兩小時的服務根本不夠。當所需超過額度，障礙者便得自行負擔額外的費用，除非具備低收入戶資格，政府才會全額補助。
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
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兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
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