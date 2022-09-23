國家逼人弱弱相殘、至親對簿公堂，重障者求助無門：「我只是一個還能說話的肉塊」

文：曾玉婷

《身心障礙者權利公約》（CRPD）第二次國際審查日前宣告落幕，五位國際人權專家發表118條結論性意見，要求台灣政府落實。

其中「自立生活」是公約的重要概念之一，國家有義務提供身心障礙者妥善的支持，例如個人助理、居家照顧、日間照顧等服務，讓障礙者能自己選擇在哪裡生活、怎麼生活、和誰生活。

然而，根據衛福部統計，全台去年（2021）有超過20萬名重度、14萬名極重度障礙者。這群人卻往往因為獲得的支持不足，連最基本生活都過不好，讓邁向自立的路途更加遙遠漫長。

審查期間，促進障權的民間團體也都提到相彷的困境，包括個人助理量能和時數不足、人力支持服務的自負額過高、以障礙者為主體的思維未充分落實等問題，呈現在許多障礙者身上，不只是生硬的政策措施，更是一個個艱難苦澀的現實。

身體功能節節衰退，卻越難發出求助訊號

暑假迎來尾聲，29歲的壽司捲（化名）從碩三升上碩四，進入畢業的倒數計時。但對她而言，畢業卻代表著「死期將至」。

壽司捲罹患先天的脊髓性肌肉萎縮症，身體肌肉會漸進式出現退化，影響呼吸和吞嚥，但不影響認知。過去她還能拿起杯具餐盤飲水進食，如今從起床、刷牙、吃飯、更衣、如廁、洗澡，都必須依賴他人才能完成，日常生活曾幾何時不再理所當然，反而變成極具艱難的挑戰。

「我大學的時候喜歡畫畫，最喜歡寫生，現在已經沒辦法畫了。」談及興趣，她語氣平淡地表示。

不僅如此，病程發展到最後，口語表達會越來越模糊，現在她說話咬字已不如以往清晰，未來身體將會持續衰弱，甚至失能。隨著年齡增長，所有維生能力從她體內一點一滴流失殆盡，她自嘲：「現在我是一個很吵的、還能說話的肉塊。」

面對罕病折騰，每一次的「向外求助」都會消耗壽司捲龐大的勇氣和愧疚感。她認為，旁人沒有義務隨時幫助自己，即便同學當下樂意替她撿筆、拿水瓶等微小的舉手之勞，但一次兩次還可以，數十次後還願意嗎？更遑論，若遇到排泄等生理需求，也並非所有人都願意協助。

尤其，當壽司捲的身體功能明顯退化時，身旁的人時常無法理解，為何她原本可以做到的事，後來卻做不到了？

「我必須重新跟對方溝通，說因為我的狀況變得很差，不是我不願意做，只是現在沒辦法做到了。但有些人覺得是我偷懶，就有類似的誤會存在。」她說。

非當事人，僅為示意圖。Photo Credit: 中央社

基本生活需全天協助，政府一天只給兩小時

在學期間，壽司捲不願成為家人照顧和經濟上的負擔，她決定主動脫離家庭，幾乎不再往來；原先照顧她的阿姨也年事已高、身體日前受了傷，早就無法繼續照料她的生活起居。

失了親友靠山的壽司捲，目前住在學校宿舍，向政府申請居服員、個人助理支持她的生活。只不過，對於需要全天候協助的壽司捲來說，現行政府提供的人力協助相當有限且不好用。

舉例來說，台灣障礙者每月可申請的個人助理時數，上限為60小時，代表每天平均僅有兩小時的服務；居服則是依照障礙者被評定的「失能等級」計算額度，然而以壽司捲的狀況，一天平均卻只被分配三小時左右。兩者相加，仍遠遠不足回應她的需求。

再者，個助和居服的性質不同，居服員是按照固定的服務項目，提供基本身體清潔、餐食照顧等生活協助，至於協助使用電腦、外出購物、到銀行辦事等，都不屬於居服的範圍；而個助服務彈性較大，能回應障礙者的個別需求，但除了時數少，個助和居服也無法在同個時段使用。

壽司捲也發現，多數個助和居服員通常希望長時間服務同一對象，而不是服務半小時就得匆忙轉換工作地點，所以，她的時數明明已經不足，卻仍要顧慮每次申請服務的時段不能太短，否則「沒人接」，甚至部分時段，還會完全找不到人力補足缺口，她還上網公開招募志工幫忙。

「每個月總有幾天、或者很長的時段，沒有人能協助我，無法滿足我的基本生理需求。」她又調侃起自己：「我常開玩笑說，自己比動物還不如。牠們可以吃飯上廁所，但我不行。」

壽司捲曾經連續2兩、三天不吃飯，更服用安眠藥、仰賴長時間的睡眠逃離食欲，避免愛乾淨的自己在沒人照顧時，只能直接排泄在底褲上，後來還發生厭食及憂鬱症。她說，日復一日的煩惱讓人活得很疲倦，她既沒有求生的欲望、也看不見希望。

就學期間，校方有安排同儕的個案輔導助理員（個導），協助她上課拿課本、抄筆記、找老師，到了下堂課又會換成修同門課的其他個導，過程需要和對方從頭到尾說明自身狀況。至於空堂不列入服務時段，可能就要穿插居服或個助，安排人力儼然成為一門學問。

受限於台灣多次被批評「很難用」的協助資源，壽司捲身上看似有著各種支持，其實就連基本生活都成問題，更別提參加一場校外活動。她感慨：「我想盡量參與這個社會，但很多時候，逼不得已只能被社會隔絕。生活都這麼困難了，校外教學對我只是奢侈。」

障礙與經濟的多重困境，國家逼人弱弱相殘

雪上加霜的是，國家雖然有提供人力協助，障礙者還是有部分負擔。以個助為例，一般戶需自付30%的助理薪資，若能成功申請到60小時上限，每月需繳納3600元。「許多障礙者，確實連3600元都付不起。」

台北市新活力自立生活協會總幹事林君潔直言：「要負擔這筆錢，首先要有工作收入，或雙親願意且有能力照顧，其實都是很高的標準。」

更別提，像壽司捲的情況，每天平均兩小時的服務根本不夠。當所需超過額度，障礙者便得自行負擔額外的費用，除非具備低收入戶資格，政府才會全額補助。