氣象專家分析918台東地震：逾70起前震少見，震央往北移動，台灣進入「地震活躍期」
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未來3天可能仍有規模5以上地震發生，一週內還有規模4以上，若發生地震的規模愈小，拖的時間可能愈長。
台東池上17日晚間發生芮氏規模6.4有感地震，昨（18）日下午2時44分台東池上再度發生規模6.8地震，此地震也造成多起災情，花東地區多個道路和橋樑中斷，也有民宅倒塌；累計至19日6時止計有1人死亡、146人受傷。中央氣象局和專家們提出分析，指前震超過70起很少見；今年已有8起地震，台灣可以說進入「地震活躍期」。
根據觀察，地震發生位置，有往北移動的趨勢，且玉里及池上斷層週邊的數量增加，專家推測，應該是中央山脈底下的斷層系統所導致。接下來仍會有餘震，可能持續一個月到兩個月時間，依照能量累積觀點跟地質條件來看，應該不會再有更大地震發生，現在已處於「收尾」階段。
氣象局：主震之前有70多起的前震相當少見
（中央社）台東池上昨（18）日下午發生規模6.8地震，為今年第8起規模超過6的地震，這個地區過去49年未有如此強震，前震超過70起也很少見，截至晚間7時餘震近50起且比前震密集，氣象局分析，不排除未來3天仍有規模5以上的餘震。
根據中央氣象局最新資訊，昨天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東6強。
氣象局地震測報中心主任陳國昌昨天表示，原本以為前天（17）晚間台東關山規模6.4地震是主震，但發現是前震，且有幾次前震規模超過5，規模6.8的主震昨天才發生，主震之前約有70多起的前震，相當少見。
陳國昌說，根據統計，前天及昨天、前震加餘震共120多起，主震發生後，截至晚間7時許餘震已達48起，其中有的規模達5.4、5.5、5.8，發生頻率較前震密集；未來3天可能仍有規模5以上地震發生，一週內還有規模4以上，若發生地震的規模愈小，拖的時間可能愈長。
陳國昌說，這個地區過去近半世紀以來幾乎很少地震，規模超過5.0的地震只有7次，本次規模6.8也是台東陸地上有紀錄以來最強的地震。
他解釋，本起地震的震央位於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的內側，也就是花東縱谷的西側，位處推擠成中央山脈邊緣的位置。
陳國昌說明，這裡屬於剛性的地質條件，昨天規模6.4的地震之後，釋放能量一直沒辦法平衡，預估今天規模6.8的主震之後就比較能夠平衡，接下來應該就會很快能量衰減，希望能朝這個預測的方向走。
陳國昌強調，地震沒辦法預測，只能按學理推測；在主震之後餘震釋放的能量會較小，就他自己的預估，接下來不會再像前震這麼密集，也不會比前震規模超過5的來得多。
今年共有8起規模6以上地震
根據地震測報中心地震活動彙整，今年截至昨天，經地震中心編號的地震中（顯著有感地震），含今天共有8起地震達規模6以上。
首先就是編號第1號，今年1月3日於花蓮縣政府東方56.1公里（台灣東部海域），今年首震規模就達6.0。
接著在3月23日的編號第19、20及24號，震央分別位於花蓮縣政府南方65.6公里（台灣東部海域）以及台東縣長濱鄉（編號第20、24），地震規模分別為6.7、6.2、6.0，其中編號第19地震也是首次出現震度達6弱級。
再來分別在5、6月，有編號第54、59號地震，分別位於台灣東部海域及花蓮縣鳳林鎮，地震規模則達6.2及6.0。
最後則是前天和昨天，有編號第86及111號地震，分別位於台東縣關山鎮、池上鄉，規模為6.4及6.8，也都是震度首次達到6強等級。
其實今年在未納入編號的地震裡，分別在3月19日及6月7日，震央皆位於基隆外海約200公里遠，分別有規模6.4及6.3的地震。
震央往北？專家推測：中央山脈底下有個斷層系統
臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據觀察地震發生位置有往北的趨勢，且玉里及池上斷層週邊的數量增加
《公視》報導，氣象局地震中心課長陳達毅指出，受到菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓，所造成的應力作用下，斷層因為承受不了這個應力的作用，破裂之後錯動產生的地震。它雖然靠近池上，但初步判斷它跟池上斷層的關聯性比較低，「比較有可能的是在中央山脈底下有一個斷層系統」。
今年規模6以上地震已經有6起，氣象局表示，以次數來看，的確是進入地震活躍期。不過台大地質系退休教授陳文山認為地震能量的累積都是更久的時間，以一年的單位來評估還算太短，無法就此認定是不是地震活躍期，但是台灣本來就位處地震帶，民眾雖然不用過度恐慌，但還是要隨時保持警覺。
《聯合報》報導，這已是今年第八次發生規模超過6.0的地震，氣象局表示，確實遠遠超過所謂的長期平均值，若以這樣標準來看，台灣可說進入「地震活躍期」。氣象局推測，關山跟池上兩次震央位置差不多，只相差幾公里，偏向中央山脈底下斷層所導致。
陳國昌說，台東關山6.4地震跟後來多次地震都是「醞釀期」，昨天主震已經出現，依照能量累積觀點跟地質條件來看，應該不會再有更大地震發生，現在已處於「收尾」階段。
陳國昌指出，餘震可能持續一個月到兩個月時間，但意思並非一直都很密集，地震剛開始發生時，餘震通常非常密集，例如昨天10分鐘就一次餘震，但這樣的頻率不會維持太久，通常接下來五天或一周左右，餘震頻率就會顯著下降，也許一天只有10次以下，一周後可能一天剩下兩次，甚至兩天一次。
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核稿編輯：翁世航
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