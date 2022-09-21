讀《我台北，我街道2》：對號入座自己的曾經，理解這座城市所有一切的並存
我們想讓你知道的是
回想起來，我以記者為職鎮日在台北迷走，俯拾皆素材，只是不符合財金或政治線的新聞需求，總之先把那些人事時地物心得感想通通記錄下來收進口袋裡，一直寫、一直找題目、再一直寫下去。
文：陶曉嫚
2017年我隨著攻讀博士班的男人赴美，迄今超過五年，由於求學、實習、博士後各階段有水草的地點不同，先後住過紐約州的Ithaca、Syracuse，北加州的Sunnyvale，賓州的Pittsburgh、麻州的Boston，微妙的是，每到一個新地方，我就不由自主地台北長、台北短。
「Boston地鐵竟然要停駛維修一個月！台北捷運只有在2001年納莉風災時淹水，才有部分路線關閉維修超過一個月，我還記得那陣子上學搭公車擠到爆炸。」
「先前住的Pittsburgh公寓很像台北的衡陽路，附近是二、三層樓的傳統老公寓，有浮雕門廊，一樓是商場，有二手書店、拉麵店、玩具禮品店、服飾店、美容沙龍，對街是勞力士、珠寶店、法式蛋糕店，還有一整棟音樂補習班，有好幾路公車經過……」
「北美熱浪警報說氣溫高達華氏100度，台北的夏天都是這個溫度而且濕度還更高呢。這波熱浪才幾天，我在台灣歷練超過三十年，沒問題！」
在亞洲超市購入豆瓣辣醬，我向男人說起搞新創公司的那些年，會抽空去城中市場的羊城小館獨自點一條大辣豆瓣魚怒吃，期待這罐調味料能還原記憶中的滋味，他對我的行為下了結論：「你真的超愛台北。」
庶民賃居的、權貴向統治者表達忠誠的水泥叢林
我愛台北嗎？我在台北市出生、居住、求學，首次謀職是2008年大學畢業後的夏秋之交，22歲開始工作的幾個月後搬離原生家庭，展開在外租屋的真．成年期，在這以前的我即使法律上已成年，本質仍不脫是個小鬼。
初出社會時，我曾在永康街某棟一直在爭論要都更的老公寓賃居，對《我台北，我街道2》中詹宏志先生、陳嘉新醫師筆下和觀光無關的永康街頗有感，台北市房價漲勢不間斷，幾年下來已經是數倍價格，單靠薪水想買台北市的房子？去買張彩券再跪求神明吧。
曾有金控業公關向我索取寄送年曆的地址，我報出永康街某巷某號，對方瞬間嚇得吃手手：「原來你是大小姐，住這麼高級的地方！」我一頭霧水：「哪有？都講都更講幾年的老房子了。」對方已正色說起新居落成後煩請通知、要登門祝賀云云，我唯有尷尬而不失禮地微笑，房東獲利跟我這名租客沾不上關係。
除了常民的居住，書中有許多過往我沒有關注或不曾涉足的面向，例如凌宗魁用建築史的觀點談台北地景與人物的故事。
原本設立於中國重慶的大陸工程隨國民政府來台，除了承包許多重要公共工程，1970年代先後在台北市精華地段興建了「光復」、「大陸」兩棟大樓，用巨資建設撐起的四字對仗不只迎合當局喜好，同時宣示自己的忠誠，政治選擇和家族的另一分支——殷汝耕（台灣高鐵首任董事長殷琪的叔公）不同。
殷汝耕曾加入同盟會、追隨黃興參與辛亥革命，與孫文一起討伐擅自稱帝的北洋軍閥領袖袁世凱，算起資歷比蔣介石還長。1935年，曾受過日式菁英教育的殷汝耕受日本扶植，成為冀東政權的主席，當時中國各地方有不同的派閥割據，與外國勢力的關係錯綜複雜。
二戰後日本投降，1947年冬季，殷汝耕因漢奸罪在南京遭槍決，當年有上萬民眾旁觀這場統治者安排的漢奸伏法大秀，已是民國多少年了，叛徒必須遊街處死棄市的操作，依舊充滿帝制時代宣示正統、強調效忠的套路。
我是使用《認識台灣》歷史教材的頭幾屆學生，中國史地簡化了不少，也很容易想像，即使教材沒簡化，也不夠篇幅或有好的切入角度去提這些人物和故事，過去的政治風暴從方方面面影響我出生成長的地方，即使我當下渾然不覺。
都市傳說匯集地西門町
我的少女時代幾乎都在讀教科書應付考試，假日去西門町逛街算是一種狂野的自由。爸媽年輕時在日新戲院排隊看史恩康納萊（Sean Connery）演出的《007》，但90年代的長輩老師一致認為西門町「很亂」，最具體勸小孩不要涉足那邊的理由，是有變態會拿愛滋針頭隨機扎路人、在黑暗中扎看電影的人，或是愛滋針頭藏在公共電話退幣口等等，這類內容的連鎖信也在同學間瘋傳。
台北車站捷運地下街尚未落成的時代，想要找動漫周邊模型玩具，奇摩家族（另一個時代的眼淚）總有網友指示要去西門町萬年大樓裡面的店舖找，問題萬年大樓位於都市傳說的核心處，這時是要忍住物慾別去？還是設法瞞住家長老師呢？高中讀北一女有地利之便，我偶爾和朋友在下課後結伴去逛，再到萬年的地下一樓吃東西。
2021年我讀完謝宜安的《特搜！臺灣都市傳說》，其中一節就在考究愛滋針頭扎人的謠言從何而來？唯一真實發生過、有實地通報的是2000年4月1日，女學生搭公車時被針頭攻擊並且被貼了「恭喜你得了愛滋病」紙條，後來證實是不明人士的惡作劇，女學生沒有染病，事件發生地也不在西門町，而中華電信早在幾年前就檢查過全台灣六萬多台公共電話，都沒有發現針頭。
愛滋針頭的都市傳說從1992年到2008年都在西門町徘徊不去，很可能是社會對同志族群與特定疾病的不解恐懼大匯流。
交叉閱讀《我台北，我街道2》，陳柏言的〈昆明〉、李桐豪的〈走在一場電影裡〉寫男同志社群的交往互動，尋找愛、慰藉、青春火辣的肉體，場景在西門町的市立聯合醫院昆明院區，多年前有裝設性病防治所的招牌，以及三溫暖和電影院，若沒有涉足過，文字也帶我們去過了。
那些跑國會新聞的午後，一起嗑雞排的交情
Tags：
「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。