桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡
我們想讓你知道的是
藝術家梁廷毓多年來耕耘的「斷頭河計畫」，便是針對這個複雜的地理位置進行深入的田野踏查，挖掘過去被埋藏的禁忌話題，逐步拼湊出有別於主流歷史觀點的敘事。
文：漫遊藝術史編輯部
桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。
由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術與其衛星網絡」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！
地理、族群與鬼魂的交錯：探訪藝術家梁廷毓的「斷頭河計畫」
桃園台地為古老的地形，古老河道因受陸地抬升作用而被截斷，在地理上稱「斷頭河」。也因複雜的地形交錯，今日遊客聚集的大溪老街、具客家文化特色的龍潭地區，以及群山環繞的石門水庫周邊，在過去曾經是閩南人、客家人、泰雅人、凱達格蘭人與道卡斯人族群交界的衝突地帶。
藝術家梁廷毓多年來耕耘的「斷頭河計畫」，便是針對這個複雜的地理位置進行深入的田野踏查，挖掘過去被埋藏的禁忌話題，逐步拼湊出有別於主流歷史觀點的敘事。透過王聖閎老師的採訪，我們能一窺梁廷毓創作的思路與展演的策略，以及如何重新建構地方知識網絡，提供觀眾另一種對於地方的觀看方式。
- Q1：能談談您的創作計畫嗎？
我創作的起點是家族記憶的挖掘，閱讀到族譜中記載「某一房全家老幼受生番所滅」或「不幸為生番所殺，未娶而亡」這類故事，成為我這幾年不斷地前往當地，去訪問、尋找有這種共通經驗的家族與村落的一個開始。
在過程中，我也不斷調整自己的思考方式，學習如何使用他們的宇宙觀，而非客觀學術論文或是官方檔案的態度去觀看這個地方。
例如會去想原住民如何看待客家人，而客家人又如何思考在如此危險的環境生存。在這裡面對我而言關鍵就在於鬼魂、神與靈的課題，因為在當地的族群衝突中，往往與戰爭、死亡與鬼魂等歷史陰暗面有關。在其中神靈也十分具體，例如同一塊石頭對於漢人與原住民的意義便不同，這些自然物被賦予靈性與行動力，參與當地歷史的發生。
而我也在思考怎樣的展覽模式能更貼近計劃本身，而非成果展現。在色彩與空間圖誌的呈現上我試圖去逼近這個地區的歷史、一種面對死亡的狀態。2019年「墳・屍骨・紅壤層」個展除了在台北展出，也將展覽拉回龍潭。在菱潭街新創基地的展覽中，除了與其他領域的學者對話，也與民眾互動。
我將當地區公所的導覽地圖改成斷頭河的地圖，舉辦工作坊帶當地居民走訪這些歷史衝突發生的地點。我覺得對觀眾來說，親臨現場是很重要的，他們可以在過程中去感受到作品的構成或運作細節，這也是我在思考展演作為一種文化行動的實踐。
幾次下來，居民參加的人數已經超出我的預期，甚至有一些高齡的耆老，會在現場跟我補充或是分享家族類似的事情。透過這些活動也慢慢帶起一些不同於台北那種菁英式展覽的對話方式。
除此之外，另一個面向是關於風景的拍攝。我認為在國家攝影文化中心的展覽中，策展人看到的是「斷頭河計畫」裡的邊界風景有機會裂解單一國族風景的塑造。所以我的作品拍攝的其實就是族群衝突的交界帶，這種跟死亡意涵非常緊密的死亡地景。
- Q2：在您的作品中，可以看到土地公廟、祠堂、墳墓等祭祀不同靈體的地方，請問您如何突顯它們之間的不同意義？
我的作品裡有很多「靈」，比如土地公、萬善祠、墓裡面的祖先等，其實祂們都是不同的靈體，卻共同建構在相鄰村莊中。能不能透過這種複雜、不同屬類的靈體，把「人」的位置給局部化？我們談族群關係的時候，不是單純客家人和原住民之間兩群人而已，還要疊加一個複雜的泛靈網絡，然後人在裡面的位置只是其中一部分，我覺得這是「靈」在此的意義。
在我的影像作品裡，請了自然溝通師或是薩滿等靈媒，去跟現場的石頭神及山神對話。展場通常會有好幾面的影像，透過不同靈媒講述各自的故事。山神、石頭神有自身的歷史，而人也有對於這個空間的歷史陳述，所以在展示空間裡，每個影像各自跟彼此有對話的交集，或者歷史的協商。
在這裡「靈」透過溝通師或薩滿這樣的代理者祂可以具體現身，參與地方歷史的書寫工作。我覺得這種位置是需要被創造、虛構出來的，而它也介於一個真實跟虛構之間的狀態。
- Q3：在您的作品中哪些風景是可見的？哪些是不可見的？這些邊界風景有辦法轉化成一個純視覺的媒介嗎？
我覺得不可見的風景比可見的多非常的多，比如在我的計畫裡非常關切的交界帶，若兩個族群面對到的山方向不同，他們對於地景的想像以及詮釋就會不一樣，但這樣的風景仍可以用簡單的視角去記錄。
而有一種風景是沒有辦法這樣做的，必須要透過身體到裡面走，感覺地形的高低起伏，才去構成對那種風景的認識。我們常常會想說，這是不是可以透過衛星照片解決？完全沒有辦法。
因為其實要透過身體在空間進行長時間的大量行走，視覺和身體感才能在地形裡面有一個比較發散性、環景的視角。透過這種移動的狀態才能去觀測裡面的風景，對我來說大概很難僅僅透過景框擷取成一張照片。
- Q4：如果我們把身體在走進山的空間，叫作第一現場的話，展場是第二現場，兩者之間該怎麼調和是比較合適的？觀眾是否有必要被驅動，從第二現場走向第一現場？
關於第一現場與第二現場，也是我這幾年一直在想辦法調和的問題。近幾年台灣有蠻多策展把現場搬到部落或周遭的博物館群，進行當代藝術的展演。
比如原住民文化園區與徐文瑞老師大山地門藝術季的疊合，[1]迫使我們這些天龍國或是西部的觀眾，必須搭幾個小時的火車，再轉公車到屏東山上，把自己的身體直接放到那個空間裡，在這裡可以看到帶著觀眾的是族人為主的地方導覽員。我覺得這種場地的轉移或疊合會是其中一種方式，也是非常不同於我們想像美術館的展示。
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跳起來才摸得到的叫目標！5G+產業新星揚帆啟航計畫帶你「JUMP」成為好人才
我們想讓你知道的是
經濟部工業局推動5G+產業新星揚帆啟航計畫，以人才實戰為主軸並提供豐富的線上與實作課程，線上課程讓人能隨時隨地進修；實作課程讓人動手研究，全面提升技能，更能成為5G應用遍地開花的新助力。
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你5G了嗎！全新時代的人才不能只有標配，想技能升級該怎麼做？
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不只是各項職缺都需求具備「電機與電子工程」細學類背景外，多數職缺亦有「軟體開發」細學類背景需求，而在IC設計及機構設計工程師若能額外具備「機械工程」細學類背景者更佳，可見隨著產業發展，人才所要具備的技能已不再是一招打天下，需要更加斜槓。
5G能力從線上課程開始，隨時隨地的自我加值
在無法解決人才缺口的根本結構性問題下，經濟部工業局除了藉由推動5G+產業新星揚帆啟航計畫，賦能在學學生能即早接軌5G產業應用需求、更接地氣之外，也透過豐富的課程為產業人才進行本職學能的加值與再進化。
正因5G產業應用場景更加多元與複雜，因此不只是在封閉或企業內部創造出更好的應用環境，也更該發揮5G特性擴及到消費者身上，從各種應用場景端下手，全面提升消費者的各種體驗。然而這一切的根本、仍是取決於產業人才是否具有相關的技術足以「點石成金」。
看準產業人才眼前這個急欲成長與突破的強烈需求，5G+產業新星揚帆啟航計畫提供超過300門線上課程，要讓每個人都能隨時隨地不受時間、場域限制，自我加值技能。
以5G六大重點領域匯整國內外學習資源，從5G+獨家課程、天線、射頻、晶片封測、關鍵材料、小基站/無線接取、SDN/NFV解決方案、5G應用等線上課程外，還有跨國公司Nokia合作的精選課程，藉以提升與持續精進企業在職人士及學生5G研發技術知能，助益產學的人才挹注。
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線上／實作課程的完美結合，打造全方位5G達人
5G+產業新星揚帆啟航計畫不只提供300多門線上課程，更邀請產學專家合作開設混成式培訓課程；以今年度為例，開設包括「天線模擬與量測系列」與「SDN/NFV技術及軟體架構應用實務系列」等線上直播課程，並辦理如「Probing-OTA於天線設計之應用」與「5G應用智慧車聯網應用工作坊」等精彩實作課程。藉由線上直播共學與線下實作體驗融合的混成式培訓課程，為希望成為全方位5G的達人，提供一個具備高專業、高互動的優質學習環境與平台。
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