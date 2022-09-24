《變得不好惹以後，我的生活好過多了》：做一個溫柔的人，比做一個成功的人厲害多了
我們想讓你知道的是
同樣是人生的「第一次」，有些人給你的，是無數次回憶起那一刻，心裡蕩漾起的溫柔。有些人給你的是難堪，是自卑，是再也隱藏不住的自慚形穢。
文：姚林君
做一個溫柔的人，比做一個成功的人厲害多了
01
上週我和幾個朋友一塊吃飯。
其中一道菜是大閘蟹。
菜端上來後，大家都興致勃勃地上手。只有我旁邊的一個小女生紋絲不動，只是盯著盤子裡的螃蟹發愣。
我問她怎麼不吃？她笑得很勉強，擺手說不要了，吃不慣。
我瞬間意識到一件事：她不會剝螃蟹。
怎麼辦，總不能讓她一直盯著我們吃吧？
我短暫地思考了兩秒，立刻從盤子裡抓起一隻螃蟹，大聲問彥祖這個怎麼吃，說我不會拆。
彥祖瞬間心領神會，拿起螃蟹就開始教我：要先打開蟹蓋，然後拆身體，心、肺、腮都不能吃，蟹腿裡也有肉，黃色的是蟹黃，最有營養......
我頻頻點頭，用餘光看了一眼旁邊的女生。她也在全神貫注地聽。
我心裡鬆了一口氣。
為什麼我一眼就能看出她的窘迫？因為她手足無措的模樣，真的很像幾年前的自己。
第一次吃螃蟹的我，也是這麼如坐針氈。
那時彥祖扮演了我的角色，他一眼就看出來了，但他什麼也沒說，只是默默地一步步教我，示範給我看。
他沒有嘲笑我，說「你怎麼連這個都不會」或者「你家不至於這麼窮吧，螃蟹都沒得吃」，而是小心翼翼地照顧好我的自尊。
02
被那麼溫柔對待過的人，才會在同樣的時刻，想溫柔地對待別人。
還記得很早以前，網路上曾經有個熱門問題。
「初次跟女生吃牛排時，女生對服務生說要八分熟＊，你應該說些什麼來避免尷尬？」
最高票的答案是「我也要八分熟」。
我當時心裡一動：多不動聲色地解圍啊！
想起大學時有個男生請我吃牛排，我拿錯了刀叉。他笑得前仰後合，我的臉紅成了豬肝。
後來的很多場合裡，他都把這件事當成笑話，導致這都成了我的心理陰影，畢業後我再也沒和他聯絡。
同樣是人生的「第一次」，有些人給你的，是無數次回憶起那一刻，心裡蕩漾起的溫柔。有些人給你的是難堪，是自卑，是再也隱藏不住的自慚形穢。
可有人住高樓，有人在深溝；有人光萬丈，有人一身鏽。
那些嘲諷別人的人，不過是剛好生在衣食無憂的家庭，剛好見識了更大的世界，剛好比別人懂得多一點點，剛好比大多數人走運。
所以他們就能仰著頭說一句：怎麼你連這都不會？
可誰又比誰高貴呢？
03
很多人都有懵懂無知的二十歲，我也是。
我父母沒什麼錢，所以我從小不知道怎麼吃螃蟹，不知道怎麼調轎車的座位，從沒有吃過披薩，第一次坐地鐵坐錯方向了都不好意思問，也不瞭解任何奢侈品牌——所以我在網路上花一千元買到了假名牌包，被人背地裡嘲笑了好幾個月才知道。
那時的我臉皮薄，總是遮遮掩掩的，認為被人看出自己的無知，覺得很丟臉。
不會吃螃蟹覺得丟臉，沒坐過轎車覺得丟臉，買到假名牌包覺得丟臉，第一次吃西式速食不知道吸管在哪裡拿，也覺得丟臉。
過了好多年我才意識到，丟臉的根本不是我，而是那些有著與生俱來的優越家境，有著父母提供的廣闊視野，就把運氣誤以為是能力，肆無忌憚嘲笑和挖苦別人的人。
我從沒有去雪朗峰山頂的旋轉餐廳吃過飯，沒有到巴黎的廣場餵過鴿子，不知道阿拉斯加帝王蟹是什麼味道，也不能體會有一櫃子的名牌包是什麼感覺。
但是二十歲的我沒有體驗過這種生活，並不意味著三十歲、四十歲的我也沒辦法觸摸這種生活。
每個人都有第一次，在人生中的很多時刻。
每個人也不會永遠停留在第一次，因為我們總會越來越好。
也是很久以後我才知道，那些為了讓自己看起來很厲害好像見過很多世面，而去嘲笑和傷害別人的人有多可笑。
畢竟做一個溫柔的人，可比做一個成功的人厲害多了。
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書籍介紹
本文摘錄自《變得不好惹以後，我的生活好過多了》，時報文化出版
作者：姚林君
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善良是什麼，委屈我自己讓你開心嗎？
抱歉，我不用你教我怎麼活。
從軟弱到強硬起來，我們到底經歷了些什麼？
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因為個性太軟，代表著得罪你沒有成本，也代表著你可以任人揉捏。
當你學會了對一切的不喜歡說「去他的」，卻發現世界反而對你溫柔了。
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人生很短，你要野蠻勇敢！昂首向前，做一個即使運氣不好，也有勇氣讓自己過得好的人。
我們都太關注別人的感受，甚至有討好型人格，犧牲自己去取悅別人，怕被人討厭，受了委屈都自己吞。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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