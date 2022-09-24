《變得不好惹以後，我的生活好過多了》：想毀掉一個男人，就把他變成丈夫
我們想讓你知道的是
在他父母一波又一波的電話催生下，小米懷孕了。懷孕期間他對小米很好。她滿心歡喜地以為那是他們新生活的開始，卻沒想到那是某種倒數計時。
文：姚林君
想毀掉一個男人，就把他變成丈夫
「真的要離婚嗎？」
「是的。」
「以後也不會後悔嗎？」
「不後悔。」
小米曾經設想過一萬次婚姻破裂的場景，卻從來沒想過自己會像此刻一樣平靜。
沒有灑狗血的情節，沒有哭哭啼啼的畫面，只有冷靜，像普普通通買東西結帳一樣的冷靜。
輪到他們的時候，丈夫用乞求的眼神看了她一眼。小米迎著他的目光沒有絲毫的躲閃。如果這時候有觀眾，她看起來一定殘忍得像個局外人。
只是在那一瞬間，她覺得自己越來越輕，像樹葉飄過波瀾不驚的湖面，不被察覺地撫摸了一下湖心。
胸腔裡面轟然作響。
小米清晰地聽到，那是什麼東西被碾碎的聲音。
01
丈夫是小米的初戀。
其實在他之前，小米也談過幾次戀愛，但是她一直固執地認為他是她的第一個男朋友。
「不是說真正愛過才叫戀愛嗎？雖然這聽起來有點愚蠢。」
每次小米這麼對他嚴正聲明時，他總會摸摸她的頭，咧起嘴角說：「你也是我的第一隻小狗。」
「是的，他總叫我小狗。他以為這是對我的愛稱。但他不知道，我確實是隻狗。」
國一那年，小米爸爸出軌了，堅決向小米媽媽提了離婚。從媽媽拉著小米一起給他下跪，讓他不要拋棄她們的那一刻開始，小米就一直活得像一隻搖尾乞憐的狗。
小米內心從不相信婚姻。
所以在決定嫁給他之前，小米經歷了很長一段時間的掙扎。她在猶豫。
把這個男人毀掉，讓他變成丈夫，值得嗎？
他原本可以去愛很多人。我們都有更多的選擇。但從今以後他只能愛我，起碼在檯面上只能愛我。如果不一輩子捆在一起，他也許能在我的記憶中保留浪漫多情和有趣的樣子。但今後他會變得肥胖而庸俗，我們被迫分享彼此最真實、醜陋的那一面。
我們將看見對方上廁所不拉門的樣子，睡覺打呼姿勢七仰八叉的樣子，鼻毛從鼻孔露出來的樣子，大腹便便失去所有荷爾蒙的樣子，為了賺錢變得庸俗的樣子，頻繁爭吵卻為了孩子而無法離婚時面目猙獰的樣子。
小米打了一個寒顫，這些事想起來就很殘酷。
但是她可以接受分手嗎？她不能。
占有欲告訴她，防止失去的唯一辦法就是囚禁。
婚姻只是一種「軟禁」的手段而已。
好不容易找到人收留，她不想再做那隻雨夜裡被淋得濕透，追著拋棄自己的主人的車尾燈狂奔的流浪狗。
02
拋物線走到最高點，也不知道自己下一秒會往下掉。
結婚以後，小米和丈夫大概過了五六年美好的日子。
她很享受他們只看著彼此的時光。
每天早上一醒來，他的呼吸熱熱地噴在小米的臉上，小米睜開眼就能和他對視。
他們一起去很多很多的地方旅行，拍下能貼滿家裡所有空白位置的照片。
小米試圖變成一個真正的妻子，但由於理論總是大於實踐，導致她多次把鍋子燒壞。
他們很多次聊天聊到深夜，中間險些睡著好多次，但還是強撐著直到窗外泛起魚肚白。
印象最深刻的是有一次她和丈夫去爬山，突然吵得很凶。路過一個小山坡時，小米撂狠話，你肯定一點也不愛我，不然你為什麼永遠不肯先低頭。
他氣瘋了，說我不愛你為什麼跟你結婚。
「那你證明給我看啊，從這裡跳下去。」
他想都沒想立刻縱身一躍。
小米嚇壞了，連滾帶爬地撲下去，他抱著腿在那打滾。骨頭白森森地從皮肉裡戳出一截，尖銳得像他表達愛的態度。
救護車來了，醫生抬出一個擔架。他躺在上面，滿頭大汗地給小米比了個「V」。
小米看著他又哭又笑：「你怎麼這麼傻？」
他擠了個比哭都難看的笑容。「我也沒辦法，你總不能冤枉人啊！」
03
很多時候，我們也不知道事情是從什麼時候開始變化的。
比如，是不是什麼感情都逃不過十年魔咒？
在他父母一波又一波的電話催生下，小米懷孕了。懷孕期間他對小米很好。她滿心歡喜地以為那是他們新生活的開始，卻沒想到那是某種倒數計時。
生下寶寶以後，公婆非要過來幫忙。小米媽來看了看，住不下，就走了。從沒有跟公婆相處過的焦慮、徹夜照顧孩子的辛苦和產後荷爾蒙的影響，讓小米的脾氣變得很古怪，她很沒有安全感。
他們開始頻繁地爭吵。
大概為了躲避壓抑的環境，丈夫一直加班，回家的時間越來越晚，擁抱越來越敷衍直到沒有。兩個人十天半個月說不上兩句話，他寧願躲在房裡玩電腦也不看小米一眼，更不可能幫忙帶孩子。
已經不記得上次一起出門是什麼時候的事了，兩人迫不得已的交流只有水電費又欠繳了，牙膏用完了，今天的菜太鹹了。
枕邊的溫度也消失了，他總是趕在她醒來之前出門。
不知道他是真的忙碌還是刻意地避開。
小米冷漠地看著這一切，就像看著他發動了車，把一條髒兮兮的毛毯扔到後座，然後引誘車後的小狗坐上來，再把小狗和毛毯一起丟到幾萬公尺外的荒野。
「我知道，我就是那隻小狗，那隻什麼都明白還是坐上了車的小狗。」
04
離婚不需要挑日子。
那就是一個普普通通的早晨，小米出差了一週之後回家的早晨。
她像往常一樣睜眼，摸了摸旁邊被子上的餘溫，發了訊息給丈夫。
「我要離婚。」
「你又發什麼瘋？」
「我不想跟你過下去了。我是說真的。我不想一眼就能看見自己的未來，連正常的情感需求都被當作矯情，不被理解，不被接納，沒有溝通，這麼窒息的婚姻我不想要。」
「窒息？有房有車，有錢有閒，什麼都有，你還有什麼不滿意的？平白無故找架吵？」
小米苦笑了一下。
「是啊，我找架吵。你沒有發現最近我們連架都沒機會吵了嗎？」
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
我們想讓你知道的是
45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。