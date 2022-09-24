桃園「地方性」的開放性思考：專訪計畫召集人謝佳娟老師
我們想讓你知道的是
桃園藝術的地方特質是什麼模樣？桃園的地方性又可以用什麼樣的角度去看待？本次編輯部採訪計畫召集人謝佳娟老師，除了對整個研究案的背景有了更深入的了解，老師也提供我們對桃園地方性思考的可能。
文：漫遊藝術史編輯部
去（2021）年六月，桃園市立美術館，委託了國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術與其衛星網絡」研究計畫，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。[1]
桃園藝術的地方特質是什麼模樣？桃園的地方性又可以用什麼樣的角度去看待？本次編輯部採訪計畫召集人謝佳娟老師，除了對整個研究案的背景有了更深入的了解，老師也提供我們對桃園地方性思考的可能。
- Q1：能請老師簡單談談與本次桃美館研究案的機緣嗎？
自桃美館成立以來，劉俊蘭館長便很積極的要跟大學建立合作研究的關係。從美術館的角度來說，除了既有的典藏常設展之外，也是當代藝術的重要展演舞台。
要請哪些藝術家來展出？與哪些團體來合作？和桃園既有的藝文資源該怎麼去連結？這些在開館之前應當要籌備就位。所以近年來許多研究案陸續地展開，由桃美館依據它的需求提出，再請我們這些大學裡的研究人員進行，例如元智大學鄒淑慧老師便執行第一期「桃園當代藝術生態研究計畫」，對桃園地區的當代藝術家與整體環境進行調查。
我覺得這除了有益於美術館的發展，也為參與其中的同學帶來一定的收穫。去年王聖閎老師加入本所師資陣容，他在當代藝術長期耕耘的實力，讓我敢於接下第二期研究案。（之後也會有王聖閎老師的專訪，他對於研究案內容會有更多精闢的見解啊。）
我覺得這不管是對美術館，或是我們研究所的角度都是很有意義的：藝術史的知識內容產出如何落實在美術館這個場域？美術館的一些作為也會影響到藝術史的觀點與研究，這些都是藝術史研究和美術館可以做的連結，也是整個桃美館研究案一個很重要的機緣和前提。
- Q2：就老師在研究案中的觀察，桃園的地方特質是什麼模樣？
其實第一期研究案發表會上，「桃園性」的討論已經被提出，這也成為我們第二期計畫勢必要去處理的議題。在我們負責的子計畫中，桃美館也希望我們能以「地方性」為研究主軸之一。
其實傳統地方誌中，已經有藝文誌的編纂，以前也有如謝里法老師策畫的地方美術史書寫。[2]近年來文化部推出「重建台灣藝術史」政策，新一波地方美術館在這樣的背景下成立，地方藝文的整理、紀錄與研究更成為重要使命。
其實在桃美館成立之前，桃園市文化局已經做了好幾年的《桃園藝術亮點》，[3]對桃園在地藝術家調查、紀錄並出版。雖然這個系列比較著重於傳統媒材的藝術家，與本次研究案中當代藝術的創作有所區別，但桃園地方藝術的調查已經行之有年。
在這些基礎上，我們也在思考到底「地方性」是什麼？聖閎老師提出可以用「製圖學」、「踏查」、「研究」作為方法，透過藝術家的創作，去觀察、討論「桃園性」可能的面向。
去年底舉辦的「桃園性的現在進行式」對整個計畫蠻關鍵的，除了那些在桃園當地創作的藝術家、藝術社群，我們也選取了曾經以「桃園」作為創作研究、踏查主題的創作者，用這樣的方式讓研究案視野開拓，而不局限於出生桃園、入籍桃園、居住或工作於桃園這樣的屬地主義。邀集在創作上與桃園有所接觸的藝術家，以及桃園在地藝文空間經營者，共同思考討論「桃園性」可以是如何。
從開始做研究案，到現在結案，坦白講有一些東西我都還在消化與思考。如果問我桃園的地方特質是什麼？我覺得到現在都還是一個開放性的討論。
台灣不大，如果每個縣市都要標舉一個獨屬於在地的特質，這對當代藝術而言可能嗎？在今年三月的結案發表會上，是否有「桃園性」、「桃園性」是什麼？當然也受到疑問。
由於一開始就意識到這樣的問題，聖閎老師和我從頭開始便不企圖找到「何謂桃園性」的答案，而是希望能藉由研究案，開啟討論的可能。我也期待未來不管是美術館或是當代藝術，都可以採取開放、多元接納的方式討論。
- Q3：桃園的藝術社群有沒有什麼特殊之處？
就我訪談中所看到的狀況，很難說桃園的藝術社群與其他縣市不一樣，但我發現大家都關注桃園本身地理條件與交通網絡的問題。我訪談的幾個藝文場館與藝術社群，都有反應彼此連結的困難。此外，這些藝文場館也多採複合式經營，這也反映出桃園藝術社群的生存樣態。
這裡有一個值得思考的問題，桃園到底是什麼？當代藝術家會想關注什麼？其實除了老城區，也有持續翻新的繁榮都會區，此外桃園還包含山區、海邊，整體範圍蠻大且多元。
還有，這次研究案比較專注在當代、實驗性的藝術社群或是藝文場館，但其實桃園傳統媒材的畫會、書會也不少，且成立已久，至今仍持續活動，雖然因為研究案在範疇、時間上的限制未納入討論，我覺得這些也都值得關注。
- Q4：曾經在2021年桃園市立美術館的典藏叢論中看到老師對典藏風景畫的研究，想請老師多談談從這些作品中觀察到的特質，也好奇在桃園的當代藝術中是否有可以對照、或是某些創作主題的延續？
典藏風景畫是從原本文化局移撥過來的，它本來就不是很有目的性的蒐集，所以很難去建構一個完整的史觀。有趣的是，正因為這些典藏風景畫很難聚焦某種「特質」，它鬆散的狀態反而有機會包容台灣美術史的不同歷程。
所以我的研究不是從形式、風格等特色去看，而是先釐清作品被典藏的時間與過程。這些作品很大部分是跟桃源美展有關連的，以台灣整體來看，地方美展也是一個很重要的歷史，但桃源美展的歷史還沒有人深入爬梳過，我覺得這是另一個值得去發展的研究。
在過去的典藏中，以農村、家鄉風景這種主題居多。而台灣從1980、1990年代以來，已經有很多環保意識，或是以風景作為較抽象表達的作品，可是在桃美館這批典藏作品中比較沒有看到。
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
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全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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