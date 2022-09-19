微軟求親也不賣：成立七年、市值147億美元的遊戲社群平台Discord，如何改寫社群網站規則？
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Discord捨棄了Facebook、Instagram、Twitter等各大平台都有的「關注人數」，也不用演算法來決定推送訊息，要獲得影響力，就要真的跟用戶搏感情：成為社群的一份子。另一方面，Discord也把重心放在「社群機器人」上，打造出完全不一樣的商業模式。
文： Crystal（創新拿鐵）
曾經風光無限的社群媒體的老大哥們，這半年來有些黯淡無光。
Meta （原Facebook）股價只有年初的一半，日活躍用戶數也在2月出現創立以來的第一次衰退。Twitter則是與曾經承諾要買它的特斯拉創辦人馬斯克對簿公堂。而曾經被視為Meta接班人的Snapchat，更裁了20%的員工。
同時，後浪步步進逼。
氣勢最旺的是2015年成立的Discord。最近火爆全球、還在美術比賽中打敗人類藝術家、奪得第一名的AI畫圖機器人——Midjourney，就是Discord上的機器人應用。2021年9月，Discord的每月活躍使用人數達到1.5億人，較前一年暴增50%，直追Snapchat（2021年9月，活躍使用人數約為3億）。
Discord以兩件事出名：一是它的群組屬性。Discord結合了Facebook社團、Slack頻道、Zoom線上會議直播等功能於一身。二是採用「訂閱制」。不賣廣告、不用戶數據作為獲利武器，收入來自於用戶訂閱進階功能。
原本Discord只在遊戲界小有名氣，尚未走進大眾市場。不過COVID-19讓用戶大批湧入線上社群，而Discord的好口碑則迅速發酵。2019至2021短短2年，月活躍用戶數成長近267%。如今，估值已經達到147億美元，逼近距離Snapchat目前的市值（185億美元，2022年9月）。
這是一個怎樣的社群媒體？它要如何走出遊戲界，成為大眾產品？
由《超級瑪利歐》、《最終幻想》啟蒙的創業家
Discord的創辦人Jason Citron有一個很接地氣的童年：他非常、非常、非常愛打電玩遊戲。
當他在朋友家第一次看到任天堂遊戲機，瞬間對裡面的「超級瑪力歐兄弟」（Super Mario Bros） 一見鐘情。後來讓他癡迷的，還有日本知名角色扮演 （RPG，role-playing game）電玩遊戲——最終幻想 （Final Fantasy）。
Jason對電玩是真愛。他不僅可以徹夜、連著週末都在打電玩遊戲，還想辦法學程式語言、自己「寫」一款遊戲。後來在電腦補習班上，認識了一個後來教他寫程式的朋友。他們一起用簡單的程式語言寫出了一款角色扮演遊戲，讓玩家可以使用魔法，在螢幕上畫圈圈。
這個電玩小子骨子裡也隱含著創業家的基因：他家三代都是創業家。曾祖父、祖父在1900年代初就經營一間電機工程顧問公司，而他的爸爸則在小鎮上經營兩間哈根達斯冰淇淋店。因此，他自小就決心要當老闆。還在唸中學時，他就開始了他的「電腦顧問」的打工（這可是有收錢的）：為一些年長者講解電腦、網路怎麼運作，還教一些年長女士在Yahoo上打網路撲克牌、用MSN與遠方的孩子聯繫。
Jason一直夢想開一間遊戲公司，卻不知從何開始。於是他提早修完大學課程後，搬進一間住著九位柏克萊大學學生的屋子。
而就是在這間屋子，他遇上了影響他職業生涯的伯樂。
轉機，來自「資源回收」後的孤注一擲
有這麼一種說法：在一個人才匯聚的地方，能夠激盪出無限的火花與機遇。年輕的Jason就是如此幸運的，遇到了他的機運。
搬進這間柏克萊「宿舍」六個月後，來了一位新室友。有一天，新室友在客廳裡跟其他人聊天，聊到他叔叔創辦的一個新創公司孵化器—YourWeb。恰巧，YourWeb就是專注扶植遊戲與行動裝置相關的新創公司，而他們正積極尋找想創業的工程師。透過新室友介紹，Jason認識了新室友的叔叔，也是YourWeb的創辦人Peter Relan。
對的人相遇，火花瞬間燃起。
Jason加入了Peter的孵化器，與另外一位也在孵化器中的創業家Danielle Cassley一起合作推出一款在iPhone上的手機遊戲Aurora Feint。那時是2007年，Apple推出第一款iPhone，宣告智慧型手機的崛起。iPhone顛覆了手機市場，也讓遊戲產業從單機遊戲，得以進軍手機螢幕。就在那樣的時空背景下，Jason結合了角色扮演遊戲、拼圖兩大元素推出「Aurora Feint」。
Aurora Feinte剛推出叫好不叫座。雖然許多行業內人士認為它早期iPhone遊戲中的上乘作品，因為裡面的社交元素，如聊天室、個人資料、多人遊戲、排行榜等功能，是當時其他遊戲沒有的特色。但現實很骨感——Jason即便把遊戲價格打了88折，收入依然沒起色。
因為第一個產品沒有成功，Jason都已經打算錢燒完就搬回老家。此時，Peter坐下來跟他討論要怎麼收尾。Jason忽然沒頭沒腦地冒出一句：「為什麼iPhone上沒有Xbox Live（微軟的訂閱服務，讓使用者在線上跟很多人一起玩遊戲）？Apple和Microsoft怎麼沒做呢？」
Peter瞬間迸發靈感。事實上，Aurora Feint早已用非同步的方式，讓大量多玩家可以玩線上遊戲。他立刻建議，把Aurora Feint的社交技術拿出來做成一款軟體開發工具套件（SDK，Software Development Kit），取名「OpenFeint」，試圖鹹魚翻身。
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
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全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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