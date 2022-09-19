微軟求親也不賣：成立七年、市值147億美元的遊戲社群平台Discord，如何改寫社群網站規則？

文： Crystal（創新拿鐵）

曾經風光無限的社群媒體的老大哥們，這半年來有些黯淡無光。

Meta （原Facebook）股價只有年初的一半，日活躍用戶數也在2月出現創立以來的第一次衰退。Twitter則是與曾經承諾要買它的特斯拉創辦人馬斯克對簿公堂。而曾經被視為Meta接班人的Snapchat，更裁了20%的員工。

同時，後浪步步進逼。

氣勢最旺的是2015年成立的Discord。最近火爆全球、還在美術比賽中打敗人類藝術家、奪得第一名的AI畫圖機器人——Midjourney，就是Discord上的機器人應用。2021年9月，Discord的每月活躍使用人數達到1.5億人，較前一年暴增50%，直追Snapchat（2021年9月，活躍使用人數約為3億）。

Discord以兩件事出名：一是它的群組屬性。Discord結合了Facebook社團、Slack頻道、Zoom線上會議直播等功能於一身。二是採用「訂閱制」。不賣廣告、不用戶數據作為獲利武器，收入來自於用戶訂閱進階功能。

原本Discord只在遊戲界小有名氣，尚未走進大眾市場。不過COVID-19讓用戶大批湧入線上社群，而Discord的好口碑則迅速發酵。2019至2021短短2年，月活躍用戶數成長近267%。如今，估值已經達到147億美元，逼近距離Snapchat目前的市值（185億美元，2022年9月）。

這是一個怎樣的社群媒體？它要如何走出遊戲界，成為大眾產品？

由《超級瑪利歐》、《最終幻想》啟蒙的創業家

Discord的創辦人Jason Citron有一個很接地氣的童年：他非常、非常、非常愛打電玩遊戲。

當他在朋友家第一次看到任天堂遊戲機，瞬間對裡面的「超級瑪力歐兄弟」（Super Mario Bros） 一見鐘情。後來讓他癡迷的，還有日本知名角色扮演 （RPG，role-playing game）電玩遊戲——最終幻想 （Final Fantasy）。

Jason對電玩是真愛。他不僅可以徹夜、連著週末都在打電玩遊戲，還想辦法學程式語言、自己「寫」一款遊戲。後來在電腦補習班上，認識了一個後來教他寫程式的朋友。他們一起用簡單的程式語言寫出了一款角色扮演遊戲，讓玩家可以使用魔法，在螢幕上畫圈圈。

這個電玩小子骨子裡也隱含著創業家的基因：他家三代都是創業家。曾祖父、祖父在1900年代初就經營一間電機工程顧問公司，而他的爸爸則在小鎮上經營兩間哈根達斯冰淇淋店。因此，他自小就決心要當老闆。還在唸中學時，他就開始了他的「電腦顧問」的打工（這可是有收錢的）：為一些年長者講解電腦、網路怎麼運作，還教一些年長女士在Yahoo上打網路撲克牌、用MSN與遠方的孩子聯繫。

Jason一直夢想開一間遊戲公司，卻不知從何開始。於是他提早修完大學課程後，搬進一間住著九位柏克萊大學學生的屋子。

而就是在這間屋子，他遇上了影響他職業生涯的伯樂。

轉機，來自「資源回收」後的孤注一擲

有這麼一種說法：在一個人才匯聚的地方，能夠激盪出無限的火花與機遇。年輕的Jason就是如此幸運的，遇到了他的機運。

搬進這間柏克萊「宿舍」六個月後，來了一位新室友。有一天，新室友在客廳裡跟其他人聊天，聊到他叔叔創辦的一個新創公司孵化器—YourWeb。恰巧，YourWeb就是專注扶植遊戲與行動裝置相關的新創公司，而他們正積極尋找想創業的工程師。透過新室友介紹，Jason認識了新室友的叔叔，也是YourWeb的創辦人Peter Relan。

Photo Credit: Peter Relan

對的人相遇，火花瞬間燃起。

Jason加入了Peter的孵化器，與另外一位也在孵化器中的創業家Danielle Cassley一起合作推出一款在iPhone上的手機遊戲Aurora Feint。那時是2007年，Apple推出第一款iPhone，宣告智慧型手機的崛起。iPhone顛覆了手機市場，也讓遊戲產業從單機遊戲，得以進軍手機螢幕。就在那樣的時空背景下，Jason結合了角色扮演遊戲、拼圖兩大元素推出「Aurora Feint」。

Aurora Feinte剛推出叫好不叫座。雖然許多行業內人士認為它早期iPhone遊戲中的上乘作品，因為裡面的社交元素，如聊天室、個人資料、多人遊戲、排行榜等功能，是當時其他遊戲沒有的特色。但現實很骨感——Jason即便把遊戲價格打了88折，收入依然沒起色。

因為第一個產品沒有成功，Jason都已經打算錢燒完就搬回老家。此時，Peter坐下來跟他討論要怎麼收尾。Jason忽然沒頭沒腦地冒出一句：「為什麼iPhone上沒有Xbox Live（微軟的訂閱服務，讓使用者在線上跟很多人一起玩遊戲）？Apple和Microsoft怎麼沒做呢？」

Peter瞬間迸發靈感。事實上，Aurora Feint早已用非同步的方式，讓大量多玩家可以玩線上遊戲。他立刻建議，把Aurora Feint的社交技術拿出來做成一款軟體開發工具套件（SDK，Software Development Kit），取名「OpenFeint」，試圖鹹魚翻身。