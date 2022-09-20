如何幫孩子存教育基金（下）：當計畫趕不上變化時，永遠記得心中的「北極星」

文：游承翰（理財規劃顧問，國際認證理財規劃師CFP測驗合格）

在上篇文章中，我們以小定與小芳的家庭為例，從「單一目標」的角度，分享準備歷程中的分析架構，以及可能遇到的難題，在下篇，我們將分享從一個整體財務規劃的角度，如何去協助一個家庭以一個全局的角度，看待「子女教育金」以及人生其他財務目標的準備。

從單一目標規劃，到整體財務規劃：一個全局的觀點

我們經過上篇的表格試算與單一目標規劃的步驟說明，完成上篇文章的書寫，雖然看似有論理、有依據、有圖表，但在實務上，卻可能會遇到執行過程的困局。

第一， 是單一目標準備可能會遇到「同月存」、「同月花」的問題，或是買進ETF後，過不久又賣出以支應教育金的支出問題，這些都會增加交易與準備過程的成本。

第二， 若每一個單一目標都要專用的銀行帳戶管理，以個別目標管理現金流，那可能吃飯錢、治裝費、醫療保健、買房基金、父母孝養金等，每一個子項目都還可以拆得更細，都可以去個別去開一個銀行戶頭。但這樣的做法，可能導致一個家庭花費過多的時間心思在金流上的管理，形成一個巨大的管理成本。

在權衡之下，執行上阻力過大的管理方式，不一定符合效益，若方案無法被落實於改變，反而失去了財務規劃的本意。

若在規劃時以「單點」考慮事情，一種常見的狀況是，父母在孩子出生後，因為太過關注「教育金」的準備，結果養育孩子到成年後，才驚覺自己的退休金不足，但眼看已經50多歲，退休金缺口卻高得嚇人，此時想加快腳步增加儲蓄，但能準備的時間只剩10到15年。在此階段，若不小心，很容易走上追求短期致富、追逐報酬最大化的財務決策傾向。如果風險沒有控管好，而讓僅有的退休金面臨巨幅虧損，可能會落入更困難的處境裡。

我們常看到許多屆齡退休的長輩非常積極、也熱衷於理財與投資課程、講座，把理財的問題全部圍繞在學習投資方法與標的選擇，但卻有可能忽略了更基本的財務規劃。

Photo Credit: 定方財務顧問

在面對家庭規劃的難題時，財務顧問會協助客戶以一個「全局」的角度看待「教育金」的準備，因為大多數家庭的金錢資源其實是有限的，每個財務決定都會環環相扣，顧「此」可能會失「彼」。對於一個家庭而言，如何維持所有財務目標調整的動態平衡（教育金、生活費、醫療照護費、保險費、退休金準備、旅遊基金、買房頭期款準備等），確實是一件不容易的事。

財務顧問在協助客戶準備任何目標的準備時，不會只考慮一個財務決策兩面性，有時更要提前看見一個決策「多面性」的影響，並且提前陪伴客戶覺察到未來財務目標間相互競爭資源的難題。

透過及早發現問題，在問題還很小之前，就開始著手進行準備，才有餘裕提前佈局可行的解決方案。實務上，財務顧問在與客戶討論「教育金」時，不會只有教育金被納入討論，而會將整個家庭全生涯的未來財務藍圖一起討論，而整個規劃的狀況，會變成如下圖一樣的「多目標」、「多時間」的計畫進程，因此「起點」與「終點」的路徑規劃就會更加複雜。

Photo Credit: 定方財務顧問

金錢資源有限、人生目標無窮：以目標及資產管理為導向的財務規劃

行文至此，我們仍是要問，財務規劃在協助客戶目標達成的路上，如何而可能？

一個好的財務規劃的原則，是以目標導向為核心的財務架構，我們在此系列文中，以「教育金」的準備討論為例，就是一個以「目標被達成」為原則，以終為始往回推，並從起點到終點協助客戶達成心中想望的過程。

然而，回到每個與財務相關的人生目標的準備，一個家庭的財務目標，不會「只」有「教育金」需要準備，所有「目標」的達成都需要金錢的準備與累積。

於是，下一個問題便是，一個家庭能投資的錢從哪裡來？假設在沒有其他親朋好友幫忙或是贈與的狀態下，普遍來說，家庭每月的金錢的流入，都是來自於夫妻工作的收入。

但我們也了解，人生目標可能是「無限」的，但家庭收入卻是「有限」的，如何「做出對的選擇」而能達到期望的效益，完成人生想望的目標，這樣困難的決策歷程，便是財務規劃的開始。

一如史蒂芬柯維（Stephen Covey）在《與成功有約》提到的「以終為始」（Begin with the end in mind），在一艘大船啟航之前，我們要先了解「終點」（目的地）在哪裡，以及「起點」在哪裡。我們才能夠往「正確的方向」前進，如果不先確認「目標」及「方向」，越是努力往前，反而可能離「目標」越來越遠。

問問自己這一輩子究竟想成為怎樣的人、過怎樣的生活、和什麼樣的人生活、想為這個世界帶來什麼？是最困難卻又至關重要的問題。

Stephen Covey在書中建議讀者去思考「墓誌銘」的寫作，去將自己的人生宣言與目標想清楚。在財務規劃的過程，我們也會協助客戶清楚了解為什麼要開始這趟旅程，知道啟航的意義，我們才有充足的動力與毅力，支持我們在旅程中克服困難，成為人生地圖裡的指北針。也因此，在以目標為導向的架構下，我們設計了以資產管理為核心的財務規劃原則。

心智圖之資料引用來源：邱茂恒Charles

以資產管理為核心，並以「收支管理」、「風險管理」為兩支柱的財務規劃論點，是由定方財務顧問的共同創辦人邱茂恒（Charles）所提出的架構。

結合Stephen Covey「以終為始」的概念，我們在協助客戶做規劃的時候，會與客戶一同討論人生的「Goal」（目標），這個Goal結合了願景、使命、熱情、夢想/理想、所盼望達到的人生圖像。我們透過財務問診、目標量化的過程，將抽象的心靈地景，轉化為可被量化、管理的執行方案，透過將「抽象」落地為「具體」的過程，我們計算出現況（起點）與目的地（終點）的距離與缺口，並且，我們透過「生涯資產模擬圖」進行預期的路徑規劃。