如何幫孩子存教育基金（下）：當計畫趕不上變化時，永遠記得心中的「北極星」

文:游承翰(理財規劃顧問,國際認證理財規劃師CFP測驗合格)

在上篇文章中,我們以小定與小芳的家庭為例,從「單一目標」的角度,分享準備歷程中的分析架構,以及可能遇到的難題,在下篇,我們將分享從一個整體財務規劃的角度,如何去協助一個家庭以一個全局的角度,看待「子女教育金」以及人生其他財務目標的準備。

從單一目標規劃,到整體財務規劃:一個全局的觀點

我們經過上篇的表格試算與單一目標規劃的步驟說明,完成上篇文章的書寫,雖然看似有論理、有依據、有圖表,但在實務上,卻可能會遇到執行過程的困局。

第一, 是單一目標準備可能會遇到「同月存」、「同月花」的問題,或是買進ETF後,過不久又賣出以支應教育金的支出問題,這些都會增加交易與準備過程的成本。

第二, 若每一個單一目標都要專用的銀行帳戶管理,以個別目標管理現金流,那可能吃飯錢、治裝費、醫療保健、買房基金、父母孝養金等,每一個子項目都還可以拆得更細,都可以去個別去開一個銀行戶頭。但這樣的做法,可能導致一個家庭花費過多的時間心思在金流上的管理,形成一個巨大的管理成本。

在權衡之下,執行上阻力過大的管理方式,不一定符合效益,若方案無法被落實於改變,反而失去了財務規劃的本意。

若在規劃時以「單點」考慮事情,一種常見的狀況是,父母在孩子出生後,因為太過關注「教育金」的準備,結果養育孩子到成年後,才驚覺自己的退休金不足,但眼看已經50多歲,退休金缺口卻高得嚇人,此時想加快腳步增加儲蓄,但能準備的時間只剩10到15年。在此階段,若不小心,很容易走上追求短期致富、追逐報酬最大化的財務決策傾向。如果風險沒有控管好,而讓僅有的退休金面臨巨幅虧損,可能會落入更困難的處境裡。

我們常看到許多屆齡退休的長輩非常積極、也熱衷於理財與投資課程、講座,把理財的問題全部圍繞在學習投資方法與標的選擇,但卻有可能忽略了更基本的財務規劃。

Photo Credit: 定方財務顧問

在面對家庭規劃的難題時,財務顧問會協助客戶以一個「全局」的角度看待「教育金」的準備,因為大多數家庭的金錢資源其實是有限的,每個財務決定都會環環相扣,顧「此」可能會失「彼」。對於一個家庭而言,如何維持所有財務目標調整的動態平衡(教育金、生活費、醫療照護費、保險費、退休金準備、旅遊基金、買房頭期款準備等),確實是一件不容易的事。

財務顧問在協助客戶準備任何目標的準備時,不會只考慮一個財務決策兩面性,有時更要提前看見一個決策「多面性」的影響,並且提前陪伴客戶覺察到未來財務目標間相互競爭資源的難題。

透過及早發現問題,在問題還很小之前,就開始著手進行準備,才有餘裕提前佈局可行的解決方案。實務上,財務顧問在與客戶討論「教育金」時,不會只有教育金被納入討論,而會將整個家庭全生涯的未來財務藍圖一起討論,而整個規劃的狀況,會變成如下圖一樣的「多目標」、「多時間」的計畫進程,因此「起點」與「終點」的路徑規劃就會更加複雜。

Photo Credit: 定方財務顧問

金錢資源有限、人生目標無窮:以目標及資產管理為導向的財務規劃

行文至此,我們仍是要問,財務規劃在協助客戶目標達成的路上,如何而可能?

一個好的財務規劃的原則,是以目標導向為核心的財務架構,我們在此系列文中,以「教育金」的準備討論為例,就是一個以「目標被達成」為原則,以終為始往回推,並從起點到終點協助客戶達成心中想望的過程。

然而,回到每個與財務相關的人生目標的準備,一個家庭的財務目標,不會「只」有「教育金」需要準備,所有「目標」的達成都需要金錢的準備與累積。

於是,下一個問題便是,一個家庭能投資的錢從哪裡來?假設在沒有其他親朋好友幫忙或是贈與的狀態下,普遍來說,家庭每月的金錢的流入,都是來自於夫妻工作的收入。

但我們也了解,人生目標可能是「無限」的,但家庭收入卻是「有限」的,如何「做出對的選擇」而能達到期望的效益,完成人生想望的目標,這樣困難的決策歷程,便是財務規劃的開始。

一如史蒂芬柯維(Stephen Covey)在《與成功有約》提到的「以終為始」(Begin with the end in mind),在一艘大船啟航之前,我們要先了解「終點」(目的地)在哪裡,以及「起點」在哪裡。我們才能夠往「正確的方向」前進,如果不先確認「目標」及「方向」,越是努力往前,反而可能離「目標」越來越遠。

問問自己這一輩子究竟想成為怎樣的人、過怎樣的生活、和什麼樣的人生活、想為這個世界帶來什麼?是最困難卻又至關重要的問題。

Stephen Covey在書中建議讀者去思考「墓誌銘」的寫作,去將自己的人生宣言與目標想清楚。在財務規劃的過程,我們也會協助客戶清楚了解為什麼要開始這趟旅程,知道啟航的意義,我們才有充足的動力與毅力,支持我們在旅程中克服困難,成為人生地圖裡的指北針。也因此,在以目標為導向的架構下,我們設計了以資產管理為核心的財務規劃原則。

心智圖之資料引用來源:邱茂恒Charles

以資產管理為核心,並以「收支管理」、「風險管理」為兩支柱的財務規劃論點,是由定方財務顧問的共同創辦人邱茂恒(Charles)所提出的架構。

結合Stephen Covey「以終為始」的概念,我們在協助客戶做規劃的時候,會與客戶一同討論人生的「Goal」(目標),這個Goal結合了願景、使命、熱情、夢想/理想、所盼望達到的人生圖像。我們透過財務問診、目標量化的過程,將抽象的心靈地景,轉化為可被量化、管理的執行方案,透過將「抽象」落地為「具體」的過程,我們計算出現況(起點)與目的地(終點)的距離與缺口,並且,我們透過「生涯資產模擬圖」進行預期的路徑規劃。