如何幫孩子存教育基金（下）：當計畫趕不上變化時，永遠記得心中的「北極星」
我們想讓你知道的是
即使最初有設定人生目標，但這些核心問題都會「動態」調整，因此協助客戶進行財務規劃的時候，最困難的其實都不是投資什麼工具賺最多、哪一家保險CP值最高這類，而是要如何確認一生指引我們前進「北極星」。
文：游承翰（理財規劃顧問，國際認證理財規劃師CFP測驗合格）
在上篇文章中，我們以小定與小芳的家庭為例，從「單一目標」的角度，分享準備歷程中的分析架構，以及可能遇到的難題，在下篇，我們將分享從一個整體財務規劃的角度，如何去協助一個家庭以一個全局的角度，看待「子女教育金」以及人生其他財務目標的準備。
從單一目標規劃，到整體財務規劃：一個全局的觀點
我們經過上篇的表格試算與單一目標規劃的步驟說明，完成上篇文章的書寫，雖然看似有論理、有依據、有圖表，但在實務上，卻可能會遇到執行過程的困局。
第一， 是單一目標準備可能會遇到「同月存」、「同月花」的問題，或是買進ETF後，過不久又賣出以支應教育金的支出問題，這些都會增加交易與準備過程的成本。
第二， 若每一個單一目標都要專用的銀行帳戶管理，以個別目標管理現金流，那可能吃飯錢、治裝費、醫療保健、買房基金、父母孝養金等，每一個子項目都還可以拆得更細，都可以去個別去開一個銀行戶頭。但這樣的做法，可能導致一個家庭花費過多的時間心思在金流上的管理，形成一個巨大的管理成本。
在權衡之下，執行上阻力過大的管理方式，不一定符合效益，若方案無法被落實於改變，反而失去了財務規劃的本意。
若在規劃時以「單點」考慮事情，一種常見的狀況是，父母在孩子出生後，因為太過關注「教育金」的準備，結果養育孩子到成年後，才驚覺自己的退休金不足，但眼看已經50多歲，退休金缺口卻高得嚇人，此時想加快腳步增加儲蓄，但能準備的時間只剩10到15年。在此階段，若不小心，很容易走上追求短期致富、追逐報酬最大化的財務決策傾向。如果風險沒有控管好，而讓僅有的退休金面臨巨幅虧損，可能會落入更困難的處境裡。
我們常看到許多屆齡退休的長輩非常積極、也熱衷於理財與投資課程、講座，把理財的問題全部圍繞在學習投資方法與標的選擇，但卻有可能忽略了更基本的財務規劃。
在面對家庭規劃的難題時，財務顧問會協助客戶以一個「全局」的角度看待「教育金」的準備，因為大多數家庭的金錢資源其實是有限的，每個財務決定都會環環相扣，顧「此」可能會失「彼」。對於一個家庭而言，如何維持所有財務目標調整的動態平衡（教育金、生活費、醫療照護費、保險費、退休金準備、旅遊基金、買房頭期款準備等），確實是一件不容易的事。
財務顧問在協助客戶準備任何目標的準備時，不會只考慮一個財務決策兩面性，有時更要提前看見一個決策「多面性」的影響，並且提前陪伴客戶覺察到未來財務目標間相互競爭資源的難題。
透過及早發現問題，在問題還很小之前，就開始著手進行準備，才有餘裕提前佈局可行的解決方案。實務上，財務顧問在與客戶討論「教育金」時，不會只有教育金被納入討論，而會將整個家庭全生涯的未來財務藍圖一起討論，而整個規劃的狀況，會變成如下圖一樣的「多目標」、「多時間」的計畫進程，因此「起點」與「終點」的路徑規劃就會更加複雜。
金錢資源有限、人生目標無窮：以目標及資產管理為導向的財務規劃
行文至此，我們仍是要問，財務規劃在協助客戶目標達成的路上，如何而可能？
一個好的財務規劃的原則，是以目標導向為核心的財務架構，我們在此系列文中，以「教育金」的準備討論為例，就是一個以「目標被達成」為原則，以終為始往回推，並從起點到終點協助客戶達成心中想望的過程。
然而，回到每個與財務相關的人生目標的準備，一個家庭的財務目標，不會「只」有「教育金」需要準備，所有「目標」的達成都需要金錢的準備與累積。
於是，下一個問題便是，一個家庭能投資的錢從哪裡來？假設在沒有其他親朋好友幫忙或是贈與的狀態下，普遍來說，家庭每月的金錢的流入，都是來自於夫妻工作的收入。
但我們也了解，人生目標可能是「無限」的，但家庭收入卻是「有限」的，如何「做出對的選擇」而能達到期望的效益，完成人生想望的目標，這樣困難的決策歷程，便是財務規劃的開始。
一如史蒂芬柯維（Stephen Covey）在《與成功有約》提到的「以終為始」（Begin with the end in mind），在一艘大船啟航之前，我們要先了解「終點」（目的地）在哪裡，以及「起點」在哪裡。我們才能夠往「正確的方向」前進，如果不先確認「目標」及「方向」，越是努力往前，反而可能離「目標」越來越遠。
問問自己這一輩子究竟想成為怎樣的人、過怎樣的生活、和什麼樣的人生活、想為這個世界帶來什麼？是最困難卻又至關重要的問題。
Stephen Covey在書中建議讀者去思考「墓誌銘」的寫作，去將自己的人生宣言與目標想清楚。在財務規劃的過程，我們也會協助客戶清楚了解為什麼要開始這趟旅程，知道啟航的意義，我們才有充足的動力與毅力，支持我們在旅程中克服困難，成為人生地圖裡的指北針。也因此，在以目標為導向的架構下，我們設計了以資產管理為核心的財務規劃原則。
以資產管理為核心，並以「收支管理」、「風險管理」為兩支柱的財務規劃論點，是由定方財務顧問的共同創辦人邱茂恒（Charles）所提出的架構。
結合Stephen Covey「以終為始」的概念，我們在協助客戶做規劃的時候，會與客戶一同討論人生的「Goal」（目標），這個Goal結合了願景、使命、熱情、夢想/理想、所盼望達到的人生圖像。我們透過財務問診、目標量化的過程，將抽象的心靈地景，轉化為可被量化、管理的執行方案，透過將「抽象」落地為「具體」的過程，我們計算出現況（起點）與目的地（終點）的距離與缺口，並且，我們透過「生涯資產模擬圖」進行預期的路徑規劃。
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《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！