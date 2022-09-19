「55%民眾將中國視為朋友」，真的是這樣嗎？吳重禮所長問卷設計的錯誤解讀

文：葉風

《關鍵評論網》的文章〈【專訪】兩岸接觸是和解還是誤解？中研院吳重禮談台灣民眾各世代的「中國印象」〉中提到，所長運用「項目計數法」巧思，推估隱藏的認為「中國是台灣的朋友」的民眾比例，比直接承認的民眾多很多。

但，真的是這樣嗎？

根據文章，所長團隊將問卷調查對象分為兩組，分別詢問以下兩種題目，再依據兩組統計的計數落差來解讀調查結果：

實驗組：你認為美國、日本、韓國、中國，其中有幾個是台灣的朋友？

對照組：你認為美國、日本、韓國，其中有幾個是台灣的朋友？

「三個國家中有幾個」和「四個國家中有幾個」，乍看之下或許會和所長團隊一樣，直覺地認為將兩組結果相減，就能知道新增的選項是否「是朋友」。

但很可惜地，現實並沒有這麼簡單。

先看對照組，受測者收到的題目是「美國、日本、韓國，其中有幾個是台灣的朋友？ 」

題目列出三個平行選項，可以合理預期受測者會進入比較狀態。每個人的標準不同，假設今天有一個受測者A，他是一個受過鋪天蓋地的美國日本政治友好新聞洗禮、卻沒接收過任何韓國政府表態資訊的民眾，那麼他可能會認為韓國對台灣並沒有好到能稱之為「朋友」的地步，因此在回答的計數中排除韓國，回答：兩個。

但如果選項裡增加了中國呢？假設今天有一位受測者B，他對美日韓的看法都跟受測者A相同，而對於中國，則認為別說是台灣的朋友了，根本就是敵人。此時當他面對「 美國、日本、韓國、中國，其中有幾個是台灣的朋友？ 」這個問題，很有可能會回答三個：美國、日本和韓國，因為在敵人面前，不是敵人的都可稱之為「朋友」。

以問卷結果而言，在不含中國選項的問題裡回答兩個朋友，含中國選項的問題裡回答三個。這中間的落差，所長團隊認為是「認為中國是朋友」的案例，但以上述假設來看，其實也可能是「認為中國是敵人」的案例──實際上增加的計數並不是中國，而是韓國。

（以上假設僅以韓國為例，受測者也有可能對美國或日本有類似的分群表現。）

為什麼會變成這樣呢？因為問卷是對人的，每一個小細節都會影響受測者的回答。如同所長所言，只要題目設計稍有不同，就可能會形成完全不同的結果。

為何問卷分析結果可能出現偏差？

第一，所長團隊忽略了「計數」類型題目隱含的「分群」意涵、與平行選項帶來的比較狀態，也忽略了選項中的「離群值」會造成分群標準變更的這個現象。

舉例來說，將數組「10、20、30、70、80、90」分為兩群，不論是人工分群或由統計方法計算，都會將之分為「10、20、30」和「70、80、90」兩群；但如果再追加一個離群值「1000」，則原數組 「10、20、30、70、80、90」全部都會被分在同一群，追加的「1000」自己一群。

這個題目就是這樣的原理。在上述假設的情境中，和對照組相比，實驗組的計數增加，但反應的並不是追加的選項（中國）本身，而是追加的選項帶來的分群基準改變，進而促使舊選項（韓國）在「是不是朋友」的殘酷二選一中由「不是」變成「是」。



第二，「計數」類型問題明顯違反了問卷設計的主要原則之一：不要在同一個問題裡問兩件事。這是為了避免雙重負載， 因其可能會造成無法得知受測者實際意思 的窘境。



「 美國、日本、韓國、中國，其中有幾個是台灣的朋友？」，實質上的意義是在問四個問題：

美國是不是台灣的朋友 日本是不是台灣的朋友 韓國是不是台灣的朋友 中國是不是台灣的朋友

這是四重負載了，問了四個問題，卻只回收一個答案。不論受測者回答幾個，都無法得知其真正意義上是哪幾個。在實驗組計數高於對照組的情況下，的確有可能增加的計數是中國，但也有可能不是；受測者的確有可能是隱藏的「認為中國是朋友」人口，但也有可能完全相反，是「認為中國是敵人」的人口。

因此所長對結果的解讀：『隱藏的認為中國是朋友的人數比例很高』──這是錯誤的。

在無法確認受測者真實意圖的情況下，就擅自將其歸類在其中某類，這樣的解讀太過粗糙及武斷。因無法從回答裡得知受測者真實想法，這個題目的存在無法達成統計意義，對此正確的解讀應該是：（因問卷題目設計不夠完善）無法評估。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航