【專訪】全球民主退潮，為什麼？台大張佑宗洞悉當代民主政治的困境與轉機
我們想讓你知道的是
自從川普上台後，民主在歐美國家有逐漸失寵的跡象，民眾開始對繁雜的制度程序與公民審議感到厭煩，認為民主只會拖慢國家發展與政策實行的速度，反過來期待強而有力的領導人，提出有感且實際的措施。這些「國家至上」、「效率至上」的呼聲，正導致這個近半世紀才成為主流的「民主」制度，在世界各地都遭遇強大的挑戰。
文：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：林義宏｜編輯：林俊孝｜攝影：W. Xiang、林俊孝 ）
「民主」的政治理想曾經風行全球，甚至被政治學家法蘭西斯・福山（Francis Yoshihiro Fukuyama,1952-）視為「歷史的終結」，但目前卻面臨重重困境。
它的聲望正在下滑，定義受到挑戰，越來越多人開始懷疑：民主制度真是人類政治的最終解答嗎？1987年解嚴後逐步自由民主化的台灣，一路來也不乏類似聲音，質疑民主選舉比起威權統治更沒效率、不公平，甚至「更不民主」。
我們該如何理解全球民主倒退的現象？台灣民主的未來何去何從？台灣大學政治學系教授張佑宗運用調查數據、社群媒體、實驗方法等多樣取徑，指出歐美各國陷入民主危機的共通因素，更針對台灣的地緣政治與歷史脈絡進行精彩剖析，同時點出「媒體」所扮演的重要角色，洞悉當代民主政治的困境與轉機。
話說回來，「民主」究竟指什麼？中國是民主國家嗎？中國人理解民主的方式，是否和台灣人截然不同？張佑宗透過大型調查不斷探究兩岸認知差異，推敲台灣、中國，以及全球民主的未來發展。
全球民主退潮，為什麼？
民主自由，並非理所當然。綜觀全球政治發展，民主制度是人類歷史的新生兒，到近半世紀才成為主流。1970年代開始，由葡萄牙康乃馨革命肇始的「第三波民主化」席捲全球，從南歐蔓延至南美、東亞、東歐等區域，包括台灣在內，許多國家紛紛脫離威權、獨裁、軍政府等形式的高壓統治時期。
然而，踏進網路科技、社群媒體發達的21世紀，人民似乎取得更多發聲權，民主卻逐漸失寵。
「2016年川普（Donald John Trump,1946-）當選美國總統，是歐美國家面臨民主危機的重要跡象。不認同現行制度，甚至願意接受強人威權統治，這樣的民意越來越高漲。」張佑宗說，「川普敗選卸任時，他的支持者不服選舉結果、進攻國會，就顯示對國家體制的不信任。」
在歐美，非法移民、工作機會流失、貧富差距擴大等問題，使人民的不滿情緒水漲船高，催生出「民粹主義」，對民主體制帶來危害。張佑宗解釋：「所謂民粹主義，指的是一群人覺得被國家忽視、邊緣化，自己的聲音不再被尊重，權益也不受體制保障了。
所以他們殷切盼望一個克里斯馬型（charismatic；透過個人魅力吸引群眾支持）的領袖登場，起身改變或推翻當前體制。」美國的川普、英國的強森（Alexander Boris de Pfeffel Johnson,1964-），亞洲也出現菲律賓的杜特蒂（Rodrigo “Rody” Roa Duterte,1945-）等。
張佑宗指出，由憤懣不滿而生的民粹主義，會製造出一種極端化的社會狀態：「如果我認同一名政客，覺得他和我屬於同一團體，他提出任何主張我都會舉雙手贊成；但如果我不認同這名政客，認為他是敵對群體的一員，不論他說什麼我都反對。」
只有黑白，不容許中間意見的存在；只有我們和我們以外的其他人，缺乏有效溝通。這種民粹主義造成的「情感極化」，正是歐美與台灣民主所面臨的最大警訊。
同溫層Ｘ假消息：社群媒體如何斲喪民主
政治權力與經濟資源分配不均，是群眾激情的根源；但在背後推波助瀾，最終促發民粹主義崛起的關鍵，則是「社群媒體」。臉書等網路平台讓人與人之間得以隨時隨地遠端連結，卻諷刺地造成「同溫層」與「假消息」現象，推升民粹主義與情感極化，對民主造成危害。
同溫層體現在特定政黨、理念的支持者，在Facebook、Instagram等社群上振振有詞的發表言論，然後看到無數按讚與回文，便認定這就是民意，但實際上卻只在自家圈子內轉來轉去，難以跨出同溫層之外，不過也因為一次次首長大選，加劇著社會、種族與世代間的對立。
社群媒體的同溫層現象可能妨礙民主發展，另一個惡名昭彰的是猖獗的「假消息」。張佑宗調查發現，台灣有九成以上民眾接收過假消息，多數人也都認為假消息應該受到管制。但問題在於，一旦這些假消息牽涉政治立場，人的判斷難以避免地會陷入偏誤。
「政治議題的假消息，比醫療、生活等其他主題的假消息更容易取信於人，尤其當政治消息的立場和受眾一致，會變成信者恆信的情況。」張佑宗說，「如果是醫療類的假消息被指出錯誤處，一般大眾會感謝你；但如果是政治類的假消息被糾正，相信的人反而會生氣，罵你多管閒事。」
一則訊息就算錯誤百出，也能成為滋養既有政治立場的肥料。當社會大眾的政治心理陷於信念固著（belief perseverance），張佑宗認為應該優先訴諸媒體自律：「網路平台業者都應該建立事實審查的機制，發現假消息就要下架或標註修正。目前業者都還沒盡到該有的責任。」
民主即將走到盡頭，或者絕處逢生？
所幸在民主患難時，政治學家反而從中看見轉機。除了剖析民主危機，學界近年也提出相應的積極概念：「民主韌性」。
「歷史向來不是直線發展，而是不斷擺盪的過程，民主也一樣，有時稍微偏往威權化的方向，有時又能擺盪回民主化的正軌。」張佑宗說，「民主制度會不斷受到衝擊，但又能從中習得教訓，往前推升，形成起起伏伏的發展動態。」
首先，雖然世界各國對民主的質疑增長，支持民主的聲音仍是主流。張佑宗根據調查資料指出，近年台灣民眾支持自由民主觀念的比例仍持續上升，尤其年輕族群的支持程度更大幅提升，「台灣社會對民主的支持其實有越來越穩固，還沒出現消退狀況。」
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
我們想讓你知道的是
當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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