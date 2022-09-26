《石人考古學》：突厥石人是表現死者生前殺死的敵人，還是死者本人？

文：林俊雄（はやしとしお）

【石人是表現誰呢？】

檢討中國史料

在解釋石人、石圍圈、石列的意義方面，中國的史書留下了重要的信息。記載北周時代（五五六∼五八一年）事件的《周書》（但是完成於六三○年代）卷五十〈異域傳〉中，詳細記載了突厥的習俗，其中也涉及到葬禮制度。茲徵引其中相關的部分：

死者，停屍於帳，子孫及諸親屬男女，各殺羊馬，陳於帳前，祭之。繞帳走馬七匝，一詣帳門，以刀剺面，且哭，血淚俱流，如此者七度，乃止。擇日，取亡者所乘馬及經服用之物，并屍俱焚之，收其餘灰，待時而葬。春夏死者，候草木黃落，秋冬死者，候華葉榮茂，然始坎而瘞之。葬之日，親屬設祭，及走馬剺面，如初死之儀。葬訖，於墓所立石建標。其石多少，依平生所殺人數。又以祭之羊馬頭，盡懸挂於標上。是日也，男女咸盛服飾，會於葬所。

《隋書》（列傳於六三六年完成）卷八四〈北狄傳〉中記載了繼北周之後的隋朝（五八一∼六一九年），其後半部分稍有不同：「表木為塋，立屋其中，圖畫死者形儀及其生時所經戰陣之狀。嘗殺一人，則立一石，有至千百者。」。著眼於這兩書記述的不同，庫茲拉索夫認為：《周書》所見石圍圈是一般牧民的東西；而《隋書》所述繪有壁畫的小屋，則是貴族人物才能營造的。

如何解釋與文獻資料相關的考古學資料中關於石人這個問題，一直以來存在著兩種對立的說法。一種解釋是，石人是表現死者生前殺死的敵人；在這種說法中，從石人向東延伸的石列，也被視為代表死者生前殺死的敵人。因此，石人和石列中的立石，其意義是相同的。支持這種說法的有巴托爾德（V.V. Bartol’d）、維塞羅夫斯基（N.I. Veselovskij）、格拉奇等人。

還有一種解釋是，石人是代表死者本人。在這種情形下，《隋書》中看到的「死者形儀」，被放大解釋為包括繪畫及石像。但是另一方面，從石人向東方延伸的石列，更像是死者生前殺死的敵人。因此可說石人和石列代表的意義是不同的。支持這種說法的有斯奇羅夫（S. V. Kiselev）、耶夫斯霍瓦（L. A. Evtyukhova）、庫茲拉索夫等人。

儘管《周書》寫著「立石」，是否也能將其解釋為「石像」呢？此外，《隋書》中的「死者形儀」，是否可以擴大解釋為「石像」，也同樣是個問題。這個問題對上述哪一種說法都是不利的。關於這一點，我將在第六章之「突厥第一汗國時期的遺址（一）」中繼續討論。

石人和巴爾巴爾（balbal）

石人是指被殺的敵人，這個說法在過去是有力的，但是最近大部分的研究人員都採取了石人是指死者本人形象的立場，其根據之一就是石人拿著容器這一點。誠如前面第三章之「小規模的石圍圈」中所述，在俄羅斯所屬阿爾泰的石圍圈調查中，出土了很多炭、灰、燒過的動物骨頭，這意味著在石圍圈處舉行了犧牲祭典（宴會）。站立的石人表現出下半身的例子並不多，但是若有表現出來，經常像是盤腿而坐一樣交叉著腳（圖90）。

Photo Credit: 八旗文化出版

在上述圖瓦的薩爾格．布魯恩遺址中，發現了兩座被認為是夫妻的座像（圖74）。另外在突厥第二汗國毗伽可汗、闕特勤、宰相暾欲谷（Tonyukuk）等墓中，所供奉的本人像和被認為是其妻子的像也是座像（圖7、8、85、91、92）。這樣考慮到被供奉的石人盤腿而坐拿著酒杯，葬禮時親屬聚集為死者舉行追憶酒宴，死者本人也可以看作是以石人的形式參加吧。

Photo Credit: 八旗文化出版

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然而，在毗伽可汗陵墓等大規模的遺址中，除了本人和其妻子的像之外，還有幾尊座像（跪著坐）和立像（圖7、9、10、80 ∼82）。由於這些尺寸小得多，所以被認為是臣下。這樣的話，石人基本上會表現出死者本人（特別是只有一尊的情況），但是在大規模的遺址中，會有表現出妻子和臣下。

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在古代突厥留下來的鄂爾渾－葉尼塞碑（Orkhon-Yenisei inscriptions）中，經常能看到為了死者而將「巴爾巴爾（balbal）樹立起來」的表現。與上述的爭論相關，有兩種說法：一種是把巴爾巴爾視為石人；另一種認為只是石列上的一塊石頭。以石人為被殺之敵人的說法，是將巴爾巴爾等同於石人；而以石人為死者本人的說法是，除了石人之外，只有從那裡向東排列的石頭才被視為是巴爾巴爾。最近這場爭論逐漸平息下來，巴爾巴爾被普遍認為不是石人，而是一塊石頭。

但是，我個人認為，把巴爾巴爾斷定只是一塊沒有任何加工過的石頭，此觀點似乎有點過於偏頗了。我之所以這麼說，是因為敵人也是人類，即使不是華麗的石人雕像，也會將其稍微擬人化地表現出來。我在闕特勤陵墓遺址及其北方第三 遺址，便看到了這樣的例子（圖11、93）。這些是極為粗糙的石像，但依然表現了人臉和合攏於胸前的雙手。而在第三遺址的例子中，更刻有象徵性表現山羊的塔姆加（被認為是突厥的統治氏族阿史那氏的徽章）和另一種倒「し」字形的塔姆加。

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闕特勤陵墓和毗伽可汗陵墓的石人，即使是臣下的人像，也都是經過表面拋光並雕刻成圓形，寫實精巧的製作出來。與之相比，不得不說它們的製作方式完全不同，因此很難想像它們有著相同的作用。

雖然它們都已經倒在地上，原始的位置不明，但根據一九五八年伊蘇爾的調查，上述第三遺址的例子中，石列的最前面立著刻有山羊塔姆加的巴爾巴爾（圖94），與之成對的是，在陵墓的入口前的石羊附近豎立的巴爾巴爾。此外，近幾年在蒙古與土耳其聯合調查團的調查中，包括從以前就知道的和碩柴達木的四個遺址在內，巴爾巴爾風格的石人數量一共有五個。現在它們都放在聯合調查團的倉庫裡。

雪爾也表明了這種觀點，認為只有在巴爾巴爾石列中模仿人類外形的立石，才是代表敵人，而且近年來沃伊托夫列舉了許多蒙古高原的例子進行說明。