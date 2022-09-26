《石人考古學》：突厥石人是表現死者生前殺死的敵人，還是死者本人？
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本書是日本中亞史及考古學者林俊雄在其四十年的研究生涯中，走遍歐亞大草原，調查石人真相的重要成果。他深入中國西北、蒙古、中亞、東歐與俄羅斯的草原地區，考察各地石人的遺跡與相關傳說，並對石人及相關墓葬遺址進行測繪與攝影，在本書中呈現了將近三百幅的第一手圖像資料。
文：林俊雄（はやしとしお）
【石人是表現誰呢？】
檢討中國史料
在解釋石人、石圍圈、石列的意義方面，中國的史書留下了重要的信息。記載北周時代（五五六∼五八一年）事件的《周書》（但是完成於六三○年代）卷五十〈異域傳〉中，詳細記載了突厥的習俗，其中也涉及到葬禮制度。茲徵引其中相關的部分：
死者，停屍於帳，子孫及諸親屬男女，各殺羊馬，陳於帳前，祭之。繞帳走馬七匝，一詣帳門，以刀剺面，且哭，血淚俱流，如此者七度，乃止。擇日，取亡者所乘馬及經服用之物，并屍俱焚之，收其餘灰，待時而葬。春夏死者，候草木黃落，秋冬死者，候華葉榮茂，然始坎而瘞之。葬之日，親屬設祭，及走馬剺面，如初死之儀。葬訖，於墓所立石建標。其石多少，依平生所殺人數。又以祭之羊馬頭，盡懸挂於標上。是日也，男女咸盛服飾，會於葬所。
《隋書》（列傳於六三六年完成）卷八四〈北狄傳〉中記載了繼北周之後的隋朝（五八一∼六一九年），其後半部分稍有不同：「表木為塋，立屋其中，圖畫死者形儀及其生時所經戰陣之狀。嘗殺一人，則立一石，有至千百者。」。著眼於這兩書記述的不同，庫茲拉索夫認為：《周書》所見石圍圈是一般牧民的東西；而《隋書》所述繪有壁畫的小屋，則是貴族人物才能營造的。
如何解釋與文獻資料相關的考古學資料中關於石人這個問題，一直以來存在著兩種對立的說法。一種解釋是，石人是表現死者生前殺死的敵人；在這種說法中，從石人向東延伸的石列，也被視為代表死者生前殺死的敵人。因此，石人和石列中的立石，其意義是相同的。支持這種說法的有巴托爾德（V.V. Bartol’d）、維塞羅夫斯基（N.I. Veselovskij）、格拉奇等人。
還有一種解釋是，石人是代表死者本人。在這種情形下，《隋書》中看到的「死者形儀」，被放大解釋為包括繪畫及石像。但是另一方面，從石人向東方延伸的石列，更像是死者生前殺死的敵人。因此可說石人和石列代表的意義是不同的。支持這種說法的有斯奇羅夫（S. V. Kiselev）、耶夫斯霍瓦（L. A. Evtyukhova）、庫茲拉索夫等人。
儘管《周書》寫著「立石」，是否也能將其解釋為「石像」呢？此外，《隋書》中的「死者形儀」，是否可以擴大解釋為「石像」，也同樣是個問題。這個問題對上述哪一種說法都是不利的。關於這一點，我將在第六章之「突厥第一汗國時期的遺址（一）」中繼續討論。
石人和巴爾巴爾（balbal）
石人是指被殺的敵人，這個說法在過去是有力的，但是最近大部分的研究人員都採取了石人是指死者本人形象的立場，其根據之一就是石人拿著容器這一點。誠如前面第三章之「小規模的石圍圈」中所述，在俄羅斯所屬阿爾泰的石圍圈調查中，出土了很多炭、灰、燒過的動物骨頭，這意味著在石圍圈處舉行了犧牲祭典（宴會）。站立的石人表現出下半身的例子並不多，但是若有表現出來，經常像是盤腿而坐一樣交叉著腳（圖90）。
在上述圖瓦的薩爾格．布魯恩遺址中，發現了兩座被認為是夫妻的座像（圖74）。另外在突厥第二汗國毗伽可汗、闕特勤、宰相暾欲谷（Tonyukuk）等墓中，所供奉的本人像和被認為是其妻子的像也是座像（圖7、8、85、91、92）。這樣考慮到被供奉的石人盤腿而坐拿著酒杯，葬禮時親屬聚集為死者舉行追憶酒宴，死者本人也可以看作是以石人的形式參加吧。
然而，在毗伽可汗陵墓等大規模的遺址中，除了本人和其妻子的像之外，還有幾尊座像（跪著坐）和立像（圖7、9、10、80 ∼82）。由於這些尺寸小得多，所以被認為是臣下。這樣的話，石人基本上會表現出死者本人（特別是只有一尊的情況），但是在大規模的遺址中，會有表現出妻子和臣下。
在古代突厥留下來的鄂爾渾－葉尼塞碑（Orkhon-Yenisei inscriptions）中，經常能看到為了死者而將「巴爾巴爾（balbal）樹立起來」的表現。與上述的爭論相關，有兩種說法：一種是把巴爾巴爾視為石人；另一種認為只是石列上的一塊石頭。以石人為被殺之敵人的說法，是將巴爾巴爾等同於石人；而以石人為死者本人的說法是，除了石人之外，只有從那裡向東排列的石頭才被視為是巴爾巴爾。最近這場爭論逐漸平息下來，巴爾巴爾被普遍認為不是石人，而是一塊石頭。
但是，我個人認為，把巴爾巴爾斷定只是一塊沒有任何加工過的石頭，此觀點似乎有點過於偏頗了。我之所以這麼說，是因為敵人也是人類，即使不是華麗的石人雕像，也會將其稍微擬人化地表現出來。我在闕特勤陵墓遺址及其北方第三 遺址，便看到了這樣的例子（圖11、93）。這些是極為粗糙的石像，但依然表現了人臉和合攏於胸前的雙手。而在第三遺址的例子中，更刻有象徵性表現山羊的塔姆加（被認為是突厥的統治氏族阿史那氏的徽章）和另一種倒「し」字形的塔姆加。
闕特勤陵墓和毗伽可汗陵墓的石人，即使是臣下的人像，也都是經過表面拋光並雕刻成圓形，寫實精巧的製作出來。與之相比，不得不說它們的製作方式完全不同，因此很難想像它們有著相同的作用。
雖然它們都已經倒在地上，原始的位置不明，但根據一九五八年伊蘇爾的調查，上述第三遺址的例子中，石列的最前面立著刻有山羊塔姆加的巴爾巴爾（圖94），與之成對的是，在陵墓的入口前的石羊附近豎立的巴爾巴爾。此外，近幾年在蒙古與土耳其聯合調查團的調查中，包括從以前就知道的和碩柴達木的四個遺址在內，巴爾巴爾風格的石人數量一共有五個。現在它們都放在聯合調查團的倉庫裡。
雪爾也表明了這種觀點，認為只有在巴爾巴爾石列中模仿人類外形的立石，才是代表敵人，而且近年來沃伊托夫列舉了許多蒙古高原的例子進行說明。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
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「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！