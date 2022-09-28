《一本書讀懂經濟學》：金融市場從繁榮到蕭條會經歷五階段循環，「恐慌」時往往是流動性危機
我們想讓你知道的是
當可以借貸的錢供不應求，隨著人們停止投資和創造財富，由此產生的信貸緊縮可能導致經濟衰退，甚至更糟的是通貨緊縮和蕭條。因此，了解金融市場如何從貪婪轉變為恐懼，對於了解現代經濟的運作是很重要的。
文：艾德．康威（Ed Conway）
信貸緊縮 Credit crunches
C = SN(d1) – Le-rT N(d1–σ√T)
我們可能看不出來，但這是自E=mc2以來最危險的方程式。正如愛因斯坦的質能轉換方程式，最終導致原子彈轟炸廣島和長崎；文章開頭的這個方程式則對金融領域產生核彈級影響。它助長了股市的繁榮和蕭條，引發了一連串金融危機與經濟衰退，導致數百萬人難以維持生計。這就是布萊克—休斯公式（Black-Scholes formula）。而其核心是最大的經濟問題：人類能否從錯誤中吸取教訓？
廣義而言，關於金融市場的行為模式有兩種思想流派。一是人類傾向於從恐懼的心態轉變為貪婪，因此市場可能變得過於偏激，並且在極端狀況下本質是不理性的。結論是，我們將永遠從一個泡沫走向另一個泡沫。這就是信用週期理論。每逢時機好的時候，錢又多又好借，但好日子偶爾會被信貸緊縮（Credit crunch，信用緊縮）給中斷，意即銀行停止放款，導致正常的經濟生活幾乎陷入停頓。
「只要音樂還在播放，你就必須起身跳舞。我們還在跳舞。」——花旗集團前首席執行長查克．普林斯（Chuck Prince）
另一種理論是，市場會隨著時間自我校正，逐漸變得更有效率、不會神經衰弱，這意味著崩盤和緊縮最終會過去。這種理論奠基於以下信念，即從長期來看，人類可以自我提升。由麥倫．休斯（Myron Scholes）和費雪．布萊克（Fischer Black）設計的神奇方程式正是出於此論點。
布萊克—休斯方程式完成了看似不可能的事。從表面上看，這個公式只是一種確定衍生性金融商品市場上的期權應該如何定價的方法。然而其影響是驚人的。這是一個數學公式，顯然可以消除投資市場的風險。按照這個等式，投資人似乎可以在價格暴跌時透過賣空股票（換句話說，押注股市走空）來避免數百萬美元的損失。這個公式幾乎被全球所有大投資人採用，並在1997年為兩位發明者贏得諾貝爾經濟學獎。不幸的是，當情勢艱困的時候，公式就用不上了。在價格崩跌以至於特定股票、股權或投資找不到買家的情況下，這個高度合邏輯的等式就失靈了。
這個等式的問題在於，市場從一開始就表現得不理性，事實上幾乎所有的經濟理論都有一樣的問題。繁榮與蕭條似乎是組成市場資本主義不可避免的一部分。
黑天鵝事件
「黑天鵝」是突發事件的說法，會迫使人們改變對世界先入為主的看法。這個詞由作家和曾任交易員的納西姆．尼可拉斯．塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）提出，源於17世紀之前的歐洲，當時認為所有天鵝都是白色的。這個觀點因在澳洲發現了黑天鵝而被推翻。
在金融市場中，黑天鵝事件是一種隨機、出乎意料的大事件，會導致市場暴跌或飆升。塔雷伯將網際網路的降臨與普及描述為一個大事件，而俄羅斯政府在1998年決定債務違約，則是另一個大事件；前者導致了達康泡沫吹漲，後者則導致了一場重大的債務危機和全球最大避險基金之一的長期資本管理公司倒閉。另一個例子是2001年的「911」恐怖攻擊。
從繁榮到蕭條，五階段循環
金融市場對於健全的經濟體來說絕對是少不了的，如果很難獲得信貸（credit，另一個名稱是債務〔debt〕），企業和個人就沒辦法對未來的生意投資。當可以借貸的錢供不應求，隨著人們停止投資和創造財富，由此產生的信貸緊縮可能導致經濟衰退，甚至更糟的是通貨緊縮和蕭條。因此，了解金融市場如何從貪婪轉變為恐懼，對於了解現代經濟的運作是很重要的。
金融市場從繁榮到蕭條會經歷如下的五個階段：
- 替代（Displacement）：有些事物會改變投資人對市場的看法。在1990年代後期，人們認為網際網路（直到達康泡沫破滅）提供了幾乎無限的賺錢潛力。在2000年代初期，低利率和低通膨的結合，促使人們承擔更多債務，並投資買房。
- 繁榮（Boom）：投資者希望從這種替代（通常稱為「新典範」）獲得好處，似乎行得通。例如，在1990年代，網際網路股票的投資人看到他們的股價飛漲；由於低利率以及銀行找到一種新的、無風險的抵押貸款融資模式，2000年代初期房價飆升。
- 欣快感（Euphoria）：市場受興奮感所控制，銀行借出更多的錢來增加利潤。銀行經常發明新金融工具來賺更多錢。在1980年代，金融創新帶來了垃圾債（junk bonds），意即品質堪憂的債券；在2000年代初期，金融創新帶來了抵押貸款和其他債務的證券化。從穩定投資者到計程車司機，每個人都投入市場。
- 獲利了結（Profit-taking）：聰明的投資人突然意識到好日子不可能永遠持續下去，所以開始拋售投資部位。當他們賣出時，價格第一次開始下跌。
- 恐慌（Panic）：隨著價格下跌，恐懼蔓延。人們急於大量賣出投資，價格進一步急遽下跌。銀行停止貸款，僅有信用等級最高的人除外。
經濟學家海曼．明斯基（Hyman Minsky）指出，這五個階段在歷史上不斷重演，儘管每次初始的替代和精確細節都有不同。可以說，歷史確實會重演，但每次都粉飾得讓人幾乎認不出來。問題是，當市場走到恐慌階段時，結果往往是流動性危機。
「市場保持非理性的時間，可能比你保持償債能力的時間還長。」——凱因斯
明斯基時刻
在恐慌階段，價格可能下跌過快，以至於相關資產的價值（例如房屋）迅速跌至人們最初買它的貸款金額以下。銀行開始收回貸款，但由於投機性資產很難找到買家，投資者只好用較低價格求售，或者賣其他可變現的東西。無論是哪一種，結果都是價格進一步下跌。這種惡性循環有時被稱為「明斯基時刻」（Minsky moment）。
這種恐慌和狂熱似乎不是理性的行為，而且由於傳統經濟學很少考慮非理性的行為，因此，對於即將到來的泡沫和崩潰往往太慢覺察，以致為時已晚。布萊克—休斯方程式基於這樣的觀點：只要價格降到有吸引力的水準，對特定股票或投資的需求總是會出現，但這解釋不了危機期間的非理性行為。它與許多複雜的模型和方程式一樣，強化了我們「可以用某種方式逃避風險」的錯覺。而實際上，金融世界一直是個有風險的地方。
- 一句話說信貸緊縮：信貸枯竭的同時，經濟也走入困境。
書籍介紹
本文摘錄自《一本書讀懂經濟學：50個經濟學關鍵概念，教你想通商業的原理、金錢的道理》，商業周刊出版
作者：艾德．康威（Ed Conway）
譯者：林雲
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
我們想讓你知道的是
生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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