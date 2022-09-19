滲透行動、女間諜與炸彈刺殺總統：《獵首密令》中真實的南北韓情報戰史
我們想讓你知道的是
關於《獵首密令》，在網路上已經有不少媒體跟影評人作了精彩的介紹跟影評，筆者想以本文對於《獵首密令》的時代背景跟事件，探討當時的南北韓情報戰。下列將根據本片當中的背景、事件、人物作進一步的介紹。
韓國影帝李政宰跟鄭雨盛共同主演的南北韓諜報片《獵首密令》在今年上映之後，在韓國本地以及海外的票房及口碑都是顯示正面的評價。而在影迷們熱議李政宰跟鄭雨盛的演技，以及同台飆戲的張力之外，《獵首密令》當中南北韓的情報戰歷史同樣是引人入勝。
《獵首密令》劇情簡介
《獵首密令》片中敘述長年潛伏在韓國安全企劃部的北韓間諜「東林」，因為韓國安企部（安全企劃部）「417部隊」滲透北韓的任務暴露，以及同時在日本接應知曉「東林」身份的北韓情報高官表局長失敗，使得韓國安全企劃部亟於查明「東林」的身份。也引起海外組次長朴平浩（李政宰飾）和國內組次長金正道（鄭雨盛飾）在高層刻意安排彼此監視之下，引爆出更多驚人的內幕。
《獵首密令》背後的「真實」和「虛構」
《獵首密令》的劇情安排上跟法國影集《巴黎情報局》導演艾力克・羅尚特（Éric Rochant）在1994年拍攝影射以色列情報局的諜報電影《愛國者》（Les patriotes）一樣，以多起真實發生的諜報事件改編為一個「真實」和「虛構」相融合的故事。《獵首密令》同樣將光州事件、仰光爆炸事件等韓國當代歷史事件透過改編的方式作為本片的背景。
關於《獵首密令》，在網路上已經有不少媒體跟影評人作了精彩的介紹跟影評，筆者想以本文對於《獵首密令》的時代背景跟事件，探討當時的南北韓情報戰。下列將根據本片當中的背景、事件、人物作進一步的介紹。
（下列內容涉及劇透）
「北派工作」：韓國對北韓的滲透作戰
《獵首密令》片中開頭韓國安企部「417部隊」搭乘小艇在北韓海濱中伏全部遭到殲滅的情節，或許讓不少觀眾想起之前以韓國「684部隊」事件改編的韓國電影《實尾島風雲》。在韓戰停戰之後，南北韓雙方在38度線的情報戰從未停止，除了較為人所知的北韓派遣諜員南下滲透（對南工作）之外，韓國情報部門對於北韓的諜員滲透（北派工作員）同樣沒有少過。
根據相關解密資料顯示，從1953年7月到1972年，韓國方面至少派出13835人自停戰線滲透北韓，當中有7726人被列入失蹤。在1972年之後這方面的滲透活動雖然尚未解密，但是可以想見的是韓國情報部門不會因此放棄對於北韓的間諜滲透。
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
經濟部預計於10月22日至25日舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」，展示中小企業跨領域生態系推動成果。而在9月20日，關鍵評論網將辦理「創新未來｜跨域生態進行式」線上論壇直播活動交流作為前導，讓想要了解跨領域生態系發展可能性的讀者及中小企業廠商，了解更多關於生態系的發展可能性。
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流，其中，數位應用所帶來的創新更成為當代中小企業替產品、服務加值的重要因素。
因此經濟部於2017年起，開始推動「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」，由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如居家設計與智慧選品、生物炭與建材跨界合作等跨領域生態系，藉由計畫協助臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
經過多年的努力，也有愈來愈多的跨域生態系漸漸開花結果，故經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部、國家科學及技術委員會，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動將結合松菸場館的5G環境，圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有循環材料佈展、臺灣小微店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
日期：10月22日－10月25日
地點：松山文創園區 2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
那麼企業究竟如何在轉型過程找到跨領域介入的空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，以全線上直播形式舉辦線上論壇，讓想要了解生態系的讀者、中小企業廠商，可先透過直播活動參與交流、了解更多關於生態系的發展可能性！
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
跨域生態進行式線上論壇將邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部總監特助劉書豪，透過智慧場景設計選品生態系的推動經驗短講，與臺灣所有中小企業夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
近幾年，跨域生態系在傳統產業轉型與綠色循環等議題多有著墨，如「智慧場景設計選品生態系」以小資族為主要客群，從而了解第一線消費者的想法，也影響生態系的合作模式與策略，企業經營方向能夠快速因應市場調整，找到適合的夥伴共同創新。身為設計師的劉書豪，自然也觀察到客戶的轉變，過去以設計風格來溝通，現在除了風格之外，綠色、循環等概念也成為消費者重視的元素，讓設計師開始尋找更多元的合作夥伴與模式，智慧場景設計選品生態系就是主打發展設計模組，讓裝潢設計可以快速套用、以小規模客製或選用不同的設備，符合消費者的需求；也因此延伸出在居家裝飾、用品，乃至於建材、用料等，都在循環議題中有更深入的探討，生態系計畫也因此發展出更多跨域跨界的合作與創新，如：廢車零件可以成為居家裝飾的用品、生物炭與建材廠商合作發展出機能性的建材與裝潢材料，在綠色永續的主題中，找到中小企業持續發展的機會。
首場專題短講由大成鋼隆美家居股份有限公司的企業講者劉書豪主講，從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。
接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部總監特助劉書豪
- 活動主持人：劉姿麟