滲透行動、女間諜與炸彈刺殺總統：《獵首密令》中真實的南北韓情報戰史

韓國影帝李政宰跟鄭雨盛共同主演的南北韓諜報片《獵首密令》在今年上映之後，在韓國本地以及海外的票房及口碑都是顯示正面的評價。而在影迷們熱議李政宰跟鄭雨盛的演技，以及同台飆戲的張力之外，《獵首密令》當中南北韓的情報戰歷史同樣是引人入勝。

《獵首密令》劇情簡介

《獵首密令》片中敘述長年潛伏在韓國安全企劃部的北韓間諜「東林」，因為韓國安企部（安全企劃部）「417部隊」滲透北韓的任務暴露，以及同時在日本接應知曉「東林」身份的北韓情報高官表局長失敗，使得韓國安全企劃部亟於查明「東林」的身份。也引起海外組次長朴平浩（李政宰飾）和國內組次長金正道（鄭雨盛飾）在高層刻意安排彼此監視之下，引爆出更多驚人的內幕。

《獵首密令》背後的「真實」和「虛構」

《獵首密令》的劇情安排上跟法國影集《巴黎情報局》導演艾力克・羅尚特（Éric Rochant）在1994年拍攝影射以色列情報局的諜報電影《愛國者》（Les patriotes）一樣，以多起真實發生的諜報事件改編為一個「真實」和「虛構」相融合的故事。《獵首密令》同樣將光州事件、仰光爆炸事件等韓國當代歷史事件透過改編的方式作為本片的背景。

關於《獵首密令》，在網路上已經有不少媒體跟影評人作了精彩的介紹跟影評，筆者想以本文對於《獵首密令》的時代背景跟事件，探討當時的南北韓情報戰。下列將根據本片當中的背景、事件、人物作進一步的介紹。

（下列內容涉及劇透）

「北派工作」：韓國對北韓的滲透作戰

《獵首密令》片中開頭韓國安企部「417部隊」搭乘小艇在北韓海濱中伏全部遭到殲滅的情節，或許讓不少觀眾想起之前以韓國「684部隊」事件改編的韓國電影《實尾島風雲》。在韓戰停戰之後，南北韓雙方在38度線的情報戰從未停止，除了較為人所知的北韓派遣諜員南下滲透（對南工作）之外，韓國情報部門對於北韓的諜員滲透（北派工作員）同樣沒有少過。

根據相關解密資料顯示，從1953年7月到1972年，韓國方面至少派出13835人自停戰線滲透北韓，當中有7726人被列入失蹤。在1972年之後這方面的滲透活動雖然尚未解密，但是可以想見的是韓國情報部門不會因此放棄對於北韓的間諜滲透。