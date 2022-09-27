「一個中國的兩岸關係」類似於兩德、兩越以及兩韓，卻不能說是一樣，為什麼？

「一個中國」相信不少人聽過這名詞，這也是現今許多政客無法說清楚講明白的事情，許多藝人也不懂兩岸關係，因此在「一個中國」議題上屢遭打壓。在兩岸分治之後，因為「一個中國」政策關係，兩岸之間在外交上、體育競賽……等各種國際事務上互相較勁，爭奪「一個中國」的合法地位。

如今台灣在政治上優勢已經不如中國大陸，且台灣在長期本土化教育的影響下，台灣已無心爭奪「一個中國」地位。而中國大陸在崛起之後仗著龐大的市場、人口、軍事力量徹底將「一個中國」位子拿下，處處排擠台灣。以至於現今邦交國僅存10多個，就是因為「一個中國」政策下的原則，各國都改承認中國大陸的中國法統，而背棄台灣。

在中國近代史上曾出現過多次為了爭奪「一個中國」的紛爭，如北伐時期的廣州國民政府與北京政府、抗戰期間的重慶國民政府與南京國民政府，不過與現在狀況不同的是，當時國號都是中華民國。現在的一個中國問題卻比過去歷史出現的「一個中國」還要複雜。

那現在的「一個中國」是什麼？「一個中國的兩岸關係」其實類似於冷戰期間的兩德、兩越，以及現今的兩韓，但只能說是「類似」，不能說是一樣。為什麼呢？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

德國是因為二戰戰敗，被盟軍及蘇聯瓜分佔領，同時隨著冷戰局勢升溫，美蘇兩大強權分別在占領區成立新的德國政權，因此造就出東西德及東西柏林這樣的產物；南北韓也是因為日本戰敗，朝鮮半島在美蘇兩國占領下被切開，同時也各自成立新國家，並以北緯三八度線為界；南北越則是在第一次印度支那戰爭結束後簽訂日內瓦協定，以北緯一七線為界將南北越切開。

這些國家之所以分成兩個國家是因為被兩個對峙的強權佔領下成立的新國家，雙方都是有簽訂協議，明確規範統治區域。

中國就不同了，抗戰勝利後爆發的中國內戰造成國家的群雄割據，但內戰期間雙方都是掛著中華民國旗號爭奪中國統治權。直到1949年10月1日中國共產黨認為內戰已經差不多該結束了，並在當時中華民國的北平市宣布成立「中華人民共和國」以取代中華民國法統，但當時中華民國政府仍在成都並未消亡，於是中共單方面行為造就出「一個中國兩個國號問題」。

當然中共打算一鼓作氣將「殘存」的中華民國為首的勢力一舉消滅，解決兩個國號問題，但中華民國政府卻在12月7日遷往剛光復不久的台灣。海空軍實力不足的中共無法跨海進攻，故再也無法實現赤化全國的夢想，結果造就出現在「中國」隔海分治的「兩岸關係」。

民國38年南京市赤化時，中共尚未建立中華人民共和國，因此都仍使用民國紀年及國號，也代表起初中共發起內戰也是想要奪取中華民國統治權。

這就是「一個中國」底下卻有「兩個國號」、「兩岸關係」問題的來源起因。這好比是：

一對夫妻吵架，雙方打得你死我活，但就是沒有幹掉對方，有沒得到一家之主的位置，鬧到雙方得分房睡，且之後互不往來、不溝通，偶爾丟東西挑釁對方。也限制對方的交友，跟其中一方交友的人就不能跟另外一方往來，但有些人則會換名義或是私底下方式往來。 甚至還簽訂乎分房後的互助、貿易等等協定，就是「不簽訂離婚協定」，雙方堅持要得到一家之主的位置，寧可天天吵架也還要堅持一個家庭不分裂。

「一個中國」就類似這樣概念，國共在同一個國家中隔海分治，雙方在原疆域內有各自的統治區，卻遲遲未有相關協議或法律條文表示「雙方合法統治區域」、「以某線為界」、「協議分成兩國」、「中國分成兩個」的相關協議條文。

所以中國在法律上的確只存在一個，這也是各國只能承認其中一個「中國政府」的原因，世界各國因此也只有兩個選項可：「中華人民共和國取代中華民國」或「中華民國一直存在並沒有滅亡，中共為非法政權」。在這兩種條件下選擇與其中一個「中國政府」外交往來。

因此兩岸之間也只能透過海基會、海協會簽訂協議或溝通，或是相關對口辦公處如陸委會及國台辦進行溝通。這也是兩岸關係根本不能設外交辦事處、大使、也不能互相承認的原因，因為兩岸關係就是「一國隔海分治兩岸」，至始至終都是「非兩國」關係，而是一個還沒解決的中國「內政問題」。

過去曾有一次分成兩國的機會，就是1949年中華民國代總統李宗仁的計畫，他打算在中共渡江前，協議「劃江而治」，以長江南北為界分成兩個國家。不過這項計畫沒人支持，故原本分成「兩個中國」的協議就石沉大海。

因此兩岸之間並沒有「誰回歸」或是「回祖國」的問題。中國大陸人常問「台灣何時回歸」、「我們要收復台灣」；紅統說「台灣回祖國」、「台灣與中國統一」，其實這些都是存在邏輯問題的。因為兩岸之間只有「兩個國號統一問題」或「誰易幟」的問題。甚至綠營有人說「台灣已經是國家」，但這在綠營論述中也是存在矛盾：就是因為台灣還不是國家，才會有人追求台獨，如果早已是國家，那還有需要獨立的必要？

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從上面的討論，就延伸出如何擺脫「一個中國」框架的各種論述及方法，

過去台灣曾提出「三民主義統一中國」、中國大陸提出「一國兩制統一中國」的口號，但雙方都不接受對方的提議，故雙方都成為「華獨」。且在改革開放後兩岸實力差距大，且沒有人想要認輸。國家統一問題變得難以執行。

溫和的方式就是兩岸簽訂和平協議，但兩岸就會正式分家變成「兩個中國」，就如同南北韓的現狀。簡單來說也就是「法理華獨」，但「法理華獨」不單指中華民國，同時也可以指中華人民共和國。

另外一種較為極端的就是「法理的台獨」，以推翻中華民國「僅存版圖」並在同個土地上建力新國家「台灣國」。但這剛好符合中共的意思，台灣只要獨立了就會讓僅存的中華民國政治勢力消失，中共就順理成章完全繼承中華民國的法統，真的就成為唯一合法中國，而台灣的獨立剛好就有機會讓中共使用武力變相成「收回台灣」。

所以在沒有找到任何適合的機會點，兩岸關係不管在藍營或綠營的統治下，永遠都是採用「維持現狀」的狀態，也就是馬政府時期所說的「不統不獨不武」。

只能說1945年台灣光復，當時誰也沒想到這個剛從日本脫離統治剛回歸中國的台灣，最後會成為中華民國政府的政治中心，也揹上中國統一的政治責任問題。不管現在的總統、政客多想要推掉這個責任，都是推不掉的。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航