領導不力、裝備與人力不足，俄羅斯軍隊在烏東敗退暴露其關鍵弱點
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俄羅斯國防部在今（2022）年3月初便開始在該國知名的招聘網站上張貼廣告，過去這是很少發生的情況。在另一個招聘網站上可以看到超過7000個軍事職位空缺，包含槍手、迫擊炮手和其他以軍事戰鬥為重點的職位。招聘傳單也被貼在民宅門上，張貼在公共交通工具和住宅區，甚至精神病院門外。
烏克蘭最近在該國東部的反攻不會改變俄羅斯的計劃，俄羅斯總統普亭（（Vladimir Putin）在他對最近烏東戰役的首次公開評論中稱。但有跡象顯示， 俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫的敗退，暴露了該國武裝部隊在供應和人員配置方面的關鍵弱點。
烏克蘭軍隊表示，他們在過去6天內在哈爾科夫東北部地區，奪回了8000多平方公里的領土。
面對危機，普亭說他毫不著急，並稱莫斯科在烏克蘭頓巴斯地區的戰事仍在進行。他並指出，俄羅斯迄今尚未部署全部兵力。
「我們在頓巴斯的進攻行動並沒有停止。他們正在向前推進——速度不是很快——但他們正在逐漸佔領越來越多的領土。」他在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會會後說。
事實上，烏克蘭東部的工業地區頓巴斯是俄羅斯入侵的焦點。自2014年以來，頓巴斯的部分地區一直被俄羅斯支持的烏克蘭分裂主義團體佔領。烏克蘭最近發起反擊的哈爾科夫地區，則不屬於頓巴斯。
在上述評論中，普亭又威脅烏克蘭說，如果烏克蘭持續發動攻擊，俄軍將有「更嚴厲」的回應。
「我提醒你，俄羅斯軍隊並沒有全面戰鬥……只有專業軍隊在戰鬥。」
俄軍弱點
俄羅斯退伍軍人和軍事部落客說，俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫的敗退，暴露了該國武裝部隊在供應和人員配置方面的關鍵弱點。
據報導，一名在烏克蘭戰場內的俄羅斯海軍陸戰隊軍官，在通訊軟體Telegram中向國內的前戰友傾訴說： 「你不知道我有多精疲力盡，早上還和某人打過招呼，然後同一天晚些時候就要去辨識他的遺體。」
「就在昨天，我的兩個狙擊手小組被一輛坦克摧毀。三個人當場死亡，第四個人掙扎了一個半小時後死去。另一個情況危急的人被送往醫院。我們幾乎沒有什麼人了，我們守著幾十公里長的前線。」
雖然俄羅斯官員和官媒正試圖淡化俄軍從哈爾科夫的撤退， 但是，俄國獨立戰爭記者、退伍軍人和具有影響力的軍事部落客，私底下承認了這次俄軍撤退面臨的種種挑戰。
許多俄國軍事部落格和通訊媒體Telegram的頻道中，充斥著俄軍軍事裝備和人員不足的訊息，還有僵化的軍事階級制度。
其中，一個Telegram頻道最近在俄軍的一次撤退後，不久便分享了烏克蘭戰場上的士兵經驗。該頻道描述了俄軍即便是部署一架小型監視無人機，也需要得到高級軍官或將軍的批准，這大大減慢了對敵人陣地的探測。
此外，據說是由一名俄羅斯特種部隊退伍軍人經營的Telegram頻道，發佈了一張俄羅斯士兵的照片，他的手臂上有一個繡著字的補丁說：「沒有比你自己的指揮官更糟糕的敵人了，他是一個...... 」他用穢語來形容他的長官。
目前我們尚未知道這張圖片是在何時何地拍攝的。但重點是這照片被俄國退伍軍人和戰場上的士兵廣泛分享，反映了該國官兵的普遍看法。
儘管有士氣低落的傳言，但俄羅斯戰爭記者和在烏克蘭服役的士兵並不認為， 烏克蘭戰場上普遍存在的逃兵現象促成了該國在烏克蘭東部的最新潰敗。他們認為，更有可能的是這些部隊只是服從撤退的命令。
一些俄羅斯軍人在另一個Telegram頻道上頗有黑色幽默地說，俄羅斯政府公開場合所說的「特別軍事行動」是「沒有什麼目標，只有道路。」
不僅僅有針對軍事領導不力的擔憂， 俄國軍隊基本設備似乎非常短缺，以至於不得不通過眾籌。數十個社交媒體團體正在籌集資金俄軍購買戰爭裝備，從無人機到襪子和內衣的所有東西。
其中一個名為 「人民陣線」（The People's Front,）的團體自稱，在過去3個月裡已經籌到約15億盧布（約1700萬美元）將其用於購買制服、頭盔和防彈衣，以及急救包、望遠鏡和熱像儀 （thermal imagers）。
儘管籌款持續，但幾十個軍事單位，包括俄羅斯最現代化的戰鬥機的飛行員都在網上發佈了數百份請求，要求國家提供具體軍事物品，如防火服、火把和雙向無線電。
俄軍不僅僅是缺乏設備，而且還缺乏人力。
缺乏部隊
雖然沒有跡象表明莫斯科將強制徵兵。但自從俄國入侵烏克蘭後不久，便一直在推動徵兵工作，官方稱其 「非正式動員」。
俄羅斯國防部在今（2022）年3月初便開始在該國知名的招聘網站上張貼廣告，過去這是很少發生的情況。
在另一個招聘網站上可以看到超過7000個軍事職位空缺，包含槍手、迫擊炮手和其他以軍事戰鬥為重點的職位。
所有的廣告都沒提到俄國在烏克蘭所謂的 「特別軍事行動」。
招聘傳單也被貼在民宅門上，張貼在公共交通工具和住宅區甚至精神病院門外。
一些被官方接觸過的民眾向BBC表示，徵兵中心還打電話給已經離開或退伍的士兵，要求他們重新加入軍隊。一名1990年代在車臣作戰的士兵說，他和他的朋友接了三、四次。
這位要求匿名的民眾告訴BBC說他最終同意了，但後來拒絶簽署合約，因為合約條件似乎很差。
現在，可能是為了使服役更有吸引力，合約中最短的參軍期限已從3年降至4個月，而徵兵年齡上限從第一份合約的40歲提高到了60歲。
廣告中參軍的月薪從10萬到45萬盧布（約1139至5125美元）不等，儘管有被部署到烏克蘭的危險，但對那些在該國經濟貧困地區工作，且職涯前景不佳的人來說是個誘人條件。
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
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減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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