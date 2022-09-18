英國逾半世紀首場國葬：上百元首出席女王葬禮，維安挑戰超越倫敦奧運、白金禧週年紀念
我們想讓你知道的是
英國女王伊麗莎白二世國葬訂於當地時間9月19日上午11時在倫敦西敏寺舉行，根據各國回覆英方國葬出席邀請，當天將有超過100位國家元首齊聚倫敦參與。倫敦都會區警察局表示，此次國葬為有史以來最大規模的單一維安行動，超越倫敦奧運、白金禧週年紀念。
（中央社）英國女王伊莉莎白二世辭世，她的國葬訂於當地時間9月19日上午11時在倫敦西敏寺舉行，全英舉國哀悼期將在20日結束，新任英王查爾斯三世簽署命令，將國葬當天定為國定假日。
「華盛頓郵報」報導，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）長子查爾斯三世（King Charles III）繼承王位後，在國葬開始前從蘇格蘭啟程，進行一趟王國巡禮。
女王靈柩日前已自最後的儀式性旅程前往長眠地溫莎（Windsor）。根據王室官員10日公布的計畫，女王一路上在數個地點暫作停留。
女王的橡木製靈柩11日從她辭世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程前往位於蘇格蘭首府愛丁堡、16世紀建造的荷里路德宮（Holyrood Palace），期間停留數個地點，做為女王最後的巡禮。靈柩12日抵達聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），一些公眾得以瞻仰女王靈柩至13日。
英國空軍飛機隨後將女王靈柩載往倫敦。數以萬計民眾在大雨中夾道列隊迎靈，國王查爾斯三世與王室成員在白金漢宮迎接女王靈柩。14日在御林軍閱兵式和王室成員陪伴下，女王靈柩從白金漢宮移靈西敏廳（Westminster Hall），在此停靈數日供大眾瞻仰、追思。排隊等向女王靈柩致意的人潮綿延4公里長，隊伍最前端的民眾更是在外守候48小時。
根據英國國會資料，前次有王室成員停靈西敏廳是2002年女王的母親、伊莉莎白王太后（The Queen Mother）逝世，當時約有20萬人前往悼念。
英國廣播公司（BBC）報導，西敏廳大禮堂是英國國會所在西敏宮（Palace of Westminster）最古老的部分。女王國葬在西敏寺舉行。西敏寺是一座歷史悠久的古老教堂，英國歷任國王和女王都在此加冕，也是伊莉莎白二世1947年與菲立普親王（Prince Philip）結縭、1953年舉行加冕儀式的地點。
西敏寺從18世紀以來就沒有舉行過任何一位君主的葬禮。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，這是繼1965年1月前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世後，超過半個世紀以來英國再次舉行高規格國葬。當年在伊莉莎白二世指示下，英國於1965年1月30日為邱吉爾舉行國葬，女王當時也曾親自出席邱吉爾葬禮。BBC指出，邱吉爾的葬禮堪稱女王1953年加冕以來「最受矚目的全英大事」。
至於英國前一位接受國葬的君主是女王伊莉莎白二世的父親、英王喬治六世（King George VI），他於1952年辭世。
英王查爾斯三世16日與安妮公主等弟妹一同在女王伊莉莎白二世停靈的國會西敏廳為母親守夜，18日接見受邀出席國葬儀式的各國元首。除大英國協成員國能組較大型代表團，絕大多數受邀出席女王國葬者僅能由各國元首或另行指定的官方代表偕一名賓客同行。
根據各國回覆英方國葬出席邀請，女王國葬當天將有超過100位國家元首齊聚倫敦；若計入眷屬、其他官員等，外國賓客總數可達約500人。包括美國總統拜登、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等矚目政要都會參加。
國葬儀式結束後，女王靈柩將轉往倫敦近郊溫莎城堡（Windsor Castle），安葬於聖喬治教堂（St. George’s Chapel），長眠於夫婿菲立普親王（Prince Philip）身旁。
國葬迎史上最大維安挑戰，大批警力戒備
《法新社》報導，倫敦都會區警察局副助理總監康迪（Stuart Cundy）在特別簡報中告訴記者：「我確信這將是都會區警察局有史以來最大規模的單一維安行動。」
「規模比2012年（倫敦）奧運、白金禧（Platinum Jubilee）週年紀念更大。」他補充道。
英國各地已有超過2000名警官被調派前來助陣，康迪指出：「參與這次行動的警官、警員，以及所有支援人力規模非常龐大，包括特警、警犬隊等，還有皇家海軍陸戰隊」。
另外，警方也在倫敦市中心部署超過36公里的路障，預計會有數10萬人上街。
截至目前，已有超過30人因各項罪行被逮捕，但警方強調這些都不是抗議君主體制的人。康迪表示：「我們確保所有警員，不僅僅是都會區警察局的警官，而是所有派遣到倫敦的警界同僚，都清楚理解人民有抗議的權利。」
新聞來源
延伸閱讀
- 「悲傷，是我們為愛所付出的代價」：英國女王逝世，一個不朽時代的結束
- 【圖解】英國女王伊莉莎白二世辭世，公眾瞻仰靈柩與國葬將如何安排？
- 曾是英國史上在位最長的王儲，查爾斯三世將會成為一位怎樣的國王？
- 英媒指中國代表團遭禁止瞻仰女王靈柩，普亭未受邀俄國外交部批「極端邪惡」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
Tags：
人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。