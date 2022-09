敵不過疫情衝擊，百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影》明年2月結束演出

不敵COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情衝擊,紐約百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影(The Phantom of the Opera)》將在明(2023)年2月結束演出,成為紐約劇院在後疫情時代,票房持續低迷的最大受害者。

「非常遺憾的,在百老匯上演了35年後,《歌劇魅影》將在2023年2月18日於莊嚴劇院(Majestic Theatre)舉行最後一場演出。」其官方網站一份聲明寫道。

《歌劇魅影》自1988年起,一直是百老匯的固定節目之一,熬過經濟衰退、戰爭以及文化變遷等挑戰,最終不敵疫情海嘯,預計將以驚人的1萬3925場演出為全劇畫下句點,走入歷史。

根據《好萊塢報導》,在疫情大流行期間,《歌劇魅影》不斷嘗試從低迷的票房重新振作。如同其他百老匯音樂劇,《歌劇魅影》曾在2020年3月被播被迫停止演出,又在去(2021)年10月重新盛大開演,除了收入起色之外,更獲得990萬美元的聯邦資金支持。然而同年冬天,半路殺出的Omicrom變異株再次重擊票房,使百老匯再次陷入低潮。

《美聯社》指出,《歌劇魅影》是一部成本高昂的音樂劇,需要精心製作的布景與服裝,龐大的演員陣容與管弦樂團。2021年重新開演後,《歌劇魅影》的票房收入持續波動,有時可突破100萬美元,有時則跌至85萬美元。

儘管疫情有所趨緩,劇院也解除觀眾必須施打疫苗、強制配戴口罩等要求,時至上週,票房卻只有86萬7997美元。

「作為一個製作人,你會夢想一齣戲劇能夠繼續表演下去。」《歌劇魅影》製作人麥金塔(Cameron Mackintosh)向《美聯社》說道。「如同《貓》這齣音樂劇,幾十年來自豪地宣布將會永遠表演下去,《歌劇魅影》雖然超過該劇在百老匯的非凡表現,不過所有的表演終將拉下帷幕。」

這齣音樂劇是由英國戲劇傳奇人物安德魯.洛伊.韋伯 (Andrew Lloyd Webber)操刀作曲,並由查爾斯.哈特(Charles Hart)作詞,譜出的經典曲目包含《Music of the Night》、《Think of Me》、《All I Ask of You》等。

故事則改編自卡斯頓勒胡(Gaston Leroux)同名經典小說的《歌劇魅影》,講述一名相貌醜陋、戴著面具、卻學識淵博的音樂天才,多年來在巴黎歌劇院神出鬼沒,最後愛上年輕女高音克莉絲汀的驚悚愛情故事。

另一方面,《歌劇魅影》以其誇張的場景設計而聞名,其中最有名的一幕,是男主角砍斷舞台大吊燈的鐵鍊,讓整座華麗的水晶燈砰然粉碎在觀眾席上的場面。根據《華盛頓郵報》,歌劇魅影多年來贏得超過70個戲劇獎項,其中包含7次東尼獎(Tony Award),並被全球超過1.4億人觀看。

隨著《歌劇魅影》的退休,接下來最長壽的音樂劇為1996年開始演出的《芝加哥(Chicago)》以及1997年的《獅子王(The Lion King)》。

根據官網,截至明年1月22日的門票正在出售,預計最後一場演出的門票也會在短時間開賣。雖然《歌劇魅影》的結束讓人不捨,該劇將在2023年首次以中文在中國演出,上個月也在雪梨歌劇院首次亮相,以不同的型式與地點與觀眾再次見面。

責任編輯:黃皓筠

核稿編輯:楊士範