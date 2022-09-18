敵不過疫情衝擊，百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影》明年2月結束演出

不敵COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，紐約百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影（The Phantom of the Opera）》將在明（2023）年2月結束演出，成為紐約劇院在後疫情時代，票房持續低迷的最大受害者。

「非常遺憾的，在百老匯上演了35年後，《歌劇魅影》將在2023年2月18日於莊嚴劇院（Majestic Theatre）舉行最後一場演出。」其官方網站一份聲明寫道。

《歌劇魅影》自1988年起，一直是百老匯的固定節目之一，熬過經濟衰退、戰爭以及文化變遷等挑戰，最終不敵疫情海嘯，預計將以驚人的1萬3925場演出為全劇畫下句點，走入歷史。

根據《好萊塢報導》，在疫情大流行期間，《歌劇魅影》不斷嘗試從低迷的票房重新振作。如同其他百老匯音樂劇，《歌劇魅影》曾在2020年3月被播被迫停止演出，又在去（2021）年10月重新盛大開演，除了收入起色之外，更獲得990萬美元的聯邦資金支持。然而同年冬天，半路殺出的Omicrom變異株再次重擊票房，使百老匯再次陷入低潮。

《美聯社》指出，《歌劇魅影》是一部成本高昂的音樂劇，需要精心製作的布景與服裝，龐大的演員陣容與管弦樂團。2021年重新開演後，《歌劇魅影》的票房收入持續波動，有時可突破100萬美元，有時則跌至85萬美元。

儘管疫情有所趨緩，劇院也解除觀眾必須施打疫苗、強制配戴口罩等要求，時至上週，票房卻只有86萬7997美元。

「作為一個製作人，你會夢想一齣戲劇能夠繼續表演下去。」《歌劇魅影》製作人麥金塔（Cameron Mackintosh）向《美聯社》說道。「如同《貓》這齣音樂劇，幾十年來自豪地宣布將會永遠表演下去，《歌劇魅影》雖然超過該劇在百老匯的非凡表現，不過所有的表演終將拉下帷幕。」

這齣音樂劇是由英國戲劇傳奇人物安德魯．洛伊．韋伯 （Andrew Lloyd Webber）操刀作曲，並由查爾斯．哈特（Charles Hart）作詞，譜出的經典曲目包含《Music of the Night》、《Think of Me》、《All I Ask of You》等。

故事則改編自卡斯頓勒胡（Gaston Leroux）同名經典小說的《歌劇魅影》，講述一名相貌醜陋、戴著面具、卻學識淵博的音樂天才，多年來在巴黎歌劇院神出鬼沒，最後愛上年輕女高音克莉絲汀的驚悚愛情故事。

另一方面，《歌劇魅影》以其誇張的場景設計而聞名，其中最有名的一幕，是男主角砍斷舞台大吊燈的鐵鍊，讓整座華麗的水晶燈砰然粉碎在觀眾席上的場面。根據《華盛頓郵報》，歌劇魅影多年來贏得超過70個戲劇獎項，其中包含7次東尼獎（Tony Award），並被全球超過1.4億人觀看。

隨著《歌劇魅影》的退休，接下來最長壽的音樂劇為1996年開始演出的《芝加哥（Chicago）》以及1997年的《獅子王（The Lion King）》。

根據官網，截至明年1月22日的門票正在出售，預計最後一場演出的門票也會在短時間開賣。雖然《歌劇魅影》的結束讓人不捨，該劇將在2023年首次以中文在中國演出，上個月也在雪梨歌劇院首次亮相，以不同的型式與地點與觀眾再次見面。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範