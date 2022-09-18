台東池上地震規模6.8全台搖晃：各地災情陸續傳出，氣象局：這才是主震（持續更新）
我們想讓你知道的是
今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，震央位於台東縣池上鄉，全台有感。目前花蓮玉里傳出房屋、國小校舍倒塌，以及橋梁斷裂等災情。交通方面，高鐵12班列車暫時停車，台鐵420次自強號則因雨棚掉落導致自強號出軌，旅客約20人已離開車廂。
中央氣象局指出，今（18）天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。
桃園市八德國民運動中心天花板整片掉落，1人背部挫傷
去（2021）年10月才剛正式營運的桃園八德國民運動中心，羽球館不敵強震影響，整片天花板連帶骨架掉落滿地。
《聯合新聞網》報導，消防局下午2時54分獲報，八德運動中心5樓一名張姓男子正在打球時，遭掉落的隔音板劃傷，背部受4*6公分挫傷，經清洗傷口、包紮止血後，由大湳分隊救護車送聖保祿醫院。
花蓮玉里高寮大橋斷裂，3人跌落橋下意識清楚
《中央社》報導，花蓮高寮大橋斷裂，3人跌落橋下，消防局獲報後已將3人救起，3人皆意識清楚，送醫救治。
花蓮富里崙天大橋斷裂，無人傷亡
根據《ETtoday》，花蓮卓溪崙天大橋（連接卓溪鄉與富里鄉）橋面斷裂，橋面成波浪狀，還有多處裂痕，目前完全不能通行，警消到場已圍起封鎖線，詳細事發原因待釐清。
台鐵東里站月台崩坍壓到自強號，路線不通
強震過後台鐵亦傳出災情，《自由時報》報導，台鐵局下午3點半表示，台鐵局東里站月台雨棚掉落撞及第420次致出軌，有3節車廂站內傾斜，旅客約20人已離開車廂，到達月台；東里—東竹間為單線區間目前中斷，已啓動公路接駁。
還有東里到玉里間雙線軌道彎曲變形；電力維修車在東里站到東竹站間（K96+200）二軸出軌，人員未受傷；富源到瑞穗間（K60+900）因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修；玉里到瑞源間電車線故障，電桿傾倒；萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。
目前台鐵有3條路線因地震部分受阻，情況如下：
- 臺鐵自下午1時19分起七堵站至岡山站間南下/北上列車有延誤情形
- 臺鐵自下午1時19分富里站至礁溪站間南下/北上列車有延誤情形
- 臺鐵自12時10分起太麻里站至富里站間南下/北上列車有延誤情形
- 臺鐵自下午3時起臺東站至花蓮站間目前路線中斷
高鐵12班列車暫時停車
受到地震影響高鐵啟動栗至左營間地震告警。《聯合新聞網》報導，共有12班次營運列車（南下4班、北上8班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。
台灣高鐵說，現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉。此事件將造成部分列車延誤，敬請旅客見諒。
花蓮玉里樓房倒塌，傷亡未明
《中央社》報導，花蓮玉里鎮中山路2段樓房1樓超商倒塌，警消救出房東陳姓老翁夫婦；目前還有葉姓母女受困，警消通電取得聯絡正救援中。
花蓮玉里春日國小校舍倒塌
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka在臉書指出，玉里春日國小也傳出倒塌情形。
Kolas Yotaka表示花蓮地震多，老舊建物也多，玉里現在傷亡人數不明，所幸今日並非平日，否則學童的狀況讓人無法想像。
此外，《中央社》指出，花蓮縣政府教育處初步接獲5所學校回報災損，包括玉里鎮春日國小校舍震損，還有三民國中一樓化糞池破損，目前教育處持續清查校舍損壞狀況。
赤科山路斷、無電無訊號，近400名遊客賞金針花受困
《中央社》報導，位於花蓮玉里的赤科山聯外道路中斷，山上無電且無訊號，因正值金針花季，山上約有近400名遊客受困。
赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，現在山上電話訊號中斷，只能憑著微弱的訊號報平安，也沒有電，只能靠瓦斯煮東西，不確定存糧是否足夠。
玉里大範圍水管破管、7千戶停電
經濟部向《中央社》表示，因地震緣故，花蓮區處玉里共有7073戶停電，台電已經緊急開設緊急供電中心，下午4時前展開進駐，確認各地情況。
台水回報，花蓮玉里地區大範圍破管，數量仍在查明，並展開搶修，台水應變小組也已在下午4時前完成進駐。
台東震不停 氣象局：規模6.8才是主震
根據氣象局觀測，下午2時44分在台東發生的規模6.8地震，台東池上震度最高，達到6強。花蓮玉里6弱，南投玉山5弱，台東市、嘉義縣、高雄市、台南市、雲林縣、南投縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、台中市、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等都達到4級。
氣象局測報中心主任陳國昌告訴《中央社》，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。
新聞來源
- 台東6.8地震災情彙整 氣象局：這才是主震【不斷更新】（中央社）
- 花蓮高寮大橋震斷疑有人車掉落 玉里樓房倒塌救出1人3待援[影]（中央社）
- 台東地震玉里傳災情 大範圍水管破管、7千戶停電（中央社）
- 規模6.8台東強震台鐵6項災情 花蓮到台東不通（中央社）
- 春日國小建築物倒塌 花蓮縣接獲5校回報災損（中央社）
- 赤科山路斷、無電無訊號 近400名遊客賞金針花受困（中央社
- 池上6.8強震天搖地晃 高鐵12班列車暫時停車（聯合新聞網）
- 花蓮東里站自強號遭月台雨棚壓倒翻覆 20名乘客已下車（自由時報）
- 影／驚險畫面曝！桃園八德運動中心球場不敵強震 新天花板塌落砸傷1男（聯合新聞網）
- 快訊／花蓮卓溪崙天大橋也被震斷 成恐怖「波浪狀」緊急封鎖（ETtoday新聞雲）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
責任編輯：黃皓筠
Tags：
辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！