台東池上地震規模6.8全台搖晃：各地災情陸續傳出，氣象局：這才是主震（持續更新）

中央氣象局指出，今（18）天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

桃園市八德國民運動中心天花板整片掉落，1人背部挫傷

去（2021）年10月才剛正式營運的桃園八德國民運動中心，羽球館不敵強震影響，整片天花板連帶骨架掉落滿地。

《聯合新聞網》報導，消防局下午2時54分獲報，八德運動中心5樓一名張姓男子正在打球時，遭掉落的隔音板劃傷，背部受4*6公分挫傷，經清洗傷口、包紮止血後，由大湳分隊救護車送聖保祿醫院。

花蓮玉里高寮大橋斷裂，3人跌落橋下意識清楚

《中央社》報導，花蓮高寮大橋斷裂，3人跌落橋下，消防局獲報後已將3人救起，3人皆意識清楚，送醫救治。

花蓮富里崙天大橋斷裂，無人傷亡

根據《ETtoday》，花蓮卓溪崙天大橋（連接卓溪鄉與富里鄉）橋面斷裂，橋面成波浪狀，還有多處裂痕，目前完全不能通行，警消到場已圍起封鎖線，詳細事發原因待釐清。

台鐵東里站月台崩坍壓到自強號，路線不通

強震過後台鐵亦傳出災情，《自由時報》報導，台鐵局下午3點半表示，台鐵局東里站月台雨棚掉落撞及第420次致出軌，有3節車廂站內傾斜，旅客約20人已離開車廂，到達月台；東里—東竹間為單線區間目前中斷，已啓動公路接駁。

還有東里到玉里間雙線軌道彎曲變形；電力維修車在東里站到東竹站間（K96+200）二軸出軌，人員未受傷；富源到瑞穗間（K60+900）因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修；玉里到瑞源間電車線故障，電桿傾倒；萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。

目前台鐵有3條路線因地震部分受阻，情況如下：

臺鐵自下午1時19分起 七堵站至岡山站 間南下/北上列車有延誤情形

間南下/北上列車有延誤情形 臺鐵自下午1時19分 富里站至礁溪站 間南下/北上列車有延誤情形

間南下/北上列車有延誤情形 臺鐵自12時10分起 太麻里站至富里站 間南下/北上列車有延誤情形

間南下/北上列車有延誤情形 臺鐵自下午3時起臺東站至花蓮站間目前路線中斷

高鐵12班列車暫時停車

受到地震影響高鐵啟動栗至左營間地震告警。《聯合新聞網》報導，共有12班次營運列車（南下4班、北上8班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。

台灣高鐵說，現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉。此事件將造成部分列車延誤，敬請旅客見諒。

花蓮玉里樓房倒塌，傷亡未明

《中央社》報導，花蓮玉里鎮中山路2段樓房1樓超商倒塌，警消救出房東陳姓老翁夫婦；目前還有葉姓母女受困，警消通電取得聯絡正救援中。

花蓮玉里春日國小校舍倒塌

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka在臉書指出，玉里春日國小也傳出倒塌情形。

Kolas Yotaka表示花蓮地震多，老舊建物也多，玉里現在傷亡人數不明，所幸今日並非平日，否則學童的狀況讓人無法想像。

此外，《中央社》指出，花蓮縣政府教育處初步接獲5所學校回報災損，包括玉里鎮春日國小校舍震損，還有三民國中一樓化糞池破損，目前教育處持續清查校舍損壞狀況。

赤科山路斷、無電無訊號，近400名遊客賞金針花受困

《中央社》報導，位於花蓮玉里的赤科山聯外道路中斷，山上無電且無訊號，因正值金針花季，山上約有近400名遊客受困。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，現在山上電話訊號中斷，只能憑著微弱的訊號報平安，也沒有電，只能靠瓦斯煮東西，不確定存糧是否足夠。

Photo Credit: 赤科山社區發展協會

玉里大範圍水管破管、7千戶停電

經濟部向《中央社》表示，因地震緣故，花蓮區處玉里共有7073戶停電，台電已經緊急開設緊急供電中心，下午4時前展開進駐，確認各地情況。

台水回報，花蓮玉里地區大範圍破管，數量仍在查明，並展開搶修，台水應變小組也已在下午4時前完成進駐。

台東震不停 氣象局：規模6.8才是主震

根據氣象局觀測，下午2時44分在台東發生的規模6.8地震，台東池上震度最高，達到6強。花蓮玉里6弱，南投玉山5弱，台東市、嘉義縣、高雄市、台南市、雲林縣、南投縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、台中市、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等都達到4級。

氣象局測報中心主任陳國昌告訴《中央社》，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。

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核稿編輯：楊士範

責任編輯：黃皓筠