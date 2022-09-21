幫季辛吉「烏克蘭割地論」伸冤：如果俄烏戰後俄羅斯瓦解，誰是地緣上的最大受益者？
我們想讓你知道的是
今年5月一度傳出季辛吉希望烏克蘭割地來跟普亭談判求和，甚至讓認為「俄羅斯必然獲勝」的台灣名嘴大幅引用，但我真的要幫99歲的季辛吉伸冤，因為他們既不懂、也不想懂季辛吉發言的真正脈絡。
近期俄烏戰爭出現戲劇性的變化，烏克蘭上演史詩級的反攻。不只收復了烏東三大軍事重鎮伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）跟巴拉克列亞（Balaklyia），還收復了近6000平方公里的土地。
不過如果把時間拉長來看，俄軍的頹勢早在4月後就開始顯現，只是俄軍依靠長程火砲製造出的火力差距來壓制烏軍。等到西方供應烏軍海馬斯火箭等反制武器，抵銷雙方火力差距之後，俄軍的頹勢就全面顯現出來。
在俄軍顯現頹勢後，整個歐亞大陸的地緣政治都出現了奇妙的化學變化。特別是過去以俄羅斯軍力為後盾所建立的秩序正在快速鬆動。先是高加索地區的亞美尼亞跟亞塞拜然邊界發生衝突；再來是喬治亞執政黨主席科巴希澤（Irakli Kobakhidze）「開玩笑」說要辦全民公投來決定是否要對俄羅斯開戰。
而在距離俄烏戰場更遠的中亞，這樣的化學變化也更有意思，特別是這個地區的國家，幾乎都是中俄加盟的「上海合作組織」成員，理應是中俄兩大家長團結下的「一家人」。但就在上海合作組織峰會舉行的同時，吉爾吉斯跟塔吉克卻大打出手，而這兩國又是俄羅斯版北約「集體安全條約組織」的成員國，自己的小弟在跟老大開峰會的期間互相報私仇，簡直是沒把普亭（Vladimir Putin）老大哥放在眼裡。
無獨有偶，中國領導人習近平在參加上海合作組織峰會前，先去了哈薩克。此行最有趣的是習近平在哈薩克發表了一份聲明「維護哈薩克主權」。習近平在聲明裡說「無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克斯坦維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展采取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克斯坦內政。」
但我們翻開地圖一看，就有趣了。哈薩克是個內陸國，跟哈薩克國界接壤的兩個大國只有中國跟俄羅斯，其他就是烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼之類的小國，或是隔著裏海相望的亞塞拜然跟伊朗。所以習近平是要幫哈薩克避免被「哪一國」侵犯主權？哈薩克又是害怕誰的侵略，才去找習老大拜碼頭？
附帶一提，哈薩克也是「集體安全條約組織」的成員國，怕出事不找自己的老大罩，卻去找隔壁⋯⋯。
諸如此類的怪事不斷發生，都反映了俄烏戰爭的結果不會只是烏克蘭跟俄羅斯的事情，而是會讓整個歐亞大陸的國際秩序大洗牌，引發翻天覆地的變化。
幫季辛吉伸冤
當我們明白俄烏戰爭的結局會牽動歐亞大陸的政治勢力洗牌重組之後，接下來就要來談談俄烏戰爭會如何收場。在這裡我打算以美國外交大師季辛吉（Henry Kissinger）的理論來切入。
看到這裡可能會有人覺得奇怪，我身為支持抗中保台的台派，季辛吉在我的同溫層裡簡直是黑到不行。尤其是今年5月一度傳出季辛吉希望烏克蘭割地來跟普亭談判求和，所有跟「中俄一家親」的台灣名嘴無不引用季辛吉的話，來支持他們認為俄羅斯必然獲勝，不可挑戰中俄等等奇譚怪論。那我支持抗中保台，卻引用季辛吉的理論來分析烏克蘭戰爭的結果，豈不是在自打嘴巴？
但這裡我真的要幫99歲的季辛吉伸冤。基本上台灣媒體還有那些跟「中俄一家親」的名嘴在引用季辛吉的話時，根本沒在管季辛吉到底想表達什麼，他們既不懂、也不想懂季辛吉發言的真正脈絡，只是抓幾個片段去試圖證明他們自己的荒誕理論。這些人超譯季辛吉的程度更勝《Hello Kitty讀尼采》（我總覺得這樣對比，對不起認真讀書的Hello Kitty）。
首先，季辛吉根本不覺得普亭有辦法贏得俄烏戰爭。美國《新聞週刊》報導，季辛吉早在今年5月初就預言普亭入侵烏克蘭「錯誤的估計了自身的實力」，季辛吉還預測俄烏戰爭會結束在「徹底扼殺俄羅斯成為大國的機會」的時候。而季辛吉講這番話，還早於5月底在世界經濟論壇上，講出爭議性的「烏克蘭割地論」之前。
既然季辛吉根本不覺得俄羅斯有機會贏，那他幹嘛要烏克蘭割地？季辛吉7月在接受《明鏡週刊》專訪時有解釋，他的意思不是要烏克蘭割地。季辛吉說「我說的是：要結束這場戰爭，最好的分界線是維持現狀。」而季辛吉希望俄烏戰爭回歸的「現狀」，是雙方回到2月24日開戰前的停火線。季辛吉還附加一句「如果將回復『現狀』視為目標，那就意味著（普亭的）侵略沒有成功。」
而季辛吉跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）真正的落差，在於澤倫斯基不只想挫敗普亭，還想成為民族英雄，收復2014年克里米亞危機以來的失地。所以澤倫斯基認為季辛吉說的「回到2月24日開戰前的停火線」，會讓烏克蘭贏得不夠，才批評季辛吉的理論等於是要烏克蘭「割地」，這才是「烏克蘭割地論」出現的前因後果。
可以說季辛吉跟澤倫斯基的差距，只是差在烏克蘭應該要在俄烏戰爭取得「勝利」還是「更完全的勝利」。
但我們要從季辛吉的理論切入俄烏戰後的世界局勢，關鍵就正好落在俄烏戰爭的「勝利」跟「完全的勝利」，會引導出完全不同的戰後世界。接下來我要從季辛吉本人也主張的「均勢理論」來切入，談談「勝利」跟「完全的勝利」，會讓俄烏戰爭的「戰後世界」有多大的不同？也會談談季辛吉心中最害怕的，究竟是什麼樣的劇本？
「完全勝利」等於地緣政治災難？
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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