幫季辛吉「烏克蘭割地論」伸冤：如果俄烏戰後俄羅斯瓦解，誰是地緣上的最大受益者？

近期俄烏戰爭出現戲劇性的變化，烏克蘭上演史詩級的反攻。不只收復了烏東三大軍事重鎮伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）跟巴拉克列亞（Balaklyia），還收復了近6000平方公里的土地。

不過如果把時間拉長來看，俄軍的頹勢早在4月後就開始顯現，只是俄軍依靠長程火砲製造出的火力差距來壓制烏軍。等到西方供應烏軍海馬斯火箭等反制武器，抵銷雙方火力差距之後，俄軍的頹勢就全面顯現出來。

在俄軍顯現頹勢後，整個歐亞大陸的地緣政治都出現了奇妙的化學變化。特別是過去以俄羅斯軍力為後盾所建立的秩序正在快速鬆動。先是高加索地區的亞美尼亞跟亞塞拜然邊界發生衝突；再來是喬治亞執政黨主席科巴希澤（Irakli Kobakhidze）「開玩笑」說要辦全民公投來決定是否要對俄羅斯開戰。

而在距離俄烏戰場更遠的中亞，這樣的化學變化也更有意思，特別是這個地區的國家，幾乎都是中俄加盟的「上海合作組織」成員，理應是中俄兩大家長團結下的「一家人」。但就在上海合作組織峰會舉行的同時，吉爾吉斯跟塔吉克卻大打出手，而這兩國又是俄羅斯版北約「集體安全條約組織」的成員國，自己的小弟在跟老大開峰會的期間互相報私仇，簡直是沒把普亭（Vladimir Putin）老大哥放在眼裡。

無獨有偶，中國領導人習近平在參加上海合作組織峰會前，先去了哈薩克。此行最有趣的是習近平在哈薩克發表了一份聲明「維護哈薩克主權」。習近平在聲明裡說「無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克斯坦維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展采取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克斯坦內政。」

但我們翻開地圖一看，就有趣了。哈薩克是個內陸國，跟哈薩克國界接壤的兩個大國只有中國跟俄羅斯，其他就是烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼之類的小國，或是隔著裏海相望的亞塞拜然跟伊朗。所以習近平是要幫哈薩克避免被「哪一國」侵犯主權？哈薩克又是害怕誰的侵略，才去找習老大拜碼頭？

附帶一提，哈薩克也是「集體安全條約組織」的成員國，怕出事不找自己的老大罩，卻去找隔壁⋯⋯。

諸如此類的怪事不斷發生，都反映了俄烏戰爭的結果不會只是烏克蘭跟俄羅斯的事情，而是會讓整個歐亞大陸的國際秩序大洗牌，引發翻天覆地的變化。

幫季辛吉伸冤

當我們明白俄烏戰爭的結局會牽動歐亞大陸的政治勢力洗牌重組之後，接下來就要來談談俄烏戰爭會如何收場。在這裡我打算以美國外交大師季辛吉（Henry Kissinger）的理論來切入。

看到這裡可能會有人覺得奇怪，我身為支持抗中保台的台派，季辛吉在我的同溫層裡簡直是黑到不行。尤其是今年5月一度傳出季辛吉希望烏克蘭割地來跟普亭談判求和，所有跟「中俄一家親」的台灣名嘴無不引用季辛吉的話，來支持他們認為俄羅斯必然獲勝，不可挑戰中俄等等奇譚怪論。那我支持抗中保台，卻引用季辛吉的理論來分析烏克蘭戰爭的結果，豈不是在自打嘴巴？

但這裡我真的要幫99歲的季辛吉伸冤。基本上台灣媒體還有那些跟「中俄一家親」的名嘴在引用季辛吉的話時，根本沒在管季辛吉到底想表達什麼，他們既不懂、也不想懂季辛吉發言的真正脈絡，只是抓幾個片段去試圖證明他們自己的荒誕理論。這些人超譯季辛吉的程度更勝《Hello Kitty讀尼采》（我總覺得這樣對比，對不起認真讀書的Hello Kitty）。

首先，季辛吉根本不覺得普亭有辦法贏得俄烏戰爭。美國《新聞週刊》報導，季辛吉早在今年5月初就預言普亭入侵烏克蘭「錯誤的估計了自身的實力」，季辛吉還預測俄烏戰爭會結束在「徹底扼殺俄羅斯成為大國的機會」的時候。而季辛吉講這番話，還早於5月底在世界經濟論壇上，講出爭議性的「烏克蘭割地論」之前。

既然季辛吉根本不覺得俄羅斯有機會贏，那他幹嘛要烏克蘭割地？季辛吉7月在接受《明鏡週刊》專訪時有解釋，他的意思不是要烏克蘭割地。季辛吉說「我說的是：要結束這場戰爭，最好的分界線是維持現狀。」而季辛吉希望俄烏戰爭回歸的「現狀」，是雙方回到2月24日開戰前的停火線。季辛吉還附加一句「如果將回復『現狀』視為目標，那就意味著（普亭的）侵略沒有成功。」

而季辛吉跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）真正的落差，在於澤倫斯基不只想挫敗普亭，還想成為民族英雄，收復2014年克里米亞危機以來的失地。所以澤倫斯基認為季辛吉說的「回到2月24日開戰前的停火線」，會讓烏克蘭贏得不夠，才批評季辛吉的理論等於是要烏克蘭「割地」，這才是「烏克蘭割地論」出現的前因後果。

可以說季辛吉跟澤倫斯基的差距，只是差在烏克蘭應該要在俄烏戰爭取得「勝利」還是「更完全的勝利」。

但我們要從季辛吉的理論切入俄烏戰後的世界局勢，關鍵就正好落在俄烏戰爭的「勝利」跟「完全的勝利」，會引導出完全不同的戰後世界。接下來我要從季辛吉本人也主張的「均勢理論」來切入，談談「勝利」跟「完全的勝利」，會讓俄烏戰爭的「戰後世界」有多大的不同？也會談談季辛吉心中最害怕的，究竟是什麼樣的劇本？

「完全勝利」等於地緣政治災難？