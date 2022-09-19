台東6.8強震1死79傷：花蓮玉里樓房倒塌3大橋受損，台鐵花東線停駛改採「類火車」整點發車 

台東6.8強震1死79傷，花蓮玉里樓房倒塌4人倖還，3大橋受損

《中央社》報導，台東昨（18）日下午發生規模6.8地震，造成多處災情。消防署指出，本次震災截至昨晚7時止，已造成1死、79傷。中央災害應變中心已於下午4時開設，並派遣消防署特種搜救隊、行政院國搜中心和各縣市搜救隊前往花蓮災區搶救、支援。其中，花蓮玉里鎮一家預拌水泥廠的黃姓工人在地震當時正拆卸集塵器，不慎被壓傷，黃男重傷送花蓮慈濟醫院救治仍不治。

《中央社》、《聯合新聞網》報導，位於花蓮縣玉里鎮中山路二段的樓房昨日下午因地震倒塌，一度有4人受困。這棟3層樓透天厝1樓是7-11超商，2、3樓為住宅，倒塌瞬間煙塵瀰漫。玉里鎮中山路便利商店倒塌後，搜救隊在最短時間進入搜救，4名店員敲破窗戶自行脫困，位於2樓的房東夫婦在搜救隊員的搶救下先後脫困。

據了解，地震發生時，住2樓的房東夫妻正好坐臥沙發上，強震來襲時天花板塌下，幸好有沙發頂住，留給夫妻躲藏空間，救難人員拆除磚瓦後，先看到房東一雙腳，接著聽到哀號聲，搜救人員鬆了一口氣，順利救出房東夫妻。

1樓7-11超商葉姓婦人與5歲女兒沒能逃出坍塌超商。救難人員用挖土機向下挖時，看著媽媽緊抱著女兒避免女兒受傷，母女倆均無大礙，兩人先後被用擔架抬出，送醫救治。

Photo Credit: 中央社 花蓮玉里鎮3層樓房倒塌，受困4人救出。

《自由時報》報導，受強震影響，花蓮縣玉里鎮高寮大橋橋梁斷裂往北邊側翻，造成正好經過的一對騎機車夫妻及1名貨車女駕駛摔落橋下；花蓮縣消防局指出，2女1男都已獲救，救起時意識清楚，皆送玉里慈濟醫院觀察。

台9線、台30線共線使用的玉里大橋，南下及北上車道橋面都發生變形隆起破裂，造成車輛受阻無法通過，目前橋樑封閉中，疏導改走長良大橋、卓富道路。

《台視新聞網》報導，地震發生後，連接卓溪鄉與富里鄉的崙天大橋橋面也發生斷裂，橋面成了波浪狀，落在河床上，目前完全不可通行，警消到場後已圍起封鎖線。

Photo Credit: 中央社 台東縣池上鄉18日下午地震後，花蓮縣玉里鎮高寮大橋扭曲變形、斷成數截，一輛貨車、一部機車共3人 跌落橋下，消防局獲報後已將3人救起送醫，3人皆意識清楚。

Photo Credit: 中央社（民眾提供） 花蓮縣崙天大橋橋面嚴重受損，警方已緊急封鎖 現場。

《中央社》報導，桃園市八德國民運動中心則是受強震影響，5樓羽球場天花板輕鋼架塌落，有部分民眾遭掉落物砸傷，就醫後已返家。全台電梯受困案部分，共計19案、23人，下午5時13分全數脫困。

台鐵6項災情，花東線停駛改採「類火車」整點發車

（中央社）台東昨天下午規模6.8地震造成台鐵列車、軌道、電力出現6項災情，包含停靠東里站的420次自強號傾斜脫軌、東里到玉里間雙線軌道變形等，截至晚間6時，花蓮到台東路段不通。

台東自前天晚上9時許接連地震，昨天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。

根據台鐵局通報，台鐵因地震出現6項災情，包含東里站因強震導致月台水泥雨棚崩坍，壓到停於站內的420次自強號（柴聯車），420次有6節車廂傾斜，旅客20人無人受傷，均已引導至車外，目前花蓮至台東路線（含電車線）不通。

還有東里到玉里間雙線軌道彎曲變形；電力維修車在東里站到東竹站間（K96+200）二軸出軌，人員未受傷；富源到瑞穗間（K60+900）因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修；玉里到瑞源間電車線故障，電桿傾倒；萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。

台鐵指出，已經成立一級緊急應變小組，也已聯絡消防隊及救難大隊協助，並指派副局長馮輝昇及局內主管赴現場。

台鐵表示，因受地震災害影響，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次，持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次。

至於持用電子票證旅客，運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。

台鐵說，即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客，可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。

Photo Credit: 中央社 受台東強震影響，位於花蓮縣富里鄉的台鐵東里站月 台雨棚18日掉落水泥塊，與420次柴聯自強號擦撞致 出軌，有3節車廂向山側傾斜，幸無人傷亡。

19日赴災區勘災，蘇貞昌：災損務必迅速搶救

（中央社）台東縣池上鄉昨天發生規模6.8強震，行政院長蘇貞昌下午前往中央災害應變中心時說，請各部會針對已發生的災損務必迅速搶救，給予災民最大照顧，中央將支持相關經費，他今天將前往災區勘災。

行政院晚間透過新聞稿表示，因應花東地震災情，「0918池上地震中央災害應變中心」昨天下午4時一級開設，蘇貞昌隨即前往應變中心視察，並於晚間8時再度陪同總統蔡英文到應變中心視察，關切災情與救援情形。

蘇貞昌指出，台灣鮮少像昨天、今天一樣，連續發生如此重大地震且餘震不斷。感謝指揮官徐國勇在第一時間，指派消防署特種搜救隊搭乘直升機趕赴災區現場，搶救受困在花蓮玉里鎮倒塌超商的民眾，並一級開設中央災害應變中心，應變機制運作十分良好。

蘇貞昌說，他要對第一線工作人員表達最大敬意與感謝，請搜救人員在全力搜救之餘，要注意自身安全，明天上午他會與徐國勇及交通部長王國材前往災區勘災。

蘇貞昌表示，昨天震後就指示各部會應掌握關鍵設施與民生設施狀況，交通部已針對高鐵、台鐵及公路等易有邊坡落石高風險致災路段，啟動預警防護機制；今天再度發生地震時，相關部會都能立刻搶修、搶通受災地區及路段，並防止災害擴大。

蘇貞昌說，明天是上班日，部分交通路段受阻，請交通部持續掌握花東地區交通狀況，並妥善應處。