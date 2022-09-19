台東6.8強震1死79傷：花蓮玉里樓房倒塌3大橋受損，台鐵花東線停駛改採「類火車」整點發車
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地震發生時，住2樓的房東夫妻正好坐臥沙發上，強震來襲時天花板塌下，幸好有沙發頂住，留給夫妻躲藏空間，救難人員拆除磚瓦後，先看到房東一雙腳，接著聽到哀號聲，搜救人員鬆了一口氣，順利救出房東夫妻。
台東6.8強震1死79傷，花蓮玉里樓房倒塌4人倖還，3大橋受損
《中央社》報導，台東昨（18）日下午發生規模6.8地震，造成多處災情。消防署指出，本次震災截至昨晚7時止，已造成1死、79傷。中央災害應變中心已於下午4時開設，並派遣消防署特種搜救隊、行政院國搜中心和各縣市搜救隊前往花蓮災區搶救、支援。其中，花蓮玉里鎮一家預拌水泥廠的黃姓工人在地震當時正拆卸集塵器，不慎被壓傷，黃男重傷送花蓮慈濟醫院救治仍不治。
《中央社》、《聯合新聞網》報導，位於花蓮縣玉里鎮中山路二段的樓房昨日下午因地震倒塌，一度有4人受困。這棟3層樓透天厝1樓是7-11超商，2、3樓為住宅，倒塌瞬間煙塵瀰漫。玉里鎮中山路便利商店倒塌後，搜救隊在最短時間進入搜救，4名店員敲破窗戶自行脫困，位於2樓的房東夫婦在搜救隊員的搶救下先後脫困。
據了解，地震發生時，住2樓的房東夫妻正好坐臥沙發上，強震來襲時天花板塌下，幸好有沙發頂住，留給夫妻躲藏空間，救難人員拆除磚瓦後，先看到房東一雙腳，接著聽到哀號聲，搜救人員鬆了一口氣，順利救出房東夫妻。
1樓7-11超商葉姓婦人與5歲女兒沒能逃出坍塌超商。救難人員用挖土機向下挖時，看著媽媽緊抱著女兒避免女兒受傷，母女倆均無大礙，兩人先後被用擔架抬出，送醫救治。
《自由時報》報導，受強震影響，花蓮縣玉里鎮高寮大橋橋梁斷裂往北邊側翻，造成正好經過的一對騎機車夫妻及1名貨車女駕駛摔落橋下；花蓮縣消防局指出，2女1男都已獲救，救起時意識清楚，皆送玉里慈濟醫院觀察。
台9線、台30線共線使用的玉里大橋，南下及北上車道橋面都發生變形隆起破裂，造成車輛受阻無法通過，目前橋樑封閉中，疏導改走長良大橋、卓富道路。
《台視新聞網》報導，地震發生後，連接卓溪鄉與富里鄉的崙天大橋橋面也發生斷裂，橋面成了波浪狀，落在河床上，目前完全不可通行，警消到場後已圍起封鎖線。
《中央社》報導，桃園市八德國民運動中心則是受強震影響，5樓羽球場天花板輕鋼架塌落，有部分民眾遭掉落物砸傷，就醫後已返家。全台電梯受困案部分，共計19案、23人，下午5時13分全數脫困。
台鐵6項災情，花東線停駛改採「類火車」整點發車
（中央社）台東昨天下午規模6.8地震造成台鐵列車、軌道、電力出現6項災情，包含停靠東里站的420次自強號傾斜脫軌、東里到玉里間雙線軌道變形等，截至晚間6時，花蓮到台東路段不通。
台東自前天晚上9時許接連地震，昨天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。
根據台鐵局通報，台鐵因地震出現6項災情，包含東里站因強震導致月台水泥雨棚崩坍，壓到停於站內的420次自強號（柴聯車），420次有6節車廂傾斜，旅客20人無人受傷，均已引導至車外，目前花蓮至台東路線（含電車線）不通。
還有東里到玉里間雙線軌道彎曲變形；電力維修車在東里站到東竹站間（K96+200）二軸出軌，人員未受傷；富源到瑞穗間（K60+900）因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修；玉里到瑞源間電車線故障，電桿傾倒；萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。
台鐵指出，已經成立一級緊急應變小組，也已聯絡消防隊及救難大隊協助，並指派副局長馮輝昇及局內主管赴現場。
台鐵表示，因受地震災害影響，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次，持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次。
至於持用電子票證旅客，運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。
台鐵說，即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客，可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
19日赴災區勘災，蘇貞昌：災損務必迅速搶救
（中央社）台東縣池上鄉昨天發生規模6.8強震，行政院長蘇貞昌下午前往中央災害應變中心時說，請各部會針對已發生的災損務必迅速搶救，給予災民最大照顧，中央將支持相關經費，他今天將前往災區勘災。
行政院晚間透過新聞稿表示，因應花東地震災情，「0918池上地震中央災害應變中心」昨天下午4時一級開設，蘇貞昌隨即前往應變中心視察，並於晚間8時再度陪同總統蔡英文到應變中心視察，關切災情與救援情形。
蘇貞昌指出，台灣鮮少像昨天、今天一樣，連續發生如此重大地震且餘震不斷。感謝指揮官徐國勇在第一時間，指派消防署特種搜救隊搭乘直升機趕赴災區現場，搶救受困在花蓮玉里鎮倒塌超商的民眾，並一級開設中央災害應變中心，應變機制運作十分良好。
蘇貞昌說，他要對第一線工作人員表達最大敬意與感謝，請搜救人員在全力搜救之餘，要注意自身安全，明天上午他會與徐國勇及交通部長王國材前往災區勘災。
蘇貞昌表示，昨天震後就指示各部會應掌握關鍵設施與民生設施狀況，交通部已針對高鐵、台鐵及公路等易有邊坡落石高風險致災路段，啟動預警防護機制；今天再度發生地震時，相關部會都能立刻搶修、搶通受災地區及路段，並防止災害擴大。
蘇貞昌說，明天是上班日，部分交通路段受阻，請交通部持續掌握花東地區交通狀況，並妥善應處。
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
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Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！