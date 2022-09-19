伊莉莎白二世國葬：英國王室繼承順位一覽＆百年重要事件回顧
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96歲高齡辭世的英國女王伊麗莎白二世19日將在西敏寺舉行隆重國葬。回顧英國王室，過去曾經歷女王長子查爾斯婚變、黛妃身亡、哈利梅根風波、安德魯王子性侵醜聞等風波。
伊莉莎白二世國葬，英國王室繼承順位一覽
（中央社）英國在位時間最長的女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲。女王長子繼位成為國王查爾斯三世（King Charles III）後，英國王室繼承體系與順位有所牽動。
《華盛頓郵報》報導，伊莉莎白二世8日逝世前，查爾斯擔任王儲的時間已是英國史上最久。查爾斯繼承的是母親的英王職銜與大英國協各國元首。
現年73歲的查爾斯三世是女王和菲立普親王（Prince Philip）所育4個子女的老大，他在母親25歲登基女王時，便以3歲之齡成為王儲。查爾斯繼位前的頭銜還包含威爾斯親王（Prince of Wales）、康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）等。
- 威廉一家繼承順位在前
查爾斯1981年與已故的黛安娜（Diana Spencer）結婚，兩人育有威廉王子（Princes William）與哈利王子（Princes Harry）這對兄弟。查爾斯與黛安娜1992年分居，1997年黛安娜車禍身亡後，查爾斯2005年迎娶卡蜜拉（Camilla Parker Bowles），後者成為康瓦爾公爵夫人。
查爾斯繼任英王後，王位第一順位繼承人是40歲的長子威廉。擁有劍橋公爵（Duke of Cambridge）頭銜身分的威廉，可在查爾斯身故或選擇退位後繼任英王。
威廉在查爾斯繼任英王後即刻承襲父親的康瓦爾公爵頭銜，夫人凱特則為康瓦爾公爵夫人；他不能直接繼承父親的威爾斯親王頭銜，因為這是需由國王賜與王儲的職銜。不過查爾斯9日在繼位英王後發表的第一次談話已宣布任威廉夫婦為威爾斯親王與王妃。
英王第2順位繼承人是威廉的長子、9歲的喬治王子（Prince George）、第3順位繼承人是7歲的長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte），第4順位是4歲的次子路易斯王子（Prince Louis）
儘管哈利在與梅根（Meghan）婚後宣布卸下王室職權搬至美國定居引發不小爭議，他仍是英王第5順位繼承人，他與梅根所生的子女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）分別是第6與第7順位繼承人。
第8順位是伊莉莎白二世的次子安德魯王子（Prince Andrew），他在捲入惡名昭彰美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞後，2022年遭王室永久拔除軍銜、襄贊王室等職務。一名美國女性指控艾普斯坦曾3次逼她與安德魯王子上床。
- 年幼繼位英王，成年前需親王攝政
由於繼承順位太後面，安德魯王子繼位英王的可能性微乎其微。此外，英國媒體長期以來一直有報導，查爾斯有簡化王室的想法，可能會減少高級皇室成員數量，這意味安德魯的角色會被進一步削弱。
英王繼承順位並非一成不變，且順位常有變化。順位會在成員死亡、退位或新生兒出生時上下變動。
王室相關條例規定，任何年齡的人都可成為君主，但兒童在年滿18歲前不得履行職責。也就是說若出現短期內需由威廉9歲長子喬治接任英王的情形，他登基後只是象徵性，需由一名符合資格且年滿18歲的親王或王妃攝政，直到小國王成年。
女王逝世國葬，英國王室重要事件回顧
（中央社）96歲高齡辭世的英國女王伊莉莎白二世19日將在西敏寺舉行隆重國葬。回顧英國王室，過去曾經歷女王長子查爾斯婚變、黛妃身亡、哈利梅根風波、安德魯王子性侵醜聞等風波。
--1936年1月20日，英國國王喬治五世（George V）逝世，他的長子愛德華八世（Edward VIII）繼位。
--1936年12月11日，愛德華八世為與離過婚的美國名媛辛普森夫人（Wallis Simpson）締結連理，僅在位326天就選擇退位，引爆一場憲政危機，後由弟弟喬治六世（George VI）繼位。
愛德華八世是英國近1000年來，首位基於自身意願退位的英國國王。
--1947年11月20日，喬治六世的長女伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）嫁給菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten），後者受封為愛丁堡公爵。
--1952年2月，伊麗莎白公主偕夫婿出訪非洲與亞洲，重病的喬治六世在2月6日傳出死訊，享年56歲。
--1953年6月2日，25歲的伊莉莎白二世在西敏寺（Westminster Abbey）登基為女王，是第一場電視轉播的加冕典禮。她在位的第一個英國首相正是鼎鼎大名的邱吉爾（Winston Churchill）。
--1960年，女王生下第3個孩子安德魯王子。她的長子查爾斯於1948年出生，長女安妮公主於1950年出生，最小的兒子愛德華在1964年出生。
--1973年，安妮公主嫁給第一任丈夫菲力普斯（Mark Phillips），兩人於1992年離婚。
--1977年，女王慶祝登基25週年銀禧年（Silver Jubilee），展開大英國協（Commonwealth）環遊之旅，英國盛大慶祝。
--1981年7月29日，查爾斯王子舉行世紀婚禮，迎娶黛安娜・史賓塞（Diana Spencer），兩人於1996年離婚。
--1982年6月21日，查爾斯與黛安娜的長子威廉王子誕生；次子哈利王子2年後誕生。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
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