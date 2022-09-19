拜登：中國若武力侵台，美國會出兵防衛；警告習近平違反對俄制裁將是「滔天大錯」
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當被要求闡明他這句話的意思，是否意味著與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登回答說：「對。」
拜登：中國若武力侵台，美國會出兵防衛
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）在今天（美國時間18日）播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。
路透社引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）訪談報導說，當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答說：「是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」
當被要求闡明他這句話的意思，是否意味著與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登回答說：「對。」
美聯社報導，白宮官員在這場專訪後說，美國對台政策不變，也未說明美方是否會出兵防衛台灣。拜登先前就有類似的發言，但發言時機正值美中關係日趨緊張，尤其是在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月初訪台後，而白宮也都隨即澄清美方政策不變。
向習近平示警，拜登：違反對俄制裁將是滔天大錯
美國總統拜登表示，他警告中國國家主席習近平，如果北京違背多國針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的聯合制裁措施，投資環境將受到損害。
在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的採訪片段中，拜登表示，他告訴習近平，違背對俄的制裁將是「滔天大錯」。但他表示，到目前為止，沒有跡象顯示中國透過出售武器的方式來主動支持俄烏戰爭。
拜登表示，他是透過電話對習近平傳達這份警告，時間點就在習近平今年2月4日在北京冬季奧運上與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，並表示支持普亭過後。
拜登說：「我打電話給習主席，不是去威脅他，只是對他說……如果你認為你違反對俄羅斯實施的制裁措施之後，美國人和其他人還會繼續投資中國的話，我認為你犯了滔天大錯。」
拜登補充說，「目前為止，沒有跡象顯示他們提供俄國想要的武器或其他東西」來協助俄國在烏克蘭的戰爭。
CBS記者培利（Scott Pelly）要求拜登進一步闡述，但遭拜登婉拒。
拜登同時駁斥了中俄結盟相當於意味著美國正在打一場新冷戰的說法。他說：「我不認為這是一場新的、更複雜的冷戰。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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