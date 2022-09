天鵝、海豚、極大量的手提包⋯⋯英國女王還留給查爾斯三世哪些奇特遺產？

英國女王伊莉莎白二世是英國在位時間最長的君主,她也是英國財富最多的女性之一,她繼承了許多宮殿,王冠珠寶和莊園。另外,女王同時也擁有一些獨特和不為人所知的物品,所有這些女王財產現在都傳給新國王查爾斯三世。

服裝

曾為女王婚禮和登基設計禮服的設計師諾曼.哈特內爾(Norman Hartnell)1953年在《紐約時報》(New York Times)上的一篇採訪文章中說,「女王及其母親王太后無意成為時尚引領者,那可以留給其他沒有更重要事情可做的人。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊莉莎白女王穿著藍色服裝對沙烏地阿拉伯進行國事訪問。

那是女王伊莉莎白二世加冕的那一年,在那之後,女王的穿著服裝成為西方世界女性領導人的指導基凖。

女王穿的高跟鞋鞋跟大約是2英寸(5公分)高,裙子的裙擺過膝,而且底部折邊加重以防止風吹等意外。

女王頭上經常帶著帽子,或頭巾,或者是皇冠,除非是在室內的時候,女王的帽子帽檐短小,通常是明亮的粉色系,粉黃或粉紅色。

這樣的著裝打扮非常適合女王,也成為彰顯女性權力的著裝打扮。

藍色據信是女王特別喜歡的顏色,女王出席體育活動的時候經常穿著藍色服裝。

目前還不清楚女王逝世後她的服裝將保管在哪裡,維多利亞女王和戴安娜王妃等受歡迎的王室成員的服裝,在許多博物館都有陳列展覽。

手提包

女王最為人所知的服裝配件,應該就是她的手提包。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 女王手提包裡面裝什麼引起人們的好奇。

女王出席任何活動都會帶著手提包,在她最後的官方照片上女王也帶著手提包。

女王的手提包由英國品牌「Launer」設計製造,據說女王有200個「Launer」手提包,每一個都有長的手提帶以方便女王與他人握手。

「Launer」品牌業主伯德米(Gerald Bodme)表示,女王是一位「具有非凡個人魅力的女士」。

他對BBC表示,「女王告訴我許多次,如果沒帶手提包,她就覺得沒有完整著裝。」

一直以來有許多關於女王手提包裡裝些什麼的猜測,有人說女王的包包裡總是會放著一張折好的5英鎊紙鈔,用在星期日教堂捐獻,另外還有口紅和鏡子。

也有人說手提包裡還有女王的手機,用來給她的孫子孫女們打電話。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊莉莎白女王出席各種場合都會帶著手提包。

據說女王還用手提包來向隨從傳達信息,如果她在晚宴上將手提包放在桌上,那就表示她想要結束這場晚宴。

天鵝和海豚

英國皇家鳥類保護協會(Royal Society for the Protection of Birds)指出,根據法律,英格蘭和威爾士所有無主的白色疣鼻天鵝都屬王室財產。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2009年,伊莉莎白女王出席清點天鵝的儀式。

每年,泰晤士河上都會進行清點天鵝的活動。

清點天鵝這項傳統王室活動可以追溯到12世紀,當時英國王室宣佈所有開放水域之內沒有主人的疣鼻天鵝都屬於王室,以確保天鵝肉供應無虞。

負責清點天鵝的王室職員巴伯(David Barber)已經擔任這個工作30年了,他表示,「當然現在天鵝不再是食物來源,清點天鵝完全是為了保育和教育目的。」

在沿海三英里之內的海豚也屬於王室,這個法律所有權可以追溯到1324年,當時的國王是愛德華二世(Edward II),法律記載:「國王也擁有王國之內其他地方捕獲的鯨魚和鱘魚。」

該法律至今仍然有效,鯨魚和海豚被視為是「王室魚類」。

查爾斯國王在母親過世後,也繼承了英國許多的天鵝和海豚。

馬

女王喜歡馬和狗是眾人皆知的事,據說女王一生中擁有超過30隻威爾士柯基犬。

不過女王擁有的馬匹數量可能更多。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊莉莎白女王從很小的時候就培養了騎馬的興趣。

女王的祖父喬治五世(George V)國王在女王4歲生日的時候送給她一匹叫做佩姬(Peggy)的設德蘭矮種馬(Shetland pony),女王就是在這匹馬身上學會騎馬的。

後來,女王繼承了桑德林漢姆(Sandringham)的賽馬育種中心「皇家種馬」(Royal Stud),那裡後來出產了許多得獎賽馬。

訓練超過100匹皇家得獎賽馬的練馬師司徒德(Michael Stoute)表示,為女王訓練賽馬非常愉快。

「我為女王訓練賽馬沒有感覺到什麼壓力,因為她非常諒解,有深入的知識又願意學習。」

體育節目主持人鮑爾丁(Clare Balding)的父親和祖父都曾經為女王訓練過賽馬,她表示,「女王非常注重細節,一個例子是女王巡視馬廐的時候身上從來不噴香水,因為香水會影響小雄馬。」

作為賽馬的主人,五項英國經典賽馬中,女王一共贏過四項。

汽車

出席官方活動的時候,女王使用馬車或由司機駕駛的特製賓利汽車(Bentley)。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊莉莎白女王很喜歡開車。

如果有機會的話,女王會選擇荒原路華(Land Rovers)。

女王和菲利普親王(Prince Phillip)都喜歡開車,他們喜歡捷豹(Jaguar)和路華,這兩家英國車廠現在都屬於印度塔塔集團(Tata)所有。

二次大戰期間,尚未成為女王的伊莉莎白公主也投入戰爭動員,自願作為卡車駕駛和機械工。

女王有時候還會親自駕車搭載賓客。

1998年9月,女王邀請沙烏地阿拉伯王儲阿卜杜拉(Abdullah of Saudi Arabia)到巴爾莫勒爾(Balmoral )做客,午宴過後邀請參觀廣達20000公頃的莊園。

前英國外交人員柯爾茲(Sherard Cowper-Coles)在回憶錄中說,阿卜杜拉起初有點猶豫,後來同意入坐副駕駛座。