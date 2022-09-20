天鵝、海豚、極大量的手提包⋯⋯英國女王還留給查爾斯三世哪些奇特遺產？
我們想讓你知道的是
在沿海三英里之內的海豚也屬於王室，這個法律所有權可以追溯到1324年，當時的國王是愛德華二世（Edward II），法律記載：「國王也擁有王國之內其他地方捕獲的鯨魚和鱘魚。」該法律至今仍然有效，鯨魚和海豚被視為是「王室魚類」。
英國女王伊莉莎白二世是英國在位時間最長的君主，她也是英國財富最多的女性之一，她繼承了許多宮殿，王冠珠寶和莊園。另外，女王同時也擁有一些獨特和不為人所知的物品，所有這些女王財產現在都傳給新國王查爾斯三世。
服裝
曾為女王婚禮和登基設計禮服的設計師諾曼．哈特內爾（Norman Hartnell）1953年在《紐約時報》（New York Times）上的一篇採訪文章中說，「女王及其母親王太后無意成為時尚引領者，那可以留給其他沒有更重要事情可做的人。」
那是女王伊莉莎白二世加冕的那一年，在那之後，女王的穿著服裝成為西方世界女性領導人的指導基凖。
女王穿的高跟鞋鞋跟大約是2英寸（5公分）高，裙子的裙擺過膝，而且底部折邊加重以防止風吹等意外。
女王頭上經常帶著帽子，或頭巾，或者是皇冠，除非是在室內的時候，女王的帽子帽檐短小，通常是明亮的粉色系，粉黃或粉紅色。
這樣的著裝打扮非常適合女王，也成為彰顯女性權力的著裝打扮。
藍色據信是女王特別喜歡的顏色，女王出席體育活動的時候經常穿著藍色服裝。
目前還不清楚女王逝世後她的服裝將保管在哪裡，維多利亞女王和戴安娜王妃等受歡迎的王室成員的服裝，在許多博物館都有陳列展覽。
手提包
女王最為人所知的服裝配件，應該就是她的手提包。
女王出席任何活動都會帶著手提包，在她最後的官方照片上女王也帶著手提包。
女王的手提包由英國品牌「Launer」設計製造，據說女王有200個「Launer」手提包，每一個都有長的手提帶以方便女王與他人握手。
「Launer」品牌業主伯德米（Gerald Bodme）表示，女王是一位「具有非凡個人魅力的女士」。
他對BBC表示，「女王告訴我許多次，如果沒帶手提包，她就覺得沒有完整著裝。」
一直以來有許多關於女王手提包裡裝些什麼的猜測，有人說女王的包包裡總是會放著一張折好的5英鎊紙鈔，用在星期日教堂捐獻，另外還有口紅和鏡子。
也有人說手提包裡還有女王的手機，用來給她的孫子孫女們打電話。
據說女王還用手提包來向隨從傳達信息，如果她在晚宴上將手提包放在桌上，那就表示她想要結束這場晚宴。
天鵝和海豚
英國皇家鳥類保護協會（Royal Society for the Protection of Birds）指出，根據法律，英格蘭和威爾士所有無主的白色疣鼻天鵝都屬王室財產。
每年，泰晤士河上都會進行清點天鵝的活動。
清點天鵝這項傳統王室活動可以追溯到12世紀，當時英國王室宣佈所有開放水域之內沒有主人的疣鼻天鵝都屬於王室，以確保天鵝肉供應無虞。
負責清點天鵝的王室職員巴伯（David Barber）已經擔任這個工作30年了，他表示，「當然現在天鵝不再是食物來源，清點天鵝完全是為了保育和教育目的。」
在沿海三英里之內的海豚也屬於王室，這個法律所有權可以追溯到1324年，當時的國王是愛德華二世（Edward II），法律記載：「國王也擁有王國之內其他地方捕獲的鯨魚和鱘魚。」
該法律至今仍然有效，鯨魚和海豚被視為是「王室魚類」。
查爾斯國王在母親過世後，也繼承了英國許多的天鵝和海豚。
馬
女王喜歡馬和狗是眾人皆知的事，據說女王一生中擁有超過30隻威爾士柯基犬。
不過女王擁有的馬匹數量可能更多。
女王的祖父喬治五世（George V）國王在女王4歲生日的時候送給她一匹叫做佩姬（Peggy）的設德蘭矮種馬（Shetland pony），女王就是在這匹馬身上學會騎馬的。
後來，女王繼承了桑德林漢姆（Sandringham）的賽馬育種中心「皇家種馬」（Royal Stud），那裡後來出產了許多得獎賽馬。
訓練超過100匹皇家得獎賽馬的練馬師司徒德（Michael Stoute）表示，為女王訓練賽馬非常愉快。
「我為女王訓練賽馬沒有感覺到什麼壓力，因為她非常諒解，有深入的知識又願意學習。」
體育節目主持人鮑爾丁（Clare Balding）的父親和祖父都曾經為女王訓練過賽馬，她表示，「女王非常注重細節，一個例子是女王巡視馬廐的時候身上從來不噴香水，因為香水會影響小雄馬。」
作為賽馬的主人，五項英國經典賽馬中，女王一共贏過四項。
汽車
出席官方活動的時候，女王使用馬車或由司機駕駛的特製賓利汽車（Bentley）。
如果有機會的話，女王會選擇荒原路華（Land Rovers）。
女王和菲利普親王（Prince Phillip）都喜歡開車，他們喜歡捷豹（Jaguar）和路華，這兩家英國車廠現在都屬於印度塔塔集團（Tata）所有。
二次大戰期間，尚未成為女王的伊莉莎白公主也投入戰爭動員，自願作為卡車駕駛和機械工。
女王有時候還會親自駕車搭載賓客。
1998年9月，女王邀請沙烏地阿拉伯王儲阿卜杜拉（Abdullah of Saudi Arabia）到巴爾莫勒爾（Balmoral ）做客，午宴過後邀請參觀廣達20000公頃的莊園。
前英國外交人員柯爾茲（Sherard Cowper-Coles）在回憶錄中說，阿卜杜拉起初有點猶豫，後來同意入坐副駕駛座。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！