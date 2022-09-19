聯合國大會聚焦俄烏戰爭與糧食危機，美國鎖定俄羅斯大談改革安理會常任理事國

（中央社）各國領導人本週齊聚紐約參加聯合國大會（UN General Assembly），俄羅斯侵略烏克蘭的戰事讓全球糧食危機加劇的情況，預料將成為大會焦點，終結衝突本身反而不太可能獲得任何進展。

聯合國193個會員國參與的聯合國大會將於20日展開，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會前說：「認為我們可能已接近達成和平協議的想法恐失於天真。目前，達成和平協議的機會微乎其微。」

隨著美國及其西方盟國，與俄羅斯爭奪外交影響力之際，邁入7個月的烏克蘭戰事加劇了地緣政治分歧，恐將徹底浮現。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「其他國家已表達了疑慮……稱當我們聚焦在烏克蘭，就無暇關注世上發生的其他危機。」

她告訴記者：「但情況並非如此」，並補充道，雖然烏克蘭下週將在聯合國大會發言，但「這不是我們唯一要處理的事」。

古特瑞斯表示，地緣政治造成的隔閡，「至少可說是冷戰以來最大」。他警告說，「那正癱瘓我們面臨巨大挑戰時，全球（同舟共濟）的因應。」他指的是包括戰爭、氣候、貧困、飢餓等挑戰。

俄羅斯和烏克蘭是全球主要糧食和化肥出口國，聯合國指責俄烏戰爭加劇了原本因氣候變遷和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延而引發的糧食危機。

美國將在聯合國大會期間，和歐洲聯盟、非洲聯盟共同主辦糧食安全峰會，以及COVID-19全球執行計畫部長級會議，還有「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）的增資會議。

鎖定俄羅斯，美國開始大談改革聯合國安理會常任國

（中央社）對聯合國本身結構感到不滿，幾乎可說是聯合國會員國最常提出的議題之一。無論是美國的友邦或對手國，都正在訴求強大的聯合國安全理事會（UNSC）進行改革。

法新社報導，正當世界各國領袖準備在聯合國年度大會齊聚，改革的呼聲來自一個令人意想不到的國家——美國。原因是華府尋求讓俄羅斯為入侵烏克蘭負起責任，但俄國在聯合國安理會享有否決權，令美方大感不滿。

西方列強已經仔細研究過聯合國的相關程序規則，以確保俄羅斯不會封殺安理會會議；它們轉為訴求聯合國大會對俄羅斯提出譴責，因為193個成員國在大會中都各有一票權利。

俄羅斯2月底開始轟炸較小鄰國烏克蘭時，聯合國安理會向世人展現它無能的一面：外交官們只能在會議中接續朗誦預寫好的聲明。

但美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德在最近一場演講中表示，擁有聯合國安理會否決權的英國、中國、法國、俄羅斯和美國這5個常任理事國，背負維護標準的特殊責任。她並承諾，美國只會在「罕見、特殊的情況」下，行使安理會否決權。

湯瑪斯－葛林斐德還說，任何常任理事國為了替自身侵略行為辯護而行使否決權，便失去了道德權威，應該被究責。

然而，俄羅斯和中國對美國的這番說法嗤之以鼻。美國在前總統小布希（George W. Bush）任內，曾無視聯合國安理會存在逕行入侵伊拉克。

湯瑪斯－葛林斐德承認，美國並非總是達到常任理事國應有標準。但她指出，自2009年以來，華府僅動用過4次否決權，其中3次都是為了支持以色列；而俄羅斯則動用了26次。

總部位於比利時布魯塞爾的非政府組織（NGO）「國際危機組織」（International Crisis Group，ICG）聯合國事務專家高文（Richard Gowan）表示，美國對於聯合國安理會的「功能失調」真正感到憂心。

「不過，這也是一種讓中國和俄羅斯難堪的巧妙方法。」高文說：「因為大家都知道，對於改革安理會這個構想最為敏感的國家，就是俄羅斯和中國。」

聯合國安理會現有常任理事國，反映了第二次世界大戰結束時的權力動態，當時也是俄羅斯國家認同形成的至關重要歷史時刻。但烏克蘭最近提出一個新穎論點，指常任理事國席位應屬於前蘇聯，而不是俄羅斯。

至今推動聯合國安理會改革的最大一次行動，是二戰結束60週年時，當時巴西、德國、印度和日本聯合爭取成為常任理事國。但中國強烈反對同處東亞的強國日本擁有安理會否決權，儘管日本是僅次於美國的聯合國最大捐助國之一。

美國幾位前總統曾口頭表示支持安理會改革，但未付諸行動。長期以來，華府支持觀點與美國經常一致的盟邦日本應有常任理事國席位。美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內訪問印度時，也曾對於給予印度常任理事國席次表達基本支持。

高文指出，若美國現任總統拜登（Joe Biden）提出明確呼籲，推動安理會改革的行動將立即再起；但他也說：「我的感覺是，美國人對於這項議題並非真正有預設結果。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺