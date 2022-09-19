室外拔河世界錦標賽台灣隊奪4金1銀1銅，單屆4金追平隊史最佳成績
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中華民國拔河運動協會已成功申辦到2026世界室內拔河錦標賽，屆時台灣將以地主之姿迎接各國隊伍挑戰，卓耀鵬指出，隨著疫情解封，選手們有機會出國征戰、累積經驗，讓選手有更多在國際舞台表現的機會。
（中央社）台灣女子540公斤級拔河代表隊今（19）日凌晨在室外拔河世界錦標賽決賽，擊敗地主荷蘭隊拿下金牌，台灣隊累計在錦標賽奪得4金、1銀、1銅，單屆4金也追平隊史最佳成績。
2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，台灣隊在前2天屬於「熱身賽」性質的公開賽進帳1金、4銀、1銅，而在後續正式登場的錦標賽則是屢傳佳績。
台灣女子540公斤級代表隊這次以在美國伯明罕世界運動會完成5連霸的班底為主，上屆世錦賽以第4名作收，今（2022）年捲土重來，以分組第2闖進4強，而現場雨勢並未影響台灣女將們的奪勝決心，4強賽以2比0扳倒瑞典，決賽再以2比0擊退荷蘭，再度嚐到冠軍滋味。
中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受《中央社》記者訪問時透露，台灣女子540公斤級代表隊出國前集訓時，遇到颱風外圍環流，選手們在雨中練習時，剛好和這次比賽遇到情況差不多，賽前演練的情境正好派上用場，他直呼「有點運氣成分」。
除了台灣女子540公斤級代表隊外，台灣在女子500公斤級、U23青年女子500公斤級、U18男女混合520公斤級等項目同樣都帶回金牌，這次在錦標賽累計4金、1銀、1銅，單屆4金追平隊史最佳成績。
台灣女子540公斤級代表隊（上）與U18男女混合520公斤級代表隊（下）都帶回金牌：
卓耀鵬表示，近2年受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，選手較少參加國際賽機會，這次成績已超越賽前設定的2金目標。
中華民國拔河運動協會已成功申辦到2026世界室內拔河錦標賽，屆時台灣將以地主之姿迎接各國隊伍挑戰，卓耀鵬指出，隨著疫情解封，選手們有機會出國征戰、累積經驗，讓選手有更多在國際舞台表現的機會，希望屆時室內拔河世錦賽有機會將更多獎牌留在台灣。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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