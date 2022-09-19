2022/09/19,
商業

台灣有條件成為亞洲CDMO中心：保瑞9年併購全球6家藥廠，朝「製藥業台積電」邁進

台灣有條件成為亞洲CDMO中心：保瑞9年併購全球6家藥廠，朝「製藥業台積電」邁進
保瑞董事長盛保熙接受中央社專訪時表示，只要政府持續投資委託開發暨製造服務（CDMO），「台灣應該是最有條件做到亞洲區最大CDMO中心」。中央社記者王飛華攝 111年9月18日

我們想讓你知道的是

生技業與半導體業同樣擁有高技術及資金門檻特色，由於藥品涉及生命安全，在生產製造端的門檻極高，包括建廠、查廠、取證就需耗費3至5年不等時間，一旦委託代工，轉單的可能性就相對低，除非已是非常成熟且便宜的小分子藥。因此藥品代工比一般產業更有條件打造「製藥業台積電」。

新矽盾崛起，盛保熙：台灣有條件成為亞洲CDMO中心

（中央社）今（2022）年8月初，中共發動「圍島」軍演，台海情勢急遽升溫，不僅晶片供應成為焦點，保瑞藥業董事長盛保熙接受《中央社》專訪時透露，很多客戶打來關心出貨情況、員工是否受影響，就連國際大廠葛蘭素史克（GSK）製造總經理也親自致電了解。

盛保熙深有所感地說，這次台海情勢升溫，生技廠更深刻了解到，掌握龐大國際代工訂單、產能，「國家position會更重要」。

近年，台灣生技業積極搶攻委託開發暨製造服務（CDMO）訂單，例如台康生技斥資新台幣150億元擴廠，永昕引進日本藥廠JCR入股，串起緊密CDMO合作關係，北極星除了在北加州、中國成都廠區外，也宣布斥資20億元在宜蘭設置新廠區，占地面積4.36公頃，預計2024至2025年加入營運擴大CDMO產能；一夕間，生技業掀起「代工」熱潮。

台康、永昕、泰福都屬於生物相似藥開發兼CDMO廠，提供一站式藥物開發服務及商業化生產能力，北極星為新藥研發兼CDMO，保瑞則定位在純粹CDMO公司，產品線橫跨大分子與小分子一站式CDMO。

過去「代工」二字，多少含有貶抑意味，近幾年晶圓製造龍頭台積電讓資本市場領悟，代工也能成為領頭羊的商業模式，是可以被看好的，帶動近年生技CDMO廠進入蓬勃發展階段。

3年前大家看不起CDMO，台灣新藥無處發包

事實上，生技業過去不流行CDMO模式，盛保熙直言，「說真的，3年前大家非常看不起CDMO」。

他解釋，擁有產能的生技廠覺得太麻煩，接了代工訂單，「還要幫你顧QA（Quality Assurance），很多品管，還要寫報告，工廠也不太習慣切換產線」，面對CDMO訂單，多半是剩餘產能、加減做心態。

正因為如此，台灣沒有專門代工工廠，國內新藥開發公司沒地方發包，索性自建產能，種種原因導致台灣發展CDMO環境跟條件都不佳。

不過，保瑞10年前就跨足CDMO，盛保熙坦言是運氣，當年吃下衛采台南廠，衛采提出收購條件是保留原本代工業務，因為保瑞沒有自有品牌，加上衛采台南廠具有一定製造品質，陸續有客戶捧著訂單找上門，最後代工訂單占據公司大半時間，才發現原來這是一門潛在商機，開始土法煉鋼摸索何謂CDMO。

當時公司團隊盤點所需技能，包括如何面對國外查廠、洽談技術轉移、切換原料產線確保品管以及各式報告撰寫等，一步一腳印逐步掌握Know how，才有今天的保瑞。

從崎嶇轉型到開花結果，盛保熙更確定CDMO市場潛力無限。

目前全球約有2/3 CDMO公司營收低於5000萬美元，全球第10大CDMO公司2018年為6.6億美元，也就是說，若想擠進前10大，門檻為6億美元，目標並非遙不可及，因此保瑞設定持續擴大產能，自建或併購均不排除，壯大經濟規模成必經之路。

盛保熙相當看好這波台廠CDMO熱潮，他說，「台灣很會代工、很懂怎麼幫別人代工，我們願意24小時在電話上溝通，你要美國人晚上10點跟你開會，那是不可能的」；所以藥品代工台灣也能做得很好，這是很natural條件，資本市場了解CDMO可以帶來穩定現金流，籌資不是問題。

生技廠掀CDMO熱 盛保熙：台灣藥品代工也能做得很好
Photo Credit: 《中央社》
保瑞藥業董事長盛保熙說，台灣很會代工，所以藥品代工也能做得很好，這是很natural條件。《中央社》記者王飛華攝 111年9月18日

韓國競逐全球10大CDMO，台灣有條件成為亞洲中心

不過，這股龐大商機人人都會撥算盤，韓國也異軍突起追趕成為全球前10大CDMO，盛保熙認為，韓國內需市場比台灣大4倍，具備良好新藥開發條件，但是韓國在文化上比較習慣「一條龍自己來」，若想做代工生意，相形之下台灣條件比較適合。

去年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情襲來，改變全球政經面貌，原本走向全球化的貿易型態，因為這場百年大疫，讓各國了解擁有製藥、疫苗產能，宛如掌握國安等級抵禦力。

盛保熙透露，確實有跟客戶討論，是否要配合他國戰略考量赴當地確保產能，「但真的太貴，不是貴1成、2成，是貴1倍！」

他說，儘管台灣大力支持CDMO，也修訂「生技醫藥產業發展條例」，將CDMO納入租稅優惠，不過相較於美國、加拿大採取直接給廠商補貼金方式，誘因更強。

盛保熙以公司自身發展經驗為例，保瑞先前曾在加拿大、台灣兩地評估擴充產線，由於加拿大政府給的條件是只要廠商引進新技術，審核通過就給予補助，所以當時保瑞遞出申請，審核6週就拍板通過，補助規模約250萬加幣，由於補助相當優惠，保瑞決定在加拿大購買設備、擴大產線。

然而，雖然租稅優惠不像直接給補助誘因大，盛保熙強調，只要政府持續投資CDMO，台灣站在很好位置，因為從產業發展歷史證明，台灣很多可以做到第一，他認為「台灣應該是最有條件做到亞洲區最大CDMO中心」。

保瑞尋求自己全新商業模式，朝製藥業台積電邁進

生技業與半導體業同樣擁有高技術及資金門檻特色，由於藥品涉及生命安全，在生產製造端的門檻極高，包括建廠、查廠、取證就需耗費3至5年不等時間，一旦委託代工，轉單的可能性就相對低，除非已是非常成熟且便宜的小分子藥。因此藥品代工比一般產業更有條件打造「製藥業台積電」。

探究台積電成功模式，「全新的商業模式」絕對是必要條件，盛保熙說，歷經10多年來發展，已經有愈來愈多台灣新藥公司拿到藥證，自己很看好台灣新藥潛力，未來台灣如果能發展成產業聚落，就像早期台灣從IC設計、晶圓代工、封裝，一路將產業鏈完整串起來，保瑞期待能陪著台灣新藥公司共同成長壯大，進而拚上國際舞台，發輝台灣的產業鏈價值。

9年併全球6家藥廠，保瑞以收購代工連結國際大藥廠

陳世民：多次併購讓保瑞跨足海外
Photo Credit: 《中央社》
保瑞藥業副總經理陳世民表示，透過多次併購帶來的機會，讓保瑞得以跨足海外、取得國際級大藥廠等級客戶，目前已擁有7座工廠，並累積國際人才，未來在生產、策略運用上更能發揮整合效益。《中央社》記者王騰毅攝 111年8月18日

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2022/09/09,
生活

pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元

pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
Photo Credit：pCloud

我們想讓你知道的是

瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！

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雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！

來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud

市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。

當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。

pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。

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Photo Credit：pCloud
pCloud來自瑞士，資料可選擇保存在美國或是歐盟，會受當地法律所保護外，pCloud也會將資料儲存成5份副本放置於不同伺服器上分散風險。
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Photo Credit：pCloud
註冊後就能立即使用體驗版，傳輸速度非常快十多張照片一下就上傳完畢。
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Photo Credit：pCloud
pCloud不只是只有雲端空間功能，也具備協作、檔案管理、同步、備份等功能。

3種超值個人終身方案 買這次用一輩子

這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。

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Photo Credit：pCloud
pCloud最棒的就是有多種付費方式，月繳、年繳或是終身都能自由選擇。此為年繳方案的費用，共有500GB與2TB版本可選。
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Photo Credit：pCloud
不少人都是衝著pCloud的終身方案而來，趁著打折一次買好非常划算。目前共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，另外家庭方案也有終身方案可選擇。
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Photo Credit：pCloud
家庭方案可供5人使用，2TB終身版本為500歐元。
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Photo Credit：pCloud
如果家庭成員每個人都想要比較大的容量，那麼也可以選擇10TB終身方案。
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Photo Credit：pCloud
pCloud家用版最好的就是讓你分擔費用，而且能更有效地運用容量。
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從幾個常見的雲端服務不難看出年繳不如終身版買斷，只要用個3年以上就能回本。

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跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題

使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。

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網頁版應該是大家最常用的版本，操作十分簡單而且介面簡潔易懂。
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手機也能安裝pCloud App，並且能同步手機內的相片與資料。
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Photo Credit：pCloud
電腦也能安裝pCloud且不論是Windows、macOS、Linux都沒問題，只可惜介面是英文沒有中文。

pCloud 優缺點分析整理

說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。

整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！

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