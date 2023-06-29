新北幼兒園餵藥案：毛髮檢驗全數「未檢出」巴比妥等藥物，王薇君：請勿責怪家長造成二次傷害
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新北市政府於6月8日依據藥物檢出之呈現，廢止該幼兒園設立許可，裁處負責人最高罰鍰15萬元，然而侯友宜陣營拿著檢驗結果消遣受害家長，甚至營造幼兒園家長沒事找事的風向，這種見獵心喜、批鬥市民的劣行，王薇君表示要予以最嚴厲的譴責。
檢警偵辦新北市板橋區一家幼兒園被控餵毒案，報案幼童人數38人，有2人不願意採驗毛髮，檢方共採集36名幼童毛髮送請法務部調查局檢驗，檢方今（29）日公布毛髮檢驗報告，結果並未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」，但全案尚未偵結。
全案起於新北市有某間又雃元多位家長認為孩子出現異常狀況，並問出在幼兒園有喝「彩虹藥水」等，5月向警方報案並在網路上提出質疑後，引發喧然大坡，許多家長都開始擔心孩童安全；近千名家長6月18日時還赴新北市府抗議，烈日下高喊「不藥傷害我的孩子」、「家長要的只有真相，請給我們真相」。受害幼童家長指出，不應一直討論檢驗陽性或陰性，而是孩子身上不應驗出數值等。
此案也衝擊新北市長侯友宜的總統選情，不少家長認為新北市政府在處理案件過程中怠忽職守。今天檢驗結果出爐後，藍營反擊綠營借此事造謠抹黑，製造幼兒園的親師關係對立。
檢方說明：僅部分幼童有驗出常見感冒藥
檢方表示，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。
檢方並表示，因毒品毛髮鑑定程序繁複，且毛髮中殘留毒品濃度極低，需以高階精密儀器方可鑑定確認，目前國內僅有少數機關建立毛髮鑑定相關技術；惟近年我國並未發生本案「巴比妥類」毒品濫用情形，各毒檢機關極少有檢出案例，所以「巴比妥類」毒品檢驗非屬毛髮檢驗例行受理的檢驗項目，故於鑑定前需另對該等非例行檢驗項目的品項進行方法確校、標準品回測等步驟，以確保鑑定品質。
檢方最後指出，本案檢體較多，感謝調查局5月底受理本案第一波毛髮檢體起即暫停休假，研發巴比妥類項目等毛髮檢驗方法，並完成確校、標準品回測等驗證程序後，為本案檢體的實際鑑定；因毛髮鑑定案件程序繁複，涉及採樣、分段、清洗、乾燥、破碎、溶離、萃取、分析、判讀、再確認及製作鑑定書等程序，正常程序至少需費時3個月，惟為使家長盡速得知檢驗結果及彌平爭議，調查局同仁以最速件辦理，而於最短時間完成本案毛髮鑑定工作。
檢方共採集36名幼童毛髮送請法務部調查局檢驗，檢方今日公布毛髮檢驗報告，結果並未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。此外部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，惟該等藥物均是常見感冒藥成分。
新北檢在5月15日接獲警方報告後，立即分案，由3名檢察官組成專案小組指揮警方偵辦，之後除聯繫家長採集幼童毛髮送驗，亦發動2波搜索並約談園長、老師等9人，訊後諭令8人2萬元至5萬元不等金額交保、1人請回，全案尚在偵辦中。
王薇君：請勿責怪家長造成二次傷害
一直關注此案的王薇君則針對檢方檢驗結果表示，感謝新北地檢署、法務部調查局同仁不眠不休，在最短的時間內完成毛髮檢驗，36位幼童毛髮檢驗結果均未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。由於相關案件尚未偵結，會尊重司法調查。
王薇君也表示，新北市政府案發時的消極以對，包括未積極保全監視器畫面、手機對話記錄等相關證據，臨時更改說明會時間地點，阻礙釐清真相，加深家長疑慮，導致家長慌亂不安無所適從，新北市長侯友宜要負最大責任。
另外新北市政府於6月8日依據藥物檢出之呈現，廢止該幼兒園設立許可，裁處負責人最高罰鍰15萬元，這是社會大眾理解疑似餵藥案最基礎的事實。然而侯友宜陣營拿著檢驗結果消遣受害家長，甚至營造幼兒園家長沒事找事的風向，這種見獵心喜、批鬥市民的劣行，王薇君表示自己要予以最嚴厲的譴責。
最後王薇君也呼籲，請社會大眾不要責難無助的家長，讓他們遭受二次傷害。如果有任何表述不清造成社會紛擾，就讓所有的責難到我自己。不論風雨，她都會陪著受害的孩子和家長，繼續往前走，繼續追尋真相。
侯友宜：不該選舉操作讓社會對立加深
侯友宜下午出席活動受訪時則表示，這1個半月以來的社會矚目案件，總算是真相大白，他的心情非常沉重，孩子們的健康是一輩子的事情，這過程中政治人物不斷抹黑造謠，製造社會對立衝突，讓家長跟幼保老師產生不信任感。他並表示，選舉只是一時的，政治是負責任的態度不該用政治選舉操弄方式，讓社會對立跟衝突不斷加深。這陣子讓社會造成動盪不安，該負責的政治人物，應該要負起責任。
國民黨和多位藍營政治人物則發文抨擊，新北幼兒園的餵藥案如今已證明是謠言，很遺憾地，看到這一個多月以來，民進黨全黨上下，乃至要選總統的賴清德，卻是「選舉至上、人民至下」，以選舉之名，行散布假消息，被認證還硬凹不願道歉，讓家長擔憂、親師關係破裂，苦的更是孩子。國民黨痛批，民進黨一再散播假消息，才是真正餵食大眾毒品的兇手。
吉的堡總公司在官網發布聲明，總公司與品牌園校皆用心辦學，絕無外界質疑，所謂「總公司指示園所不法餵藥」、「系統性共同操作不法餵藥」等，對於惡意抹黑栽贓的特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。並表示這段時間公司園務組對全台吉的堡幼兒園進行健康安全訪視，要求各園所務必符合法令規章，更加強化各種對園校的監督控管，並於日前全數完成檢核；並啟動「吉的堡安心守護計畫」，包含了「健康安全環境巡查與管理機制」、「必要託藥之標準流程」以及「幼兒照護健康安全訓練及講座」等一系列守護幼生健康安全的計畫。
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