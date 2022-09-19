【藝遊嚮導】9/20-9/26：雄雄出聲音樂會、臺南國際音樂節、紀錄片《迷霧中的孩子 》，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
本週藝文活動精彩可期，不只有雄雄出聲（hiông-hiông tshut-siann）音樂會用台語唱出咱的心聲，還有台南國際音樂會百年古蹟與世界經典名曲的浪漫交錯；在影視方面，學生影展關渡電影節持續推出展前放映計畫，而耗時4年、紀錄苗族搶婚習俗的紀錄片《迷霧中的孩子 》也將在本週上映。
「雄雄出聲（hiông-hiông tshut-siann）音樂會」將在高雄登場，Theseus忒修斯、王彙筑、台青蕉樂團、朱頭皮爵士樂團、李竺芯、青虫aoi、風籟坊、淺堤等多位音樂人將在現場演出，擬將聽見的不只是「台」的生猛有力、接地氣，還有社會的變動、生命的軌跡、歷史的記憶，以及對於下一代的使命和期許。快跟著【藝遊嚮導】聽見彼此「很台」的歌聲，一起唱出上鮮（siōng tshinn）的台灣味！
獲得TIDF台灣國際紀錄片影展 「青少年評審團獎」、瑞士真實紀錄片影展 「改變認知項目大獎」的紀綠片《迷霧中的孩子 》本週上映，透過導演何黎艷的鏡頭，記錄下「搶婚」這個很可怕、很複雜的過程——苗族女孩的成長悲歌。
【表演藝術】
名稱｜《熊下山 A！qlahang kumay wa》部落體驗×走讀劇場
時間｜2022/09/22（四） - 2022/09/25（日）
地點｜台灣花蓮縣西林支亞干部落
備註｜本活動為售票活動。走讀體驗及劇場演出集合地點不同，詳細地點說明會在演出前寄送行程通知。
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他們還在山腰不高的位置上，看到一個高大挺立的身影，朝著山下前進。之後接連幾天部落開始出現怪事，有人家的雞寮被破壞，雞死了好幾隻。總之，現在大家都說kumay來了......熊下山了。
熊在太魯閣的文化中是山裡的神獸，同時也是森林之王，當獵人遇到熊時除了敬畏幾分外，也衍生許多有如神旨般的象徵性的意義。除此之外，大人也常和小孩開玩笑說「熊來了（kumay wa)」同時也有「鬼來找你」的意思。
本次活動由花蓮在地劇團「山東野表演坊」，與在地支亞干部落文化體驗公司「阿改玩生活」共同策劃，以太魯閣族黑熊的意象，及部落婚宴作為元素，一起合作推出部落走讀劇場的體驗活動，給大家最深刻最難忘的部落體驗。
名稱｜2022 台灣舞蹈菁英薈萃
時間｜2022/09/20（二）
地點｜臺北市中山堂（臺北市延平南路98號）
備註｜本活動須免費索票
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中華民國舞蹈學會特於「舞蹈節」擧行演出慶祝活動，讓更多人能透過此活動了解舞蹈藝術文化的重要性。今年學會透過多元、繽紛的演出方式，以「2022台灣舞蹈菁英薈萃」為主題，呈現多元類型舞蹈的演出。會中，除了今年榮獲舞蹈學會「舞蹈獎章」得主之作品外，還邀請到國內積極推動客家、閩南、蒙藏及少數民族舞蹈等藝術之優秀舞團及全國舞蹈比賽得獎之菁英團隊演出，節目精彩可期。
【展覽】
名稱｜崎－北美館3C迴廊計畫
時間｜2022/9/17（六）開展
地點｜臺北市立美術館三樓3C迴廊（臺北市中山區中山北路三段181號）
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最終，轉為寂靜，僅僅剩下，雙眼凝望，共感山中奇事。
臺北市立美術館邀請樹火紀念紙博物館雙館聯名，由FENKO鳳嬌催化室擔任策展單位，轉化60年造紙累積的精華，結合教育傳承精神，以自然材質為反應物、創意人為催化劑，發酵各種想法、物件與空間設計，針對北美館3C迴廊開放、流動的場域特性，進行現地創作。
鳳嬌試圖在美術館簡潔平整的空間中，拆解「崎」而為「山、奇」的意識延伸，利用團隊擅長著墨的「紙」，重塑、再造。採用巨量手法，醞釀觀物視界，原本視作沉重變為輕盈，薄柔的卻具張力。挑戰「紙」的是與否，於平行見解中促成交集，撐開未知的五感體驗，重新「閱讀」它。紙與異材質建構的空間，因紙的大面積形塑，讓空氣與風穿透流動；也因光源注入非均質排列的纖維空隙，令當下的體驗瞬息萬變。
名稱｜「自由人」計畫—虛擬分身機器
時間｜ 2022/09/22（四） - 2022/09/25（日）
地點｜臺灣當代文化實驗場C-LAB中正堂（台北市大安區建國南路一段177號中正堂）、華山烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動須免費索票
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我們正處於自由意志與機器監控，相互滲透、相互妥協、彼此變形的「矛盾的自由狀態」。
「自由人」虛擬分身機器—分身機器＋虛擬藝術＋虛擬劇場。此展覽將於「C-lab 中正堂」與「華山、波蘭調節雙年展、波蘭克拉克夫數位藝術節 」三地進行連線，觀眾可於這些地點進行觀看與體驗。 C-lab設有「分身機器」，透過移動機器人結合360全景VR攝影機，讓華山與國外的觀眾只要戴上VR頭盔，便可即時觀看來自C-lab的360影像，並可遠端操控C-lab機械人即時上下、左右、前後移動，如同真實的身體能夠在「中正堂」自由走動，遠距親臨在C-lab中正堂現場。
人類過度侵入大自然，增加了人類和不同物種接觸的機會，引發未知的致命病毒反撲人類。對病毒感染的深層恐懼，迫使人們遠離實體的接觸，將人類的活動加速地推向虛擬世界，逐步完成了網路空間（虛擬）對日常生活（實體）的全面控制，快速地將我們的意識、身體、感知，化為數據，如同幽靈般附身在各種機器之中。
【影視】
名稱｜迷霧中的孩子 Children of the Mist
上映時間｜2022/09/23（五）
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每年除夕夜，都有女孩被綁架成為新娘。在搶婚被允許的村落裡，可不可以讓我自己決定一次......
歷時4年拍攝，導演何黎艷跟隨一位名為琪的13歲苗族女孩，從無憂無慮的童年進入青春期的過程，與所有青少女一樣，琪面臨著家計、學業、愛情，以及村落裡綁架新娘的「搶婚」習俗。琪的人生取決於一個非常倉促的決定，這是她無法避免的命運、無法脫離的窘境，玩耍、嬉鬧、無拘無束的童年幻想一夕之間就破滅。
「拍了三年，我一直很害怕結局，怕我會失去你。」即使導演能理解的有限，但在搶婚的現場，他仍非常想出手相救，直到女方家人阻止、叫他不要幫忙時，導演才意識到自己還只是個局外人，能做的只有盡力把這個很可怕、很複雜的過程誠實地記錄下來。
名稱｜第十四屆關渡電影節展前放映Ｘ象山日光珈琲
時間｜ 2022/09/24（六）
地點｜象山日光珈琲（台北市信義區信義路五段150巷22弄55號）
備註｜本活動須免費索票、須配合象山日光店內低消（低消為一杯飲品）
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由去年入選的優秀作品替本屆關渡電影節揭開華麗的序幕，一起回顧作品的美好，期待今年同樣精彩的作品！
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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