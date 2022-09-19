【藝遊嚮導】9/20-9/26：雄雄出聲音樂會、臺南國際音樂節、紀錄片《迷霧中的孩子 》，本週精彩藝文活動別錯過！

「雄雄出聲（hiông-hiông tshut-siann）音樂會」將在高雄登場，Theseus忒修斯、王彙筑、台青蕉樂團、朱頭皮爵士樂團、李竺芯、青虫aoi、風籟坊、淺堤等多位音樂人將在現場演出，擬將聽見的不只是「台」的生猛有力、接地氣，還有社會的變動、生命的軌跡、歷史的記憶，以及對於下一代的使命和期許。快跟著【藝遊嚮導】聽見彼此「很台」的歌聲，一起唱出上鮮（siōng tshinn）的台灣味！​

獲得TIDF台灣國際紀錄片影展 「青少年評審團獎」、瑞士真實紀錄片影展 「改變認知項目大獎」的紀綠片《迷霧中的孩子 》本週上映，透過導演何黎艷的鏡頭，記錄下「搶婚」這個很可怕、很複雜的過程——苗族女孩的成長悲歌。

【表演藝術】

名稱｜《熊下山 A！qlahang kumay wa》部落體驗×走讀劇場

時間｜2022/09/22（四） - 2022/09/25（日）

地點｜台灣花蓮縣西林支亞干部落

備註｜本活動為售票活動。走讀體驗及劇場演出集合地點不同，詳細地點說明會在演出前寄送行程通知。

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他們還在山腰不高的位置上，看到一個高大挺立的身影，朝著山下前進。之後接連幾天部落開始出現怪事，有人家的雞寮被破壞，雞死了好幾隻。總之，現在大家都說kumay來了......熊下山了。

熊在太魯閣的文化中是山裡的神獸，同時也是森林之王，當獵人遇到熊時除了敬畏幾分外，也衍生許多有如神旨般的象徵性的意義。除此之外，大人也常和小孩開玩笑說「熊來了（kumay wa)」同時也有「鬼來找你」的意思。

本次活動由花蓮在地劇團「山東野表演坊」，與在地支亞干部落文化體驗公司「阿改玩生活」共同策劃，以太魯閣族黑熊的意象，及部落婚宴作為元素，一起合作推出部落走讀劇場的體驗活動，給大家最深刻最難忘的部落體驗。

名稱｜2022 台灣舞蹈菁英薈萃

時間｜2022/09/20（二）

地點｜臺北市中山堂（臺北市延平南路98號）

備註｜本活動須免費索票

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中華民國舞蹈學會特於「舞蹈節」擧行演出慶祝活動，讓更多人能透過此活動了解舞蹈藝術文化的重要性。今年學會透過多元、繽紛的演出方式，以「2022台灣舞蹈菁英薈萃」為主題，呈現多元類型舞蹈的演出。會中，除了今年榮獲舞蹈學會「舞蹈獎章」得主之作品外，還邀請到國內積極推動客家、閩南、蒙藏及少數民族舞蹈等藝術之優秀舞團及全國舞蹈比賽得獎之菁英團隊演出，節目精彩可期。

【展覽】

名稱｜崎－北美館3C迴廊計畫

時間｜2022/9/17（六）開展

地點｜臺北市立美術館三樓3C迴廊（臺北市中山區中山北路三段181號）

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最終，轉為寂靜，僅僅剩下，雙眼凝望，共感山中奇事。

臺北市立美術館邀請樹火紀念紙博物館雙館聯名，由FENKO鳳嬌催化室擔任策展單位，轉化60年造紙累積的精華，結合教育傳承精神，以自然材質為反應物、創意人為催化劑，發酵各種想法、物件與空間設計，針對北美館3C迴廊開放、流動的場域特性，進行現地創作。

鳳嬌試圖在美術館簡潔平整的空間中，拆解「崎」而為「山、奇」的意識延伸，利用團隊擅長著墨的「紙」，重塑、再造。採用巨量手法，醞釀觀物視界，原本視作沉重變為輕盈，薄柔的卻具張力。挑戰「紙」的是與否，於平行見解中促成交集，撐開未知的五感體驗，重新「閱讀」它。紙與異材質建構的空間，因紙的大面積形塑，讓空氣與風穿透流動；也因光源注入非均質排列的纖維空隙，令當下的體驗瞬息萬變。

名稱｜「自由人」計畫—虛擬分身機器

時間｜ 2022/09/22（四） - 2022/09/25（日）

地點｜臺灣當代文化實驗場C-LAB中正堂（台北市大安區建國南路一段177號中正堂）、華山烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動須免費索票

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我們正處於自由意志與機器監控，相互滲透、相互妥協、彼此變形的「矛盾的自由狀態」。

「自由人」虛擬分身機器—分身機器＋虛擬藝術＋虛擬劇場。此展覽將於「C-lab 中正堂」與「華山、波蘭調節雙年展、波蘭克拉克夫數位藝術節 」三地進行連線，觀眾可於這些地點進行觀看與體驗。 C-lab設有「分身機器」，透過移動機器人結合360全景VR攝影機，讓華山與國外的觀眾只要戴上VR頭盔，便可即時觀看來自C-lab的360影像，並可遠端操控C-lab機械人即時上下、左右、前後移動，如同真實的身體能夠在「中正堂」自由走動，遠距親臨在C-lab中正堂現場。

人類過度侵入大自然，增加了人類和不同物種接觸的機會，引發未知的致命病毒反撲人類。對病毒感染的深層恐懼，迫使人們遠離實體的接觸，將人類的活動加速地推向虛擬世界，逐步完成了網路空間（虛擬）對日常生活（實體）的全面控制，快速地將我們的意識、身體、感知，化為數據，如同幽靈般附身在各種機器之中。

【影視】

名稱｜迷霧中的孩子 Children of the Mist

上映時間｜2022/09/23（五）

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每年除夕夜，都有女孩被綁架成為新娘。在搶婚被允許的村落裡，可不可以讓我自己決定一次......

歷時4年拍攝，導演何黎艷跟隨一位名為琪的13歲苗族女孩，從無憂無慮的童年進入青春期的過程，與所有青少女一樣，琪面臨著家計、學業、愛情，以及村落裡綁架新娘的「搶婚」習俗。琪的人生取決於一個非常倉促的決定，這是她無法避免的命運、無法脫離的窘境，玩耍、嬉鬧、無拘無束的童年幻想一夕之間就破滅。

「拍了三年，我一直很害怕結局，怕我會失去你。」即使導演能理解的有限，但在搶婚的現場，他仍非常想出手相救，直到女方家人阻止、叫他不要幫忙時，導演才意識到自己還只是個局外人，能做的只有盡力把這個很可怕、很複雜的過程誠實地記錄下來。

名稱｜第十四屆關渡電影節展前放映Ｘ象山日光珈琲

時間｜ 2022/09/24（六）

地點｜象山日光珈琲（台北市信義區信義路五段150巷22弄55號）

備註｜本活動須免費索票、須配合象山日光店內低消（低消為一杯飲品）

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