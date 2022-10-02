國際減碳實例：德國用生質能源作為永續航空燃料、丹麥發電廠同時結合垃圾處理與休閒空間

文：李適軒 （國立臺灣大學地理環境資源學系學生）

2022年8月，德國漢莎航空公司（Lufthansa） 宣布與殼牌公司（Shell） 簽署備忘錄，將於2024年起採購至少180萬噸的永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF），以加速達成2050年碳中和的目標。此種「永續燃料」究竟從何而來？而這種燃料是否真的為航空業邁向永續的關鍵力量？

永續航空燃料理論上可由各種有機物製成，包含廢棄食用油、廚餘、林業及農業廢棄物等。以目前研發之煉油技術，各大生質能源公司主要利用廢棄油類及動物脂肪製造SAF。

依據美國國會通過之法案《Sustainable Aviation Fuel Act》，生質航空燃料需經過生命週期評估（Life-cycle Assessment） 且溫室氣體排放量較普通航空燃料降低50%，始可稱之為永續航空燃料。在相關技術的持續進步之下，科學家預測SAF未來有潛力降低80%的碳排放量。

SAF的物理及化學特性幾乎與普通燃料相同，因此使用SAF不須對飛機及機場供油硬體設備做出任何變動，市面上所有機型理論上皆可直接使用SAF飛行。也因為如此，SAF可輕易與目前廣泛使用的航空燃料（Jet A/Jet A-1） 相互混合使用，混合比例最高可達50%。

不過，既然SAF有如此多優點，為何目前產量僅佔全球航空燃料的0.1%？關鍵仍然在於價錢。在產量不大的現況下，生產SAF的成本十分高昂（$1.1/L），約為一般航空燃油（$0.5/L） 的兩倍。

波音公司永續策略部門主任Sean Newsum表示，目前發展SAF的狀況宛如雞生蛋／蛋生雞的難題。若要將生產成本降低，需要將供給大幅提升；但若要將供給提升，則需要成本大幅降低。

Newsum說明，生質能源相關企業需要各國政府及非政府組織投入許多資金，才能將現有的供應鏈升級以符合未來持續提高的SAF需求，同時將價格降至生產者及航空業者皆可接受的範圍內。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 以SAF作為燃料的德國漢莎航空（Lufthansa）貨機

在資金尚未投入SAF業界之前，開始使用SAF的航空公司只能將提升的成本逐漸轉嫁於消費者。文初提及的漢莎航空，近年開始提供乘客「零碳排飛行」的加價購選項。未來，漢莎航空考慮於飛機上加上綠色座椅，並提供乘客電子環保憑證等，皆是為了鼓勵乘客選擇更永續的飛行方式。

統整現有的技術，SAF並不是降低航空業碳排放量的唯一解方，但確實是公認不可或缺的一環。搭配高效能飛機的設計、電動飛機的研發及「跟隨飛行（fello’fly）」等新型技術，航空業正積極尋找更永續的營運模式，期盼帶領世人共同飛向一片更純淨的天空。

結合垃圾處理、休閒空間、熱能的丹麥發電廠CopenHill

耗費近十年的工程與六億美金的經費，丹麥首都哥本哈根的垃圾焚化發電廠CopenHill（丹麥語: Amager Bakke） 於2017年盛大開幕。發電廠在解決垃圾問題之餘更提供居民電力、熱能及難得的休閒空間，是哥本哈根邁向淨零碳排的最大助力。

如今，每年有上萬名遊客到訪焚化爐，於長達450公尺的斜式屋頂上從事多項運動，實踐丹麥的「hygge」幸福生活模式。遊客可免費進入登山步道及攀岩場，更可花費每小時33美元的價格使用人工鋪面滑雪場。

這座不凡的焚化爐成為「享樂的永續性」（hedonistic sustainability） 的國際建築典範，向世界證明在追求環保與永續的同時，也可以增進人類的生活福祉，促進社會的進步。

2021年，CopenHill焚燒超過60萬噸的固體垃圾，連帶提供哥本哈根8萬戶居民電力及熱能。在整體建築中，有兩座大型焚化爐以1000°C焚燒垃圾，並利用其熱能加熱用水，產生大量水蒸氣進行發電。

這項技術看似簡單，但CopenHill的真正玄機暗藏於後續的廢氣處理。透過特殊催化劑作用後，有毒的氮氧化物（NOx） 被分解為氮與水氣，透過煙囪排出的僅剩無毒的氮、氧、水氣及二氧化碳。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但誰也沒預料到，CopenHill排出的二氧化碳，如今卻成為哥本哈根邁向淨零碳排的絆腳石。該市目前已減少逾80%的碳排放量，若完成建置附屬的碳捕捉廠（Carbon-capture Plant） 消除CopenHill產生的碳排放，可使哥本哈根非常接近零碳排的目標。

不過，哥本哈根市長Sophie Hæstorp Andersen於2022年8月底發表聲明，表示Amager電力公司未能符合國家經費申請的條件，碳捕捉場無法如期完工，因此哥本哈根確定不能在2025年達到淨零碳排。

丹麥的碳捕捉技術並非空話，Amager公司已建立一座小型的廠房，展示自煙囪的氣體中捕捉二氧化碳的能力。因為如此，Sophie Andersen市長雖然非常失望，但她仍保有積極的態度，說明就算無法於2025年達成目標，仍有很大的可能在隨後的兩三年內達標。

哥本哈根將持續邁向零碳排，甚至有更大的野心在2035年成為全球第一個氣候正效益（climate positive） 的城市。在未來數年內，CopenHill的運作與碳捕捉廠的建設將是哥本哈根減碳的關鍵。無論結果如何，哥本哈根已是一座全球公認的永續城市，引領著各國為減碳而努力。