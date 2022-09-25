【專訪】韓國最大單店餐廳「佳甫亭」創辦人：日均3000人光顧，享受水原烤排骨王的「特大精神」

韓國最大規模的餐廳「佳甫亭」（KABOJUNG，가보정），位於首爾南部30公里的水原市，平日每天平均3000人來光顧，周末達到4000、5000人。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前，日本遊客總是包大巴前來光顧這家烤排骨店。

1992年開業的佳甫亭，開業四年便開始收購周邊土地，以擴大店面，固守了原來的位置，共三座樓，只此一家，別無分店。因為佳甫亭的人氣， 吸引周邊開滿其他烤排骨餐廳，就是「涓滴效應」。

水原烤排骨的由來是由於朝鮮王朝後期「正祖」所建設的水原華城（1796年）而形成的牛市有關。水原市有個地方叫「牛滿洞」，就是著名的牛市，日治時代開始（1910）牛市規模便逐漸擴大了，當時每年買賣兩萬多頭牛，規模高居全國第3位。

第一家水原烤排骨店，是1945年開的「華春屋」，不過到1979年便停業了。本來經營糕點店「華春製菓」的老闆，二戰後因在韓國麵粉與白糖的流通變得不暢，老闆改了行做起烤排骨店，1960和70年代因為朴正熙總統來訪華春屋而成名。

水原烤排骨比其他地方的烤排骨不同之處在於其碩大的「大排骨」，又稱為「排骨王」，以「華春屋」為例，它的排骨長17公分，並用鹽來調味。然而韓國另一個以烤排骨聞名的「抱川二東烤排骨」的特色是，他們把排骨切成一口大小的方塊，並用醬油調味。

我小時候，對烤排骨餐廳的印象是客人在充滿煙霧的房間裡，可以盡情享用辣味排骨，現在對我來說，烤排骨除了美國和南美燒烤外，能讓我盡情享用燒烤，就只有水原烤排骨。

在與佳甫亭創辦人金外順董事長的訪問中，我感受到她對至少17公分長的水原排骨的熱愛。這個餐廳裡所有東西都是特大的，她放在每盤小菜的心血都毫不吝嗇，至今仍然繼續設計遵循「特大」精神的小菜。也許正是這種對特大的講究，使其成為韓國最大的餐廳之一。