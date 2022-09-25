【專訪】韓國最大單店餐廳「佳甫亭」創辦人：日均3000人光顧，享受水原烤排骨王的「特大精神」
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「就連美國的韓式烤排骨店外也有很多人在排隊了，可見烤排骨如何地讓人心動，因此我希望將來有機會可以在世界料理的集中點紐約開設佳甫亭，推廣韓式烤排骨文化，包括烤排骨帶來的幸福感。」佳甫亭創辦人如是說。
韓國最大規模的餐廳「佳甫亭」（KABOJUNG，가보정），位於首爾南部30公里的水原市，平日每天平均3000人來光顧，周末達到4000、5000人。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前，日本遊客總是包大巴前來光顧這家烤排骨店。
1992年開業的佳甫亭，開業四年便開始收購周邊土地，以擴大店面，固守了原來的位置，共三座樓，只此一家，別無分店。因為佳甫亭的人氣， 吸引周邊開滿其他烤排骨餐廳，就是「涓滴效應」。
水原烤排骨的由來是由於朝鮮王朝後期「正祖」所建設的水原華城（1796年）而形成的牛市有關。水原市有個地方叫「牛滿洞」，就是著名的牛市，日治時代開始（1910）牛市規模便逐漸擴大了，當時每年買賣兩萬多頭牛，規模高居全國第3位。
第一家水原烤排骨店，是1945年開的「華春屋」，不過到1979年便停業了。本來經營糕點店「華春製菓」的老闆，二戰後因在韓國麵粉與白糖的流通變得不暢，老闆改了行做起烤排骨店，1960和70年代因為朴正熙總統來訪華春屋而成名。
水原烤排骨比其他地方的烤排骨不同之處在於其碩大的「大排骨」，又稱為「排骨王」，以「華春屋」為例，它的排骨長17公分，並用鹽來調味。然而韓國另一個以烤排骨聞名的「抱川二東烤排骨」的特色是，他們把排骨切成一口大小的方塊，並用醬油調味。
我小時候，對烤排骨餐廳的印象是客人在充滿煙霧的房間裡，可以盡情享用辣味排骨，現在對我來說，烤排骨除了美國和南美燒烤外，能讓我盡情享用燒烤，就只有水原烤排骨。
在與佳甫亭創辦人金外順董事長的訪問中，我感受到她對至少17公分長的水原排骨的熱愛。這個餐廳裡所有東西都是特大的，她放在每盤小菜的心血都毫不吝嗇，至今仍然繼續設計遵循「特大」精神的小菜。也許正是這種對特大的講究，使其成為韓國最大的餐廳之一。
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。