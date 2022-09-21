「這麼多人圍著一個病人轉」——習近平言簡意賅地用一句話概括出中國的真相與本質
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有人說，二十年前的中國，會用網路，會用智慧電子設備，是一種高級生存技能；二十年後的中國，不使用網路，不使用智能電子設備，是一種必備生存技能。這就是中國的進步。
「中國病人」就是習近平
全國山河一片紅的中國共產黨新聞網上，從來不會發表有新聞價值的報導。沙子中能找出金子來嗎？有趣的是，人們紛紛轉發該網上的一則舊新聞：二零二零年五月二十四日，習近平參加全國人大湖北代表團審議時，一眼就認出十堰市太和醫院黨委書記羅傑，該醫院曾組織十人醫療小組，成功救治了一名八十七歲的COVID-19患者。
這個故事曾被共產黨的喉舌廣為報導，顯示共產黨政權很在乎民眾的生命。習近平兩度讚揚說：「什麼叫人民至上？這麼多人圍著一個病人轉，這真正體現了不惜一切代價。」
人們關注的不是這則報導本身，而是習近平的精彩名言「這麼多人圍著一個病人轉」——習近平果然是這個時代最偉大的作家，言簡意賅地用一句話、十一個字概括出中國的真相與本質，比西方的中國通們汗牛充棟的研究中國的著作還要準確。
多年前，我讀過一本名為《英國病人》的小說，如今則看到了「中國病人」的感人故事。真正的「中國病人」，不是那名死裡逃生的、平凡的老人，而是看上去比之年輕、比之健康、滿面紅光、還能腳踢足球的習近平。
受到嚴密保護的習近平不會染上病毒——他躲在中南海的密室中，偷偷嘲笑很多西方的國家元首和政府首腦都先後「中招」。但是，習近平患的卻是另一種更嚴重的病。他不知道自己病了，很多普通的中國人卻知道他病了。但沒有人敢公開說習近平生病了，正如安徒生童話《皇帝的新裝》中沒有人敢說皇帝什麼也沒有穿。
說習近平生病了的人都被他關在監獄裡，比如任志強就因為說出這個真相和常識而獲刑十八年，惱羞成怒的習近平要將其關押至死。
中國的很多網友已經摸索出戴著鐐銬跳舞、戴著口罩說話的技巧。人們在轉發這則新聞時，意味深長地評論說：
最逗的是「來源：學習小組」，這篇文章由學「習」小組發出來，諷刺太到位了。
全國人民圍著一個瘋子轉又怎麼說？
「這麼多人，圍著一個病人轉」，很好概括了中國的體制。只是不知道這個病人指的究竟是誰呢？
此小學生概括能力還挺強的，十四億人圍著一個神經病轉。
論中國領導人的自我認知能力。
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
我們想讓你知道的是
王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。