「這麼多人圍著一個病人轉」——習近平言簡意賅地用一句話概括出中國的真相與本質

「中國病人」就是習近平

全國山河一片紅的中國共產黨新聞網上，從來不會發表有新聞價值的報導。沙子中能找出金子來嗎？有趣的是，人們紛紛轉發該網上的一則舊新聞：二零二零年五月二十四日，習近平參加全國人大湖北代表團審議時，一眼就認出十堰市太和醫院黨委書記羅傑，該醫院曾組織十人醫療小組，成功救治了一名八十七歲的COVID-19患者。

這個故事曾被共產黨的喉舌廣為報導，顯示共產黨政權很在乎民眾的生命。習近平兩度讚揚說：「什麼叫人民至上？這麼多人圍著一個病人轉，這真正體現了不惜一切代價。」

人們關注的不是這則報導本身，而是習近平的精彩名言「這麼多人圍著一個病人轉」——習近平果然是這個時代最偉大的作家，言簡意賅地用一句話、十一個字概括出中國的真相與本質，比西方的中國通們汗牛充棟的研究中國的著作還要準確。

多年前，我讀過一本名為《英國病人》的小說，如今則看到了「中國病人」的感人故事。真正的「中國病人」，不是那名死裡逃生的、平凡的老人，而是看上去比之年輕、比之健康、滿面紅光、還能腳踢足球的習近平。

受到嚴密保護的習近平不會染上病毒——他躲在中南海的密室中，偷偷嘲笑很多西方的國家元首和政府首腦都先後「中招」。但是，習近平患的卻是另一種更嚴重的病。他不知道自己病了，很多普通的中國人卻知道他病了。但沒有人敢公開說習近平生病了，正如安徒生童話《皇帝的新裝》中沒有人敢說皇帝什麼也沒有穿。

說習近平生病了的人都被他關在監獄裡，比如任志強就因為說出這個真相和常識而獲刑十八年，惱羞成怒的習近平要將其關押至死。

中國的很多網友已經摸索出戴著鐐銬跳舞、戴著口罩說話的技巧。人們在轉發這則新聞時，意味深長地評論說：