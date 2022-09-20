子宮頸癌真的能預防嗎？為什麼有時抹片檢查會出現「難以判讀的結果」？

大象醫師不是在危言聳聽，根據婦產科醫師人人必讀的教科書Williams內文提到，若18－65歲的女性定期做抹片預防子宮頸癌，平均壽命可以增加２－３個月。

圖片來源：Williams教科書

而今天這篇文章主要介紹：

子宮頸抹片真的能預防子宮頸癌？ 30歲再做抹片就好了？ 到底什麼是癌前病變？ 我們生活中能做什麼來預防子宮頸癌？ 在做抹片之前，什麼事不要做？

期望大家能更理解抹片這件事情之後，讓這個檢查成為你我每年都放在心上的一件最重要的小事。

子宮頸癌真的能預防嗎？如果可以，為何有些人不想做？

圖片來源：大象醫生

從現代醫學開始以來，我們人類就想盡辦法與癌症對抗，早期總以為侵入性的手術是最大的治療主力，以子宮頸癌來講，我們主要的手術是以根除性子宮切除術為主，需要切除整個子宮體及兩側組織、子宮頸、骨盆腔的雙側淋巴結及部分陰道（示意圖如上），過去在大型的醫學中心，這類手術是屢見不鮮的。

兵法家孫武說的好「不戰而屈人之兵」，從預防的概念來講，如果我們能更早期的發現癌前病變，並予以治療，比起實行上述的大型手術，更不論開刀完還有後續的ㄧ系列放射治療或化學治療，而能否治癒又是另一個議題，實在是利遠大於弊。

Papanicolaou及Traut博士自1943年開創了子宮頸抹片這個篩檢方式之後，時間已經倏忽過了50年，在歐美國家，因為子宮頸抹片檢查的廣泛應用， 使得子宮頸癌的發生率， 在30年之間降低了70％。今天歐美各國的子宮頸癌發生率， 平均只有10萬分之3至7而已，以結論來講，子宮頸抹片大大降低了子宮頸癌的發生率，是能夠幫助我們預防子宮頸癌的，因此此檢查對人類的貢獻，確實是不可言喻的。

反觀台灣，衛生福利部於1995年開始提供免費篩檢子宮頸抹片，確實達成一部分的效果，25年來，子宮頸癌每年發生人數從1995年的2136人，降至2017年1418人。在女性十大癌發生率中，子宮頸癌自每10萬婦女27人下降至7.9人，但跟歐美比起來，台灣身為一個已開發國家，我們的抹片實施狀況如何呢？讓我們用數據來說話。

國民健康署分析2016年子宮頸癌篩檢登記報告，指出36歲到69歲、未曾罹患子宮頸癌的524萬餘名婦女的抹片篩檢情形，3年內至少檢查一次者約占56％、3至6年內至少檢查一次者約有13％、超過6年以上至少檢查一次者約有12.2％，而從未做過抹片篩檢者約18.8％，約98萬5000人。

綜觀台灣族群來說，65歲以上族群的篩檢率較低，除了行動較為不便、衛教相關知識較為不足外，看病需要人陪同等多重因素都影響了篩檢意願。

而以30歲以上女性來說，自身隱私防衛心較高、生活過於忙碌等都是阻礙他們施行抹片的因素，因為抹片時間雖短，但等車、掛號、候診、領藥等都需花費不少時間。

在後疫情時代，若能優化以上步驟，我相信是能更增加施行子宮頸抹片的意願的。

30歲以上再做子宮頸抹片就好了？

子宮頸癌是只有年紀較大的女性會得嗎？該如何防範？

雖然說子宮頸癌好發年齡主要在50歲至60歲左右的女性，但其實年輕女性在20－30歲也可能得到。

我們目前知道說大部分的子宮頸癌都是來自於人類乳突病毒（HPV）的感染所導致，在感染後的5－10年間，有可能會被自身的免疫系統控制住，像是年輕如21－24歲的族群是較容易在感染後自己復原的；相反的，25歲以上的族群則可能慢慢地演變成癌前病變，並被子宮頸抹片給提前抓到。

雖然台灣補助30歲以上女性每年做一次子宮頸抹片的確是德政，但也造成大家以為30歲以上再做檢查就好的誤解，根據美國陰道鏡及子宮頸病理學會（American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, ASCCP）共識準則在2019年的最新規範中，其實應該21歲以上就開始進行子宮頸抹片篩檢，若為陰性則每3年再做一次抹片即可。

圖片來源：ASCCP ASCCP最新治療準則，台灣其實還落後一大步。

但如果有以下高風險指標，則可考慮更早開始做檢查：

多重性伴侶 抽菸 免疫功能差（愛滋病、自體免疫疾病） 過早開始性行為（低於平均開始性行為年齡者）

若以第4點來說，建議可以在性行為後三年開始檢查。

此外，雖然台灣目前還沒有大力推廣，不過以美國陰道鏡及子宮頸病理學會共識準則來說，人類乳突病毒的結果，其實也會大大影響我們如何替病人規劃追蹤及檢查的計畫。因為抹片結果若是落在高度惡性跟良性之間的灰色地帶，若HPV結果為陰性或是低風險的病毒型，我們的追蹤時間可以拉長；但若是同時驗出有高風險的HPV病毒型態（16、18跟台灣人較常見的52、58型），則可以考慮更密集追蹤或是直接陰道鏡做檢查。

不過大象醫師要在這邊補充一點，那就是並非「所有」的子宮頸癌都是HPV病毒感染所導致，有少部分的「非人類乳突病毒相關的子宮頸癌」的表現是非常惡性的，所以近年來有人在說為何不單驗HPV就好其實是非常危險的一種說法。

這裡做個小結，大象醫師在此呼籲，21到29歲的女性可以考慮自費做抹片，若正常就每3年一次追蹤，同時任何年齡層的女性，若抹片結果有異常，皆可以考慮做HPV的自費病毒篩檢，幫助臨床醫師做更好的判斷。

什麼是癌前病變？

圖片來源：大象醫生

上面是子宮的示意圖，我們抹片主要就是用圖中的白色刷子做檢查，會在子宮頸附近以旋轉方式拿取細胞，所以這裡的第一大重點就是，我們抹片結果是看「細胞型態的異常」，而不是像一般手術切下來比較大塊的標本看的是「病理標本」。

圖片來源：大象醫生

而且，並不是所有的抹片結果都能使用喔，如上圖示意，若是血液太多、發炎細胞太多又或者是前日有性行為，都有可能影響抹片結果，稱為「難以判讀的結果」（Unsatisfactory），會建議在2－4個月之後重做喔。