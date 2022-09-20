子宮頸癌真的能預防嗎？為什麼有時抹片檢查會出現「難以判讀的結果」？
我們想讓你知道的是
們抹片主要就是用圖中的白色刷子做檢查，會在子宮頸附近以旋轉方式拿取細胞，所以這裡的第一大重點就是，我們抹片結果是看「細胞型態的異常」，而不是像一般手術切下來比較大塊的標本看的是「病理標本」。
大象醫師不是在危言聳聽，根據婦產科醫師人人必讀的教科書Williams內文提到，若18－65歲的女性定期做抹片預防子宮頸癌，平均壽命可以增加２－３個月。
而今天這篇文章主要介紹：
- 子宮頸抹片真的能預防子宮頸癌？
- 30歲再做抹片就好了？
- 到底什麼是癌前病變？
- 我們生活中能做什麼來預防子宮頸癌？
- 在做抹片之前，什麼事不要做？
期望大家能更理解抹片這件事情之後，讓這個檢查成為你我每年都放在心上的一件最重要的小事。
子宮頸癌真的能預防嗎？如果可以，為何有些人不想做？
從現代醫學開始以來，我們人類就想盡辦法與癌症對抗，早期總以為侵入性的手術是最大的治療主力，以子宮頸癌來講，我們主要的手術是以根除性子宮切除術為主，需要切除整個子宮體及兩側組織、子宮頸、骨盆腔的雙側淋巴結及部分陰道（示意圖如上），過去在大型的醫學中心，這類手術是屢見不鮮的。
兵法家孫武說的好「不戰而屈人之兵」，從預防的概念來講，如果我們能更早期的發現癌前病變，並予以治療，比起實行上述的大型手術，更不論開刀完還有後續的ㄧ系列放射治療或化學治療，而能否治癒又是另一個議題，實在是利遠大於弊。
Papanicolaou及Traut博士自1943年開創了子宮頸抹片這個篩檢方式之後，時間已經倏忽過了50年，在歐美國家，因為子宮頸抹片檢查的廣泛應用， 使得子宮頸癌的發生率， 在30年之間降低了70％。今天歐美各國的子宮頸癌發生率， 平均只有10萬分之3至7而已，以結論來講，子宮頸抹片大大降低了子宮頸癌的發生率，是能夠幫助我們預防子宮頸癌的，因此此檢查對人類的貢獻，確實是不可言喻的。
反觀台灣，衛生福利部於1995年開始提供免費篩檢子宮頸抹片，確實達成一部分的效果，25年來，子宮頸癌每年發生人數從1995年的2136人，降至2017年1418人。在女性十大癌發生率中，子宮頸癌自每10萬婦女27人下降至7.9人，但跟歐美比起來，台灣身為一個已開發國家，我們的抹片實施狀況如何呢？讓我們用數據來說話。
國民健康署分析2016年子宮頸癌篩檢登記報告，指出36歲到69歲、未曾罹患子宮頸癌的524萬餘名婦女的抹片篩檢情形，3年內至少檢查一次者約占56％、3至6年內至少檢查一次者約有13％、超過6年以上至少檢查一次者約有12.2％，而從未做過抹片篩檢者約18.8％，約98萬5000人。
綜觀台灣族群來說，65歲以上族群的篩檢率較低，除了行動較為不便、衛教相關知識較為不足外，看病需要人陪同等多重因素都影響了篩檢意願。
而以30歲以上女性來說，自身隱私防衛心較高、生活過於忙碌等都是阻礙他們施行抹片的因素，因為抹片時間雖短，但等車、掛號、候診、領藥等都需花費不少時間。
在後疫情時代，若能優化以上步驟，我相信是能更增加施行子宮頸抹片的意願的。
30歲以上再做子宮頸抹片就好了？
子宮頸癌是只有年紀較大的女性會得嗎？該如何防範？
雖然說子宮頸癌好發年齡主要在50歲至60歲左右的女性，但其實年輕女性在20－30歲也可能得到。
我們目前知道說大部分的子宮頸癌都是來自於人類乳突病毒（HPV）的感染所導致，在感染後的5－10年間，有可能會被自身的免疫系統控制住，像是年輕如21－24歲的族群是較容易在感染後自己復原的；相反的，25歲以上的族群則可能慢慢地演變成癌前病變，並被子宮頸抹片給提前抓到。
雖然台灣補助30歲以上女性每年做一次子宮頸抹片的確是德政，但也造成大家以為30歲以上再做檢查就好的誤解，根據美國陰道鏡及子宮頸病理學會（American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, ASCCP）共識準則在2019年的最新規範中，其實應該21歲以上就開始進行子宮頸抹片篩檢，若為陰性則每3年再做一次抹片即可。
但如果有以下高風險指標，則可考慮更早開始做檢查：
- 多重性伴侶
- 抽菸
- 免疫功能差（愛滋病、自體免疫疾病）
- 過早開始性行為（低於平均開始性行為年齡者）
若以第4點來說，建議可以在性行為後三年開始檢查。
此外，雖然台灣目前還沒有大力推廣，不過以美國陰道鏡及子宮頸病理學會共識準則來說，人類乳突病毒的結果，其實也會大大影響我們如何替病人規劃追蹤及檢查的計畫。因為抹片結果若是落在高度惡性跟良性之間的灰色地帶，若HPV結果為陰性或是低風險的病毒型，我們的追蹤時間可以拉長；但若是同時驗出有高風險的HPV病毒型態（16、18跟台灣人較常見的52、58型），則可以考慮更密集追蹤或是直接陰道鏡做檢查。
不過大象醫師要在這邊補充一點，那就是並非「所有」的子宮頸癌都是HPV病毒感染所導致，有少部分的「非人類乳突病毒相關的子宮頸癌」的表現是非常惡性的，所以近年來有人在說為何不單驗HPV就好其實是非常危險的一種說法。
這裡做個小結，大象醫師在此呼籲，21到29歲的女性可以考慮自費做抹片，若正常就每3年一次追蹤，同時任何年齡層的女性，若抹片結果有異常，皆可以考慮做HPV的自費病毒篩檢，幫助臨床醫師做更好的判斷。
什麼是癌前病變？
上面是子宮的示意圖，我們抹片主要就是用圖中的白色刷子做檢查，會在子宮頸附近以旋轉方式拿取細胞，所以這裡的第一大重點就是，我們抹片結果是看「細胞型態的異常」，而不是像一般手術切下來比較大塊的標本看的是「病理標本」。
而且，並不是所有的抹片結果都能使用喔，如上圖示意，若是血液太多、發炎細胞太多又或者是前日有性行為，都有可能影響抹片結果，稱為「難以判讀的結果」（Unsatisfactory），會建議在2－4個月之後重做喔。
Tags：
《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！