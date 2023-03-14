確診病患不滿被隔離持刀砍殺3名護理師，高等法院二審改判9年4個月

洪堯見（以下簡稱洪男）2021年5月25日確診後進入雙和醫院負壓隔離病房治療，31日上午7點多因試圖離開遭到護理師勸阻，結果洪男心生不滿，持刀砍殺3位護理師，新北地方法院依3個殺人未遂罪判洪12年6月徒刑，洪上訴，台灣高等法院今（14）日改認定為2個殺人未遂、1個傷害罪，改判9年4月徒刑。

確診不滿「被隔離」，抓狂持刀砍傷3護理師

根據檢方的起訴指出，洪男2021年5月25日經檢測確診，28日住進雙和醫院負壓病房隔離醫治，因情緒不穩常對醫護人員出言不遜；31日上午，洪男因擅自走出病房，蔡姓、陳姓護理師在隔離區外準備穿隔離衣替病患送餐，隔著玻璃見到洪在病房外便出言制止、請他返回病房。

洪男回到病房後不甘心，拿了一把檳榔刀藏在身後，恰好在洪男病房隔壁的日光室，一名正在送血液檢體的施姓護理師，看到洪男表示，「你怎麼在這裡，你不能離開」，洪男持刀朝施姓護理師背、胸部猛刺，施姓護理師負傷倒地，表示會帶他出去洪男才停手。 施姓護理師趁機退出日光室到走廊上大聲求救，洪男又再次持刀朝施女腹部砍刺多下。

蔡姓、陳姓護理師聞聲趕來，要求洪男停手，洪男轉向蔡、陳兩人，趁蔡女扶起施女時刺她，蔡女往後閃躲，腹部遭洪男劃傷，隨即帶著施女逃離。 洪堯見看到兩人逃離，轉向仍在場的陳女，持刀刺向陳女胸口，陳以手抵擋並嘗試奪刀失敗，負傷倒地後，洪男仍未停手，繼續往陳女下半身猛刺並高喊「憑甚麼把我關在這裡」，陳女逃往病房護理站求救，最後由警衛、警察獲報到場制伏洪男。

事後施女左胸因穿刺傷出現氣胸、即時在醫院接受手術治療才保住一命；陳女則因以右手抵擋洪堯見攻擊胸口，右手掌穿刺撕裂傷併食指及中指4條區肌肌腱斷裂、2條指總神經斷裂、及大魚際肌部分斷裂，還有下體重傷等，尤其右手掌幾乎失能，預估至少需要復健半年，且可能影響日後從事護理工作，影響甚鉅。

檢方表示，洪男涉犯殺人未遂罪、傷害、對醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪等多項罪名，儘管洪男在訊問時否認犯行，但檢方根據相關證人證詞、警方偵訊、偵查證據等多項資料佐證，認定洪男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押他。

檢方指出，洪堯見因不滿自己需留在病房內接受隔離、無法外出，被3名護理師告知不得離開後就持刀攻擊3人，完全不顧護理人員的生命安全，對因嚴峻疫情而負荷已極度沉重的醫療量能更是雪上加霜。

檢方也表示，洪堯見犯案後還頻頻挑釁警方，更在後續治療期間隨地吐痰、便溺，還朝護理師惡意羞辱，顯見犯後態度惡劣，爰請法院審酌犯行，從重量刑。

一審判12年6月，二審改判9年4月

根據判決書，洪男的律師在一審時，替他聲請司法精神鑑定，並主張洪男患有「加護病房症候群」等譫妄症，在5月31日清晨曾向女兒表示，醫院要下藥害自己，還說在醫院看到鬼；並以事發前護理師曾為洪男清洗注射管，卻遭洪男拒絕且說詞反覆為由，加上洪男也無法陳述完整的案發過程，認為洪男已出現認知錯亂、精神障礙等問題。

精神鑑定的結果指出，洪男過去沒有精神科的就醫紀錄，雖然過去曾有兩次急性譫妄症，以及女兒自殺過世後可能有適應障礙合併憂鬱心情，不過病症均已康復，不過整體精神行為狀態並未達臨床需要關注的程度，亦不符合嚴重精神病的診斷標準。

法院認為，案發當時洪男意識狀態並未有明顯混亂，護理師第一次勸阻勿離開病房時，洪男仍可表達歉意，且配合回到隔離病房；後來持刀接連攻擊被害人的要害，有殺人不確定故意，對持刀攻擊他人的行動仍具有辨識、控制能力；且犯案後面對警員詢問，洪男對答如流，並非處譫妄、意識錯亂、認知障礙的情況。因此並不採律師辯護的主張。

新北地方法院認為，在疫情嚴峻時期，護理師們仍獻身、貢獻己力，卻遭到洪男暴力對待，導致被害護理師身心嚴重創傷，造成嚴重影響，金錢均難以挽回損害；合議庭在2022年7月1日時宣判，依3個殺人未遂罪，分別處有期徒刑7年4月、5年6月、8年6月，合併為有期徒刑12年6月。全案可上訴。

而全案上訴後，新北地院高等法院二審認定，洪男對第二位砍的蔡姓護理師所為屬於傷害罪，另2位護理師是殺人未遂罪，因此撤銷改判為9年4月。

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核稿編輯：翁世航