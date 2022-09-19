今日本土新增2萬8210例、死亡31例，中秋連假過後疫情高峰將在本週三到下週三

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增2萬8449例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8210例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。今日新增的本土病例，為1萬3177例男性、1萬5017例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（6028例）、台中市（3517例）、桃園市（3403例）、台北市（3232例）、高雄市（2166例）。

疫情監測組組長周志浩表示，因為假期的因素，今日確診狀況看來比前天好，但比起上週一的數字，還是多了1成左右，這顯示目前疫情的病例數還是增加當中，呼籲民眾趕快施打疫苗、做好防疫措施。

從2022年以週為單位的本土病例趨勢圖來看，指揮官王必勝表示，剛過完的這週總確診數是28萬6928例，比前一週增加20.8％。指揮中心認為，疫情還在持續上升中，沒有到達高點，但增加幅度沒有非常快，大家還是要遵守防疫相關規定。

王必勝回應媒體提問時指出，中秋節有一段時間病例變得比較少，過完之後反彈、變比較多，疫情高峰預測在這週三，如果再延遲一點就是下週三，與先前的預測是一樣的。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，最年輕的40多歲男性本身有癌症病史，已接種3劑疫苗，9月1日因為出現症狀到醫院就醫、採檢陽性，後續因為肺炎合併呼吸衰竭，以及癌症病況惡化，不幸在大約住院2週時過世，死亡診斷是新冠肺炎合併呼吸衰竭以及癌症。

BA.4.6恐對單株抗體Evusheld效果打折

羅一鈞表示，上週總共完成179件本土基因定序，其中106例是屬於BA.5。上週BA.5的比例稍微跨過50％，這週佔比增加到59.2％，其他檢出都是BA.2。北中南的BA.5病例數蠻多的，約佔檢出的病毒株裡60-63％，東部還是偏低，只有2成是BA.5。

羅一鈞提及，先前有公布4例本土BA.4個案，定序結果都是屬於BA.4.6，為BA.4一個分型。其傳播力比BA.5略高，估計增加10％左右，不算是很多，之前BA.2變BA.5時，傳播力增加都是3成以上。目前境外移入有偵測到7例BA.4.6，本土有3例家庭群聚、1例散發個案，這幾例都沒有重症或中症，家庭群聚也沒有造成社區進一步傳播。

羅一鈞表示，BA.4.6在英美等地佔比慢慢上升，但也都還不是主流病毒株，會不會蓋過BA.5還有待觀察。初步研究顯示，BA.4.6可能對單株抗體Evusheld、也就是對Omicron特別有效的單株抗體，效果上會打折扣，如果後續成為主流，藥物治療、預防單株抗體都還要再做進一步調整。

傳光復節前後廣開國門，王必勝稱還在討論

媒體人周玉蔻發文表示，光復節10月25日到10月31日左右，指揮中心會廣開國門，實施0+7，有媒體詢問指揮中心的回應及說明。王必勝表示，今早行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議裡，也責成各部會就指揮中心提出的邊境開放相關措施做相關整備，目前為止還在討論當中，沒有確定的日期。

蘇貞昌早上提到，希望提前時間讓民眾跟相關產業可以整備，王必勝表示，整個方向是公布會早一點，給大家充足的準備時間，因為業界（如旅行業）也都反應已經休息很久，人力、組成上都要做一些準備，指揮中心早一點宣布，就能給大家比較多時間準備。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航