常見腰痛原因（五）：懷孕為什麼會腰痛？孕婦可以做物理治療嗎？
我們想讓你知道的是
其實只要過了3個月之後，胎兒穩定無異常出血的現象，孕婦是可以做物理治療不會有危險的。有經驗的治療師會避免腰部扭轉的姿勢，治療也不會劇烈疼痛造成宮縮。
懷孕已經是一件夠辛苦的事了，如果這時候又發生腰痛，更感覺天崩地裂。但是其實你並不孤單，腰痛是懷孕最常見的症狀之一。
為什麼會腰痛？
懷孕會腰痛的原因通常有兩個：
- 擴大變重的子宮：隨著寶寶越長越大，子宮給於腰椎的重量也會越來越重。此外，變大的肚子也會把腹橫肌拉長，造成腹橫肌的力量變差。而腹橫肌是負責穩定腰椎的肌肉，所以腰椎的穩定度下降之後，就更容易造成酸痛不舒服。
- 鬆弛素的分泌：在懷孕的末期，身體會分泌一個叫做鬆弛素（Relaxin）的激素，他會鬆弛你骨盆的韌帶，讓你的骨盆在生產時可以順利讓寶寶經過。但因為骨盆的韌帶變得鬆弛，也容易讓骨盆移位，產生下腰部（尤其是屁股）的疼痛。
孕婦腰痛的症狀
孕婦的腰痛，常常會發生在下面幾個動作
- 久坐要站立時的一瞬間
- 上樓梯時
- 走路跟久站
懷孕可以做物理治療嗎？
其實只要過了三個月之後，胎兒穩定無異常出血的現象，孕婦是可以做物理治療不會有危險的。有經驗的治療師會避免腰部扭轉的姿勢，治療也不會劇烈疼痛造成宮縮。
治療師會幫你把歪斜的骨盆矯正回去，並且解開肌肉張力的不平衡，教導正確姿勢讓骨盆腰椎的穩定度能長久的維持，而不用每個禮拜都需要做矯正。
有什麼辦法能預防懷孕產生的腰痛？
如同前面所說的，懷孕的腰痛大多來自於韌帶、肌肉的鬆弛，造成穩定度不夠，讓骨頭移位產生疼痛。所以要預防懷孕的腰痛，核心肌群的訓練是很重要的。
通常我也會建議周遭懷孕的友人多做孕婦瑜珈，凱格爾運動也是如此。而網路雖有很多建議孕婦的運動，但是因為每個孕婦的狀況都不同，建議還是先諮詢治療師或醫生，找到最適合自己的運動比較好。
除了肌肉骨骼，還有哪些因素可能造成腰痛？
脊椎跟腰部造成的腰痛，一般都會在下背跟屁股區域。如果有下腹部的疼痛，伴隨出血發燒等現象，那就有可能是子宮外孕或是小產的前兆，要盡快去看婦科醫生。
懷孕的腰痛其實預後並不差，大多受過治療的病人都能感覺到症狀的改善，如果有準媽媽受到腰痛的困擾，可以趕快去找徒手的物理治療師幫你處理，降低懷孕期間的不適。
本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
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接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
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2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
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玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
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