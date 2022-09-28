常見腰痛原因（五）：懷孕為什麼會腰痛？孕婦可以做物理治療嗎？

懷孕已經是一件夠辛苦的事了，如果這時候又發生腰痛，更感覺天崩地裂。但是其實你並不孤單，腰痛是懷孕最常見的症狀之一。

為什麼會腰痛？

懷孕會腰痛的原因通常有兩個：

擴大變重的子宮：隨著寶寶越長越大，子宮給於腰椎的重量也會越來越重。此外，變大的肚子也會把腹橫肌拉長，造成腹橫肌的力量變差。而腹橫肌是負責穩定腰椎的肌肉，所以腰椎的穩定度下降之後，就更容易造成酸痛不舒服。 鬆弛素的分泌：在懷孕的末期，身體會分泌一個叫做鬆弛素（Relaxin）的激素，他會鬆弛你骨盆的韌帶，讓你的骨盆在生產時可以順利讓寶寶經過。但因為骨盆的韌帶變得鬆弛，也容易讓骨盆移位，產生下腰部（尤其是屁股）的疼痛。

孕婦腰痛的症狀

孕婦的腰痛，常常會發生在下面幾個動作

久坐要站立時的一瞬間

上樓梯時

走路跟久站

懷孕可以做物理治療嗎？

其實只要過了三個月之後，胎兒穩定無異常出血的現象，孕婦是可以做物理治療不會有危險的。有經驗的治療師會避免腰部扭轉的姿勢，治療也不會劇烈疼痛造成宮縮。

治療師會幫你把歪斜的骨盆矯正回去，並且解開肌肉張力的不平衡，教導正確姿勢讓骨盆腰椎的穩定度能長久的維持，而不用每個禮拜都需要做矯正。

有什麼辦法能預防懷孕產生的腰痛？

如同前面所說的，懷孕的腰痛大多來自於韌帶、肌肉的鬆弛，造成穩定度不夠，讓骨頭移位產生疼痛。所以要預防懷孕的腰痛，核心肌群的訓練是很重要的。

通常我也會建議周遭懷孕的友人多做孕婦瑜珈，凱格爾運動也是如此。而網路雖有很多建議孕婦的運動，但是因為每個孕婦的狀況都不同，建議還是先諮詢治療師或醫生，找到最適合自己的運動比較好。

除了肌肉骨骼，還有哪些因素可能造成腰痛？

脊椎跟腰部造成的腰痛，一般都會在下背跟屁股區域。如果有下腹部的疼痛，伴隨出血發燒等現象，那就有可能是子宮外孕或是小產的前兆，要盡快去看婦科醫生。

懷孕的腰痛其實預後並不差，大多受過治療的病人都能感覺到症狀的改善，如果有準媽媽受到腰痛的困擾，可以趕快去找徒手的物理治療師幫你處理，降低懷孕期間的不適。

本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航