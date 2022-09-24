《不只是遠方，把每一天過成一趟旅行》：我現在打算要告訴各位，什麼是旅途中最實用的一句話？
我們想讓你知道的是
我在許多國家、許多城市、對許多人使用過，結果發現這句話從來沒有行不通的時候。這句話像咒語，能夠瞬間讓一切變得真誠，能讓每個人苦心思量，想盡辦法幫助你擁有完美的旅程。無論是素昧平生的人、未來不會再見面的人，所有人都會。
文：金敃澈
旅途萬用魔法提問
我這輩子從來就不喜歡實用書，以後大概也不會喜歡，因為實用書對我來說，始終不實用。之所以沒頭沒腦地說出這句話，是因為我想在這個時間點坦承，這本書根本不是實用書。如果你想抗議：我是抱持著可能會有什麼實用資訊的心情才讀到這裡，妳現在卻跟我說這不是實用書，是想怎樣？那我建議你稍微忍忍。即使你已經生氣了，我也建議你平息一下怒火，因為接下來你說不定會覺得忍耐很有價值。
我現在打算要告訴各位，什麼是旅途中最實用的一句話，是句以後無論去哪，都絕對能派上用場的超實用對話！當然，後面的章節我應該不會再提供這麼實用的情報，所以我想這一部分或許就是整本書最實用的一篇也說不定。
什麼？你要我趕快講重點嗎？我要講一個這麼重要的祕密，當然不能直接跳到重點啊。不過我覺得也是時候了，該是時候講重點了。咳咳，讓我清一下喉嚨。接下來，我要公開旅行中最實用的一句話，那就是〡
What’s your favorite?
就這樣嗎？對，真的就這樣。該不會真的就是這句話？對。這算什麼重要的祕密，你要在那裡賣關子賣這麼久？這很重要。我在許多國家、許多城市、對許多人使用過，結果發現這句話從來沒有行不通的時候。這句話像咒語，能夠瞬間讓一切變得真誠，能讓每個人苦心思量，想盡辦法幫助你擁有完美的旅程。無論是素昧平生的人、未來不會再見面的人，所有人都會。就是字面上的意思，所有人，都會因為「你最喜歡的是什麼」這平凡的一句話而費盡心思。
那是在里斯本發生的事。那天所有觀光景點都免費開放，我們一早便開始奔走，結果到了晚上，我累到一步也走不動。當時一間二手唱片行如救世主般出現在我們眼前，讓我老公瞬間有了力氣，他靠著一張一張地挑CD找回自己的精力，對音樂一竅不通的我則在旁邊無所事事。我隨意看著CD封面，卻不經意地跟店員對上眼。店員帶著笑容，看著用要把整間店搬空的氣勢在翻找CD的老公。
我沒有錯過她的笑容，鼓起勇氣走上前去問：「那個……我們現在想去這間餐廳……這間餐廳怎麼樣？」
「那間喔？很華麗喔，而且很貴，很多觀光客。」
「妳應該不太推薦吧？」
「老實說我覺得不值這個價格，不過去看看也不錯啦。」
「妳有推薦的餐廳嗎？」
店員說出了幾間店的名字後，我又多問了一句，就是那句咒語：
「What’s your favorite?」
「你們要吃魚？還是一般的肉？」
「魚。」
「啊……那有間真的很可愛的餐廳，超級超級棒！現在去搞不好根本不用等，那是這附近最棒的餐廳。」
她的雙眼閃著光芒，緊接著開始上網搜尋，確認那間餐廳的營業時間，並打電話去問是否還有空位，還畫了地圖給我們，說那間店的魚最好吃。
我們買了一堆二手CD，然後前往那間餐廳。店內的日光燈下擺著六張桌子，牆上貼著很有葡萄牙風格的藍色花紋磁磚，餐盤也是藍色的花紋，實在沒什麼特別之處。我們看了菜單好一陣子，我再度使用那句咒語，接著瞬間，店裡的大叔走進廚房，接著拿出一隻眼睛睜得老大的魚，而這間餐廳便從這一刻開始變得特別。
「這是今天抓到的魚，從左邊……」
「我們對魚一竅不通，請您推薦吧。」
「那就吃吃看這種魚吧，很好吃。」
既然相信唱片行的店員來到這裡，現在就該相信大叔的話了。我們在他的推薦下點了烤魚，也點了他推薦的紅酒，那是只有在葡萄牙才能喝到的紅酒。我們決定相信今天把我們帶來這裡的旅行之神，靜靜等了好一陣子，最後等到兩條長度足足超過三十公分的魚，放在我們面前。
「咦？我們不是只點一條嗎？」
「這是一條啊。」
「這是兩條。」
「可能主廚覺得一條不夠吧，所以就烤了兩條。不過你們只點了一條，所以這就是一條，祝你們用餐愉快喔。」
我們呆看著彼此，隨後忍不住爆笑出聲，那位大叔則對我們眨了眨眼，然後我們又看著彼此大笑。我們真的找對地方了，看看這份量，我們吃得完嗎？先來拍個照吧。我瞬間感到有些混亂，這間餐廳是怎麼回事？先來吃吃看吧。啊，真是緊張，這個味道光聞就覺得不得了。看看這裡面的肉，好軟、好軟、好軟啊！要怎麼做才能烤得這麼多汁？這紅酒跟魚真的超搭！真的要跟唱片行的店員下跪道謝，這我們絕對要吃光，我吃得完，誰有辦法剩下來？
我們飽餐了一頓，那是讓人完全停不下來的美味。不知不覺間，桌上只剩下兩條巨大的魚骨，那位大叔又笑了，我們則舉起手指向他致意，而他則鄭重地點了點頭回應。
從那時開始我注意到，無論去哪裡、無論要問什麼，只要加上這句咒語，人們的表情就會多了點真摯。好幾次我都發現，我只是問「你最喜歡的是什麼」而已，對方卻以「你是在問我人生有什麼意義」的真摯表情思考。我無數次親眼見證人們同時回想自己的經驗、時間與喜好，慎重決定該如何回答這個問題。不為什麼，就只為了我，為了一個問「What’s your favorite?」的陌生人，因為這句話等於對方真的會相信你所做的決定。
後來在旅行時，我總會用到這個魔法提問。一次在一間紅酒店，我請老闆推薦紅酒，他推薦了三、四支不同的酒，我再度誠心提問：「What’s your favorite?」老闆一一看著自己推薦的酒，煩惱了好一陣子。思考著我喜歡這瓶嗎？還是喜歡這瓶呢？我究竟喜歡哪一瓶呢？思考到最後，他終於選出了一瓶酒。當我說「那就買這瓶吧」並決定結帳的瞬間，老闆邊刷條碼邊笑著說：
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
我們想讓你知道的是
你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
了解創作型人格之後，是不是也想試試看挑戰自己的實力？當然，創意和才華由你自備，但能幫助你發揮的工具，Adobe可是都幫你安排好了！Adobe特別推出的開學季線上課程，將實體教學完整轉移到線上，能夠更便利有效率的，提供業界最新資訊與發展，還有你在創作上所需要的各種專業技術解說。這次的課程一口氣囊括了Adobe旗下最熱門的六款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 After Effect（AE）、XD、InDesign（Id）等，總共十門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選Adobe課程六堂！最能陪著你穩紮穩打走向創作之路的Adobe，期待和你在課堂上相見囉！