《不只是遠方，把每一天過成一趟旅行》：我現在打算要告訴各位，什麼是旅途中最實用的一句話？

文：金敃澈

旅途萬用魔法提問

我這輩子從來就不喜歡實用書，以後大概也不會喜歡，因為實用書對我來說，始終不實用。之所以沒頭沒腦地說出這句話，是因為我想在這個時間點坦承，這本書根本不是實用書。如果你想抗議：我是抱持著可能會有什麼實用資訊的心情才讀到這裡，妳現在卻跟我說這不是實用書，是想怎樣？那我建議你稍微忍忍。即使你已經生氣了，我也建議你平息一下怒火，因為接下來你說不定會覺得忍耐很有價值。

我現在打算要告訴各位，什麼是旅途中最實用的一句話，是句以後無論去哪，都絕對能派上用場的超實用對話！當然，後面的章節我應該不會再提供這麼實用的情報，所以我想這一部分或許就是整本書最實用的一篇也說不定。

什麼？你要我趕快講重點嗎？我要講一個這麼重要的祕密，當然不能直接跳到重點啊。不過我覺得也是時候了，該是時候講重點了。咳咳，讓我清一下喉嚨。接下來，我要公開旅行中最實用的一句話，那就是〡

What’s your favorite?

就這樣嗎？對，真的就這樣。該不會真的就是這句話？對。這算什麼重要的祕密，你要在那裡賣關子賣這麼久？這很重要。我在許多國家、許多城市、對許多人使用過，結果發現這句話從來沒有行不通的時候。這句話像咒語，能夠瞬間讓一切變得真誠，能讓每個人苦心思量，想盡辦法幫助你擁有完美的旅程。無論是素昧平生的人、未來不會再見面的人，所有人都會。就是字面上的意思，所有人，都會因為「你最喜歡的是什麼」這平凡的一句話而費盡心思。

那是在里斯本發生的事。那天所有觀光景點都免費開放，我們一早便開始奔走，結果到了晚上，我累到一步也走不動。當時一間二手唱片行如救世主般出現在我們眼前，讓我老公瞬間有了力氣，他靠著一張一張地挑CD找回自己的精力，對音樂一竅不通的我則在旁邊無所事事。我隨意看著CD封面，卻不經意地跟店員對上眼。店員帶著笑容，看著用要把整間店搬空的氣勢在翻找CD的老公。

我沒有錯過她的笑容，鼓起勇氣走上前去問：「那個……我們現在想去這間餐廳……這間餐廳怎麼樣？」

「那間喔？很華麗喔，而且很貴，很多觀光客。」

「妳應該不太推薦吧？」

「老實說我覺得不值這個價格，不過去看看也不錯啦。」

「妳有推薦的餐廳嗎？」

店員說出了幾間店的名字後，我又多問了一句，就是那句咒語：

「What’s your favorite?」

「你們要吃魚？還是一般的肉？」

「魚。」

「啊……那有間真的很可愛的餐廳，超級超級棒！現在去搞不好根本不用等，那是這附近最棒的餐廳。」

她的雙眼閃著光芒，緊接著開始上網搜尋，確認那間餐廳的營業時間，並打電話去問是否還有空位，還畫了地圖給我們，說那間店的魚最好吃。

我們買了一堆二手CD，然後前往那間餐廳。店內的日光燈下擺著六張桌子，牆上貼著很有葡萄牙風格的藍色花紋磁磚，餐盤也是藍色的花紋，實在沒什麼特別之處。我們看了菜單好一陣子，我再度使用那句咒語，接著瞬間，店裡的大叔走進廚房，接著拿出一隻眼睛睜得老大的魚，而這間餐廳便從這一刻開始變得特別。

「這是今天抓到的魚，從左邊……」

「我們對魚一竅不通，請您推薦吧。」

「那就吃吃看這種魚吧，很好吃。」

既然相信唱片行的店員來到這裡，現在就該相信大叔的話了。我們在他的推薦下點了烤魚，也點了他推薦的紅酒，那是只有在葡萄牙才能喝到的紅酒。我們決定相信今天把我們帶來這裡的旅行之神，靜靜等了好一陣子，最後等到兩條長度足足超過三十公分的魚，放在我們面前。

「咦？我們不是只點一條嗎？」

「這是一條啊。」

「這是兩條。」

「可能主廚覺得一條不夠吧，所以就烤了兩條。不過你們只點了一條，所以這就是一條，祝你們用餐愉快喔。」

我們呆看著彼此，隨後忍不住爆笑出聲，那位大叔則對我們眨了眨眼，然後我們又看著彼此大笑。我們真的找對地方了，看看這份量，我們吃得完嗎？先來拍個照吧。我瞬間感到有些混亂，這間餐廳是怎麼回事？先來吃吃看吧。啊，真是緊張，這個味道光聞就覺得不得了。看看這裡面的肉，好軟、好軟、好軟啊！要怎麼做才能烤得這麼多汁？這紅酒跟魚真的超搭！真的要跟唱片行的店員下跪道謝，這我們絕對要吃光，我吃得完，誰有辦法剩下來？

我們飽餐了一頓，那是讓人完全停不下來的美味。不知不覺間，桌上只剩下兩條巨大的魚骨，那位大叔又笑了，我們則舉起手指向他致意，而他則鄭重地點了點頭回應。

從那時開始我注意到，無論去哪裡、無論要問什麼，只要加上這句咒語，人們的表情就會多了點真摯。好幾次我都發現，我只是問「你最喜歡的是什麼」而已，對方卻以「你是在問我人生有什麼意義」的真摯表情思考。我無數次親眼見證人們同時回想自己的經驗、時間與喜好，慎重決定該如何回答這個問題。不為什麼，就只為了我，為了一個問「What’s your favorite?」的陌生人，因為這句話等於對方真的會相信你所做的決定。

後來在旅行時，我總會用到這個魔法提問。一次在一間紅酒店，我請老闆推薦紅酒，他推薦了三、四支不同的酒，我再度誠心提問：「What’s your favorite?」老闆一一看著自己推薦的酒，煩惱了好一陣子。思考著我喜歡這瓶嗎？還是喜歡這瓶呢？我究竟喜歡哪一瓶呢？思考到最後，他終於選出了一瓶酒。當我說「那就買這瓶吧」並決定結帳的瞬間，老闆邊刷條碼邊笑著說：