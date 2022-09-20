「on board」的各種含義：新人到職時必須注意的重要守則

隨著畢業季劃下句點，許多社會新鮮人紛紛準備進入職場，開啟自己人生的新篇章。進行面試的時候，相信不少人都會被人資主管問到這個問題：「你什麼時候可以 on board？」，這表示對方想確認自己何時能夠「開始上班」。

不過，你知道on board這個片語其實最一開始並不是職場用語嗎？第一天上班報到又應該做好哪些準備呢？今天就跟著VoiceTube一起來認識on board這個詞的各種含義，並學習新人到職時必須注意的重要守則。

On board 加入團隊；共同參與

On board最初是表示「搭上船、火車、飛機等交通工具」的意思，大多數情況能直接以副詞／介係詞aboard進行代換。而因為on board搭配的交通工具，多半屬於與其他乘客共乘的類別，所以久而久之便衍伸出「加入團隊；共同參與」的含義。

I'm your flight attendant today. Have all the passengers gone on board / aboard?

我是您們今天的空服員。請問所有的乘客都登機了嗎？

在職場上，on board按照上面的演變歷程，應該解釋為「加入團隊；共同參與」，通常會搭配動詞come一起使用。而若是想要表達「開始工作」或「到職」的意思，則可以組合start （開始）與work（工作），有時候在溝通語境非常明確的情況，甚至會省略後面的work，直接以動詞start來呈現。

The new employee will come on board tomorrow.

那位新員工明天就會加入公司了。

I am available to start (work) whenever you need me to start.

如果你們需要我的話，我隨時都可以開始上班。

此外，on board也有「支持；同意」的解釋，通常會與介係詞with連用。

Not everyone on the team is on board with her idea.

並非團隊的所有人都認同她的想法。

職場新人必學on board重要守則

當個有條理的人 Get organized

很多人第一天上班時會因為沒有做好充分的事前準備，導致內心缺乏自信。因此，建議大家在到職的前一天要先做好萬全準備，像是提早挑選隔日要穿的服裝、準備好文具用品，以及備妥需要提供給人資部門（human resource）的相關文件等。其中最重要的資料種類包括：

體檢報告（physical examination report）

畢業證書（certificate of degree / diploma）

合約書（contract / agreement）

離職證明（employment separation certificate）

薪轉存摺（bankbook / passbook）

個人證件（personal documentation）

保持興奮、展現熱情 Be excited and show interest

不少社會新鮮人容易在到職當天出現過度緊張的情緒而表現失常（lose the plot）。為了避免這樣的窘況發生，建議第一天上班時務必要帶著微笑且自信滿滿地走進公司，不僅能夠讓工作氛圍變得輕鬆，更可以幫助自己在同事內心裡留下好印象。

另外，也別忘了要適時展現自己的熱情，例如仔細聆聽主管介紹企業文化（corporate culture）與公司內部的營運流程，以及嘗試透過不同管道了解未來同事的個性和喜好等。

結交新朋友 Make new friends

通常在上班的第一天，主管都會帶著新進的員工到各個部門「拜碼頭」，與其他同事進行簡單的談話交流。這時可以藉機主動跟大家自我介紹（self introduction），並盡量記住各個同事的名字與職位，未來遇到問題時才能夠馬上知道要找誰。

如果順利的話，更可以邀約同事們一起共進午餐，趁機好好了解他的工作內容及日常興趣。

注意職場禮儀與禁忌 Be aware of business etiquette and taboos

雖然到職第一天可以用較輕鬆的心情來應對，但還是要避免行事過度隨便而違反職場禮儀或觸犯禁忌。以上班時的正確衣著為例，建議面試時就先行觀察並默默記錄，或是直接請教人資部門是否有特定的著裝規定（dress code）。

如果沒有機會事先得知，務必要先穿著較為正式的服裝，才不會讓人產生負面印象。

提早上班、準時下班 Get to work early, get off work on time

第一天上班不只要準時抵達，最好提早至少15至20分鐘到辦公室。這樣不但可以先行前往化妝室確認自己的服裝儀容是否整齊，更能夠簡單觀察公司的工作環境，事先了解每個重要設施位於何處。

由於第一天多半只是在認識團隊或進行新人訓練（new employee orientation），因此可以選擇大方地準時下班，等過幾日公司指派任務給自己之後，再來配合部門成員普遍的下班時間。

以上就是VoiceTube精心整理的on board相關英文說法，以及到職當天需要多加留意的重要守則。看完這篇文章後，相信大家都能擺脫因為迎接新工作而產生的焦慮和緊張，並對第一天上班感到信心滿滿。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航