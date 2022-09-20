2022/09/20,
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「on board」的各種含義：新人到職時必須注意的重要守則

「on board」的各種含義：新人到職時必須注意的重要守則
Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

On board對於許多職場人士而言並不陌生，通常用在新人可以「開始上班」等相關主題。然而其實on board其實還有其它用法，跟著本文一起來認識on board這個片語，同時學習有效提升職場競爭力的關鍵守則與知識。

隨著畢業季劃下句點，許多社會新鮮人紛紛準備進入職場，開啟自己人生的新篇章。進行面試的時候，相信不少人都會被人資主管問到這個問題：「你什麼時候可以 on board？」，這表示對方想確認自己何時能夠「開始上班」。

不過，你知道on board這個片語其實最一開始並不是職場用語嗎？第一天上班報到又應該做好哪些準備呢？今天就跟著VoiceTube一起來認識on board這個詞的各種含義，並學習新人到職時必須注意的重要守則。

On board 加入團隊；共同參與

On board最初是表示「搭上船、火車、飛機等交通工具」的意思，大多數情況能直接以副詞／介係詞aboard進行代換。而因為on board搭配的交通工具，多半屬於與其他乘客共乘的類別，所以久而久之便衍伸出「加入團隊；共同參與」的含義。

I'm your flight attendant today. Have all the passengers gone on board / aboard?
我是您們今天的空服員。請問所有的乘客都登機了嗎？

在職場上，on board按照上面的演變歷程，應該解釋為「加入團隊；共同參與」，通常會搭配動詞come一起使用。而若是想要表達「開始工作」或「到職」的意思，則可以組合start （開始）與work（工作），有時候在溝通語境非常明確的情況，甚至會省略後面的work，直接以動詞start來呈現。

The new employee will come on board tomorrow.
那位新員工明天就會加入公司了。

I am available to start (work) whenever you need me to start.
如果你們需要我的話，我隨時都可以開始上班。

此外，on board也有「支持；同意」的解釋，通常會與介係詞with連用。

Not everyone on the team is on board with her idea.
並非團隊的所有人都認同她的想法。

職場新人必學on board重要守則

當個有條理的人 Get organized

很多人第一天上班時會因為沒有做好充分的事前準備，導致內心缺乏自信。因此，建議大家在到職的前一天要先做好萬全準備，像是提早挑選隔日要穿的服裝、準備好文具用品，以及備妥需要提供給人資部門（human resource）的相關文件等。其中最重要的資料種類包括：

  • 體檢報告（physical examination report）
  • 畢業證書（certificate of degree / diploma）
  • 合約書（contract / agreement）
  • 離職證明（employment separation certificate）
  • 薪轉存摺（bankbook / passbook）
  • 個人證件（personal documentation）

保持興奮、展現熱情 Be excited and show interest

不少社會新鮮人容易在到職當天出現過度緊張的情緒而表現失常（lose the plot）。為了避免這樣的窘況發生，建議第一天上班時務必要帶著微笑且自信滿滿地走進公司，不僅能夠讓工作氛圍變得輕鬆，更可以幫助自己在同事內心裡留下好印象。

另外，也別忘了要適時展現自己的熱情，例如仔細聆聽主管介紹企業文化（corporate culture）與公司內部的營運流程，以及嘗試透過不同管道了解未來同事的個性和喜好等。

結交新朋友 Make new friends

通常在上班的第一天，主管都會帶著新進的員工到各個部門「拜碼頭」，與其他同事進行簡單的談話交流。這時可以藉機主動跟大家自我介紹（self introduction），並盡量記住各個同事的名字與職位，未來遇到問題時才能夠馬上知道要找誰。

如果順利的話，更可以邀約同事們一起共進午餐，趁機好好了解他的工作內容及日常興趣。

注意職場禮儀與禁忌 Be aware of business etiquette and taboos

雖然到職第一天可以用較輕鬆的心情來應對，但還是要避免行事過度隨便而違反職場禮儀或觸犯禁忌。以上班時的正確衣著為例，建議面試時就先行觀察並默默記錄，或是直接請教人資部門是否有特定的著裝規定（dress code）。

如果沒有機會事先得知，務必要先穿著較為正式的服裝，才不會讓人產生負面印象。

提早上班、準時下班 Get to work early, get off work on time

第一天上班不只要準時抵達，最好提早至少15至20分鐘到辦公室。這樣不但可以先行前往化妝室確認自己的服裝儀容是否整齊，更能夠簡單觀察公司的工作環境，事先了解每個重要設施位於何處。

由於第一天多半只是在認識團隊或進行新人訓練（new employee orientation），因此可以選擇大方地準時下班，等過幾日公司指派任務給自己之後，再來配合部門成員普遍的下班時間。

以上就是VoiceTube精心整理的on board相關英文說法，以及到職當天需要多加留意的重要守則。看完這篇文章後，相信大家都能擺脫因為迎接新工作而產生的焦慮和緊張，並對第一天上班感到信心滿滿。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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2022/09/09,
生活

pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元

pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
Photo Credit：pCloud

我們想讓你知道的是

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來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud

市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。

當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。

pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。

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Photo Credit：pCloud
pCloud來自瑞士，資料可選擇保存在美國或是歐盟，會受當地法律所保護外，pCloud也會將資料儲存成5份副本放置於不同伺服器上分散風險。
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Photo Credit：pCloud
註冊後就能立即使用體驗版，傳輸速度非常快十多張照片一下就上傳完畢。
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Photo Credit：pCloud
pCloud不只是只有雲端空間功能，也具備協作、檔案管理、同步、備份等功能。

3種超值個人終身方案 買這次用一輩子

這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。

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pCloud最棒的就是有多種付費方式，月繳、年繳或是終身都能自由選擇。此為年繳方案的費用，共有500GB與2TB版本可選。
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不少人都是衝著pCloud的終身方案而來，趁著打折一次買好非常划算。目前共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，另外家庭方案也有終身方案可選擇。
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家庭方案可供5人使用，2TB終身版本為500歐元。
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如果家庭成員每個人都想要比較大的容量，那麼也可以選擇10TB終身方案。
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pCloud家用版最好的就是讓你分擔費用，而且能更有效地運用容量。
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從幾個常見的雲端服務不難看出年繳不如終身版買斷，只要用個3年以上就能回本。

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跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題

使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。

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網頁版應該是大家最常用的版本，操作十分簡單而且介面簡潔易懂。
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手機也能安裝pCloud App，並且能同步手機內的相片與資料。
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電腦也能安裝pCloud且不論是Windows、macOS、Linux都沒問題，只可惜介面是英文沒有中文。

pCloud 優缺點分析整理

說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。

整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！

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