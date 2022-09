「on board」的各種含義：新人到職時必須注意的重要守則

隨著畢業季劃下句點,許多社會新鮮人紛紛準備進入職場,開啟自己人生的新篇章。進行面試的時候,相信不少人都會被人資主管問到這個問題:「你什麼時候可以 on board?」,這表示對方想確認自己何時能夠「開始上班」。

不過,你知道on board這個片語其實最一開始並不是職場用語嗎?第一天上班報到又應該做好哪些準備呢?今天就跟著VoiceTube一起來認識on board這個詞的各種含義,並學習新人到職時必須注意的重要守則。

On board 加入團隊;共同參與

On board最初是表示「搭上船、火車、飛機等交通工具」的意思,大多數情況能直接以副詞/介係詞aboard進行代換。而因為on board搭配的交通工具,多半屬於與其他乘客共乘的類別,所以久而久之便衍伸出「加入團隊;共同參與」的含義。

I'm your flight attendant today. Have all the passengers gone on board / aboard?

我是您們今天的空服員。請問所有的乘客都登機了嗎?

在職場上,on board按照上面的演變歷程,應該解釋為「加入團隊;共同參與」,通常會搭配動詞come一起使用。而若是想要表達「開始工作」或「到職」的意思,則可以組合start (開始)與work(工作),有時候在溝通語境非常明確的情況,甚至會省略後面的work,直接以動詞start來呈現。

The new employee will come on board tomorrow.

那位新員工明天就會加入公司了。

I am available to start (work) whenever you need me to start.

如果你們需要我的話,我隨時都可以開始上班。

此外,on board也有「支持;同意」的解釋,通常會與介係詞with連用。

Not everyone on the team is on board with her idea.

並非團隊的所有人都認同她的想法。

職場新人必學on board重要守則

當個有條理的人 Get organized

很多人第一天上班時會因為沒有做好充分的事前準備,導致內心缺乏自信。因此,建議大家在到職的前一天要先做好萬全準備,像是提早挑選隔日要穿的服裝、準備好文具用品,以及備妥需要提供給人資部門(human resource)的相關文件等。其中最重要的資料種類包括:

體檢報告(physical examination report)

畢業證書(certificate of degree / diploma)

合約書(contract / agreement)

離職證明(employment separation certificate)

薪轉存摺(bankbook / passbook)

個人證件(personal documentation)

保持興奮、展現熱情 Be excited and show interest

不少社會新鮮人容易在到職當天出現過度緊張的情緒而表現失常(lose the plot)。為了避免這樣的窘況發生,建議第一天上班時務必要帶著微笑且自信滿滿地走進公司,不僅能夠讓工作氛圍變得輕鬆,更可以幫助自己在同事內心裡留下好印象。

另外,也別忘了要適時展現自己的熱情,例如仔細聆聽主管介紹企業文化(corporate culture)與公司內部的營運流程,以及嘗試透過不同管道了解未來同事的個性和喜好等。

結交新朋友 Make new friends

通常在上班的第一天,主管都會帶著新進的員工到各個部門「拜碼頭」,與其他同事進行簡單的談話交流。這時可以藉機主動跟大家自我介紹(self introduction),並盡量記住各個同事的名字與職位,未來遇到問題時才能夠馬上知道要找誰。

如果順利的話,更可以邀約同事們一起共進午餐,趁機好好了解他的工作內容及日常興趣。

注意職場禮儀與禁忌 Be aware of business etiquette and taboos

雖然到職第一天可以用較輕鬆的心情來應對,但還是要避免行事過度隨便而違反職場禮儀或觸犯禁忌。以上班時的正確衣著為例,建議面試時就先行觀察並默默記錄,或是直接請教人資部門是否有特定的著裝規定(dress code)。

如果沒有機會事先得知,務必要先穿著較為正式的服裝,才不會讓人產生負面印象。

提早上班、準時下班 Get to work early, get off work on time

第一天上班不只要準時抵達,最好提早至少15至20分鐘到辦公室。這樣不但可以先行前往化妝室確認自己的服裝儀容是否整齊,更能夠簡單觀察公司的工作環境,事先了解每個重要設施位於何處。

由於第一天多半只是在認識團隊或進行新人訓練(new employee orientation),因此可以選擇大方地準時下班,等過幾日公司指派任務給自己之後,再來配合部門成員普遍的下班時間。

以上就是VoiceTube精心整理的on board相關英文說法,以及到職當天需要多加留意的重要守則。看完這篇文章後,相信大家都能擺脫因為迎接新工作而產生的焦慮和緊張,並對第一天上班感到信心滿滿。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文刊登於此

