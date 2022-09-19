與WHO不同調，拜登宣稱：沒有人戴口罩、新冠疫情大流行已經結束了

世界衛生組織（WHO）譚德賽（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週說道，世界從未到達能夠結束疫情的時刻；然而，美國總統喬．拜登（ Joe Biden）週日在《CBS News》播出的節目《60分鐘（60 Minutes）》中卻表示：「疫情大流行已經結束。」

《CNN》報導，世界衛生組織（WHO）譚德賽（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週記者會上說道：「上週COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡的人數是自2020年3月以來的最低紀錄，但我們在結束這場流行病方面從未處於更好的位置。我們還沒有到那一步，終點在望。」

然而，拜登在《60分鐘》中受訪表示：「疫情已經結束了。我們仍面臨COVID-19的問題、為此付出很多努力，但大流行已經結束。」

拜登與記者走在底特律車展大廳、觀察環境並說道：「如果你注意到，沒有人戴口罩，每個人似乎都很好，所以我認為這是變化，我認為這是一個完美的例子。」

據《CNN》報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，過去兩週美國COVID-19病例新增趨勢減緩，平均每日約6萬5000例新案例，且幾乎每個州的病例數都在下降；另外，每日約有400人死於COVID-19。

儘管官方病例數遠不能代表真實的傳播水平，但美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的研究認為，COVID-19住院病患的死亡風險已降至Omicron浪潮期間的最低水準，由於疫苗接種、曾經感染的免疫力、治療的進步以及Omicron變異株本身不易引起疾病的特性，住院和死亡人數預測將在下個月保持穩定。

報導也寫到，美國CDC上個月調整了COVID-19指南，放棄隔離和社會疏遠等措施，轉而專注於減少COVID-19引發的嚴重疾病。但CDC仍表示，一些年紀較大、免疫力功能較差等人，罹患嚴重疾病的風險更高，還需要採取更多預防措施。

《CBS News》報導，拜登點出疫情大流行是他的支持率遠低於50%的一項重要原因，並說道：「這是一個非常困難的時期，想想這如何改變了一切。我們失去了一百萬人，一百萬人死於新冠病毒。」

「我當選時只有200萬人接種疫苗，而現在是2.2億——我的意思是這需要時間，我們處於非常困難的境地，一直是個非常困難的時期。」拜登說。儘管美國已解除有關COVID-19的基本禁令，旅行也已恢復到疫情前的水準，拜登更對外稱「美國的疫情大流行已經結束」，但在拜登此次受訪的前幾週，他依然要求國會撥款數十億美元，維持潛在的秋季新冠病毒浪潮的檢測和疫苗計劃，持續對抗COVID-19疫情。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航