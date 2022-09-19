2022金音獎入圍分析：有種「金曲獎撿剩的」濃濃遺珠感，近年的金音獎其實有點失格
我們想讓你知道的是
金音獎縱使試圖找出與金曲獎區分的定位及試圖轉型，然而挖掘出那些被遺忘的、可能未被聆聽到的作品及創作人，應當才是金音獎本於初衷的獨立精神及核心價值。
第13屆金音創作獎（以下稱金音獎），日前於9月15日公布入圍名單，名單公布後立刻引起網路社群平台的討論，認為是「看不出什麼重點」、「有點無聊的名單」、「那些平時網路上大受好評的團怎麼都不見了？」等等之類的網路聲音出現。
就在前不久，社群媒體才發生一位年輕自媒體寫手，幫一位甫發片的獨立樂團撰寫公關文，文字除了吹捧新專輯之優秀外，還不忘倒打一些成名老團而引起粉絲及鄉民討伐。正反映出，即使有所謂的獨立音樂所擁簇的愛樂聽眾，但在愛樂族群之間其實也存在老中青不同世代的分歧。
事實上，若以第9屆開始啟動的為期三年的金音獎轉型計畫，其中「亞洲創作音樂獎」著眼於亞洲地區的國外音樂作品，試圖讓台灣發展成為亞洲流行音樂創作中心，但這種喊口號式的政策，在長久以來歷屆都是以每屆評審團品味導向的結果，往往就是得出每屆之間毫無傳承及關連性，連帶的金曲獎、金音獎本身也建立不起一定的權威性及獎座本身的傳統。
所以，若回顧當初金音獎設置的初心是「以創作為主導，鼓勵台灣音樂的創作力，著重台灣多元類型音樂的發展。」那麼這些年來，金音獎其實是已經有點失格的獎座，再加上這幾年業界一直流傳「金曲金音化」的雜音，以及這屆入選名單被批評是「金音金曲化」的嚴厲批評，即使這兩種狀況其實各有不盡相同的歷史成因脈絡，也不盡合理，但不可否認的，這屆的入選名單，確實讓外界有種金曲獎撿剩的濃濃遺珠感。
就名單整體來看，【不分類型獎項】、【類型音樂獎項】中，擅長演奏曲的大象體操新專輯《夢境》雖只提名「最佳專輯獎」、「最佳樂團獎」及「最佳搖滾專輯獎」三項，但都恰如其分的在重要獎項中佔到一席之地，預估應至少會拿下一項獎座。
同樣的，歌手李權哲的《愛情一陣風》專輯則是提名四項，只差在是入選在「最佳創作歌手獎」、「最佳另類流行專輯獎」以及他幫熊仔部分製作的《PRO》專輯。其餘熊仔、明馬丁、YELLOW黃宣及新人LÜCY大致都不超過四項提名，可說是各方入選者提名獎項平均。
若單就各獎項而言，「最佳專輯獎」中大象體操、李權哲及熊仔頗受各方看好。「最佳樂團獎」則大象體操或宇宙人出線機會較大，尤其國內一向重技巧派的居多。
Tags：
【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
我們想讓你知道的是
你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
了解創作型人格之後，是不是也想試試看挑戰自己的實力？當然，創意和才華由你自備，但能幫助你發揮的工具，Adobe可是都幫你安排好了！Adobe特別推出的開學季線上課程，將實體教學完整轉移到線上，能夠更便利有效率的，提供業界最新資訊與發展，還有你在創作上所需要的各種專業技術解說。這次的課程一口氣囊括了Adobe旗下最熱門的六款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 After Effect（AE）、XD、InDesign（Id）等，總共十門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選Adobe課程六堂！最能陪著你穩紮穩打走向創作之路的Adobe，期待和你在課堂上相見囉！