2022金音獎入圍分析：有種「金曲獎撿剩的」濃濃遺珠感，近年的金音獎其實有點失格

第13屆金音創作獎（以下稱金音獎），日前於9月15日公布入圍名單，名單公布後立刻引起網路社群平台的討論，認為是「看不出什麼重點」、「有點無聊的名單」、「那些平時網路上大受好評的團怎麼都不見了？」等等之類的網路聲音出現。

Photo Credit: 文化部提供 金音13評審團主席許哲珮

就在前不久，社群媒體才發生一位年輕自媒體寫手，幫一位甫發片的獨立樂團撰寫公關文，文字除了吹捧新專輯之優秀外，還不忘倒打一些成名老團而引起粉絲及鄉民討伐。正反映出，即使有所謂的獨立音樂所擁簇的愛樂聽眾，但在愛樂族群之間其實也存在老中青不同世代的分歧。

事實上，若以第9屆開始啟動的為期三年的金音獎轉型計畫，其中「亞洲創作音樂獎」著眼於亞洲地區的國外音樂作品，試圖讓台灣發展成為亞洲流行音樂創作中心，但這種喊口號式的政策，在長久以來歷屆都是以每屆評審團品味導向的結果，往往就是得出每屆之間毫無傳承及關連性，連帶的金曲獎、金音獎本身也建立不起一定的權威性及獎座本身的傳統。

所以，若回顧當初金音獎設置的初心是「以創作為主導，鼓勵台灣音樂的創作力，著重台灣多元類型音樂的發展。」那麼這些年來，金音獎其實是已經有點失格的獎座，再加上這幾年業界一直流傳「金曲金音化」的雜音，以及這屆入選名單被批評是「金音金曲化」的嚴厲批評，即使這兩種狀況其實各有不盡相同的歷史成因脈絡，也不盡合理，但不可否認的，這屆的入選名單，確實讓外界有種金曲獎撿剩的濃濃遺珠感。

就名單整體來看，【不分類型獎項】、【類型音樂獎項】中，擅長演奏曲的大象體操新專輯《夢境》雖只提名「最佳專輯獎」、「最佳樂團獎」及「最佳搖滾專輯獎」三項，但都恰如其分的在重要獎項中佔到一席之地，預估應至少會拿下一項獎座。

同樣的，歌手李權哲的《愛情一陣風》專輯則是提名四項，只差在是入選在「最佳創作歌手獎」、「最佳另類流行專輯獎」以及他幫熊仔部分製作的《PRO》專輯。其餘熊仔、明馬丁、YELLOW黃宣及新人LÜCY大致都不超過四項提名，可說是各方入選者提名獎項平均。

若單就各獎項而言，「最佳專輯獎」中大象體操、李權哲及熊仔頗受各方看好。「最佳樂團獎」則大象體操或宇宙人出線機會較大，尤其國內一向重技巧派的居多。