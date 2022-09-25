繭居巴基斯坦旁遮普「來不及村」兩個多月的我，一度以為自己出現幻聽與幻視

首先，讓我來介紹一下拉納家族那幢在「來不及村」裡鶴立雞群、結合西式風格又不失旁遮普傳統需求設計的屋宇一樓平面圖。

那是一個梯形佔地，在「室內設計師」並沒有什麼專業定義可言的鄉下，有土斯有財，自己的地，自己愛怎麼蓋就怎麼蓋，自由無限發揮憑著想像隨意蓋。在此，容我暫且省略二樓結構、與一樓西南象限的格局，盡我所能來描述這梯形平面、一樓的東北象限那個反「ㄏ」字型的空間設計。

在那個反ㄏ字型的線條結構上，一共隔有四個功能各自不同的空間。

從反ㄏ字型上面那一橫線的左半邊開始，拉納家族耆老們，設計了一個約莫正方形的半套房，並漆成滿室的浪漫粉紅，以符合拉納家族對他們那個外國長媳——我——的異國想像。即使是外國圓月亮的我，乍抵這個打掉舊屋、原地重建的全新屋宇，都驚喜得很，畢竟，就連在台灣，我也從來不曾擁有過屬於自己的粉紅閨房。

而之所以用「半套房」來形容這個長媳房，是因為與這個浪漫粉紅閨房相連的長方形衛浴間，緊貼著就蓋在反ㄏ字型上面那一槓的中間。

不得不佩服鄉下室內設計師的智慧，因為，他們將這個長方形衛浴間的兩個寬口各開了一道門，如此，不管從反ㄏ字型上面那一槓的長媳粉紅閨房，或是從反ㄏ字型那一長撇、後來裝潢成拉納次子再婚的新房，兩房都有各自獨立的門鎖，可以直接進出那個原本由長媳專用，後來變成兩房子媳共用的衛浴間。

事實上，在反ㄏ字型那一撇的最下面，另有一間與二媳房緊緊相連的、真正獨立的衛浴間，不過，這個完全獨立的衛浴間，門板是開在反ㄏ字型那一撇下面、面向梯形空間裡側的。可以想見，在「設計師」的邏輯裡，那是用來做公用衛浴間，因為，印巴社會至今重視家族關係，綿密的家族體系，是龐大的國家、社群最重要的底層單位，一整串親友來訪、留宿個幾天，是家常便飯的事。因此，這個為訪客們設計的獨立衛浴空間，實在無可厚非，也有其必要。