睽違近4個月立院今開議：藍營杯葛蘇貞昌施政報告，要求為疫情道歉、公開疫苗採購合約

立法院新會期今（23）日開議，並邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。開議首日，藍綠就祭出甲級動員，國民黨團直指政府防疫失能，染疫死亡人數破萬，且疫苗救濟緩慢，蘇貞昌應道歉，另外也要求民進黨公開疫苗採購合約內容，不要黑箱作業；雙方經黨團協商後，約11時達成共識，將於下週二再請蘇貞昌到立法院並於口頭報告中回應國民黨團的訴求。

國民黨：疫苗採購黑箱，蘇貞昌應該道歉

今天上午議場內的國是論壇結束後，立法院長游錫堃即宣布休息，約9點半許，國民黨團立委約在9時30分陸續霸占主席台及發言台，現場近20個藍委分別就自己的戰鬥位置展開杯葛，議場中間則鋪上「防疫失能，道歉負責」的海報。

台北市長參選人、藍委蔣萬安表示，疫苗採購合約全面黑箱，時任衛福部長陳時中還要甩鍋給立法院，他擔任衛環委員會召集人，最了解過程，當時成立疫苗採購小組，陳時中卻百般阻撓，要不就是看不到，要不就是資料塗黑，「塗黑的就是你民進黨、你陳時中！」阻擋疫苗採購，還要抹紅慈濟，台灣人實在無法接受。

國民黨不滿參選台北市長的前衛福部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，對民間企業採購新冠肺炎疫苗一再 刁難，還將採購合約封存30年，面對立法院調閱資料將合約部分「塗黑遮蔽」，甚至質疑有「70億元」的價差，國民黨立院黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷、立委葉毓蘭3人日前才到到台北地檢署告發陳時中瀆職罪，希望透過司法途逕，還給民眾疫苗採購的真相。

洪孟楷今天也再次痛批，政府採購疫苗的錢都是人民的納稅錢，為何遲遲不告訴人民，到底1劑疫苗單價多少錢？民進黨政府4次編列防疫紓困預算，朝野4次都給予支持，一共准許8400億特別預算，但在疫苗採購卻遲遲沒有充分準備。他強調，去年染疫死者1000多人，今年上萬人，「防疫到底出了什麼問題？」

李貴敏則表示，回想去年5月疫情快速蔓延，當時不論國民黨及藍營執政縣市政府、民間企業和宗教團体，都深感憂慮而表態願協助採買疫苗，結果民進黨政府卻阻擋疫苗的採購。

洪孟楷也說，衛福部編列明年度防疫預算比今年度暴增600多億元，但蘇貞昌卻說要恢復正常、要解封了，他不明白有什麼理由在疫情往趨緩的時候，政府的防疫預算還要往上增加這麼多。

根據衛福部說明，明年已不再編列防疫特別預算，明年度防疫經費編列845億元，比今年增加658億元。衛福部疾管署長周志浩補充，經費主要用於疫苗與藥品採購（為最大宗）、檢驗費用、確診病患照護，以及檢疫設施、措施的維持。

黨團協商共識：下週開會

隨後綠營也上前喊口號呼籲「理性監督」，高喊「開會質詢、正面對決」等口號，國民黨立委也不甘示弱，高喊「疫苗黑箱、院長道歉」，雙方在場內互嗆，而國民黨團總召曾銘宗在11點時回到議場宣布朝野協商結論，曾銘宗表示，經過朝野協商，取得兩點共識，針對國民黨團要求蘇貞昌對於染疫死亡國人表達歉意，將在週二進行施政報告後進行口頭回應。

另外衛福部應該秉持客觀立場，增加預防接種受害救濟業務委辦專業人力，並對於疑似受害人「從寬從速從簡」審定救濟給付金額，每半年向立法院提出報告。各黨團也同意稍後進行報告事項，在下週二進行施政報告並備質詢。曾銘宗表示，既然蔡政府已經有回應國民黨團的要求，今天的議程就繼續進行。

隨後國民黨團成員離開議場，立法院長游錫堃回到議場處理報告事項，並宣讀協商結論，除時代力量立法院黨團未簽署協商結論外，其他3個黨團代表均有簽名。

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核稿編輯：翁世航