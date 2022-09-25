【影評】《神探大戰》：香港警匪動作片找回昔日榮光，背後的政治隱喻卻令人看得發毛

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

《神探大戰》是一部節奏緊湊，絕無冷場的商業片，相當好看。但背後的寓意，也令人看得發毛。

本片是典型的香港警匪動作片，描述劉青雲飾演的刑警，因為屢破大案，被視為警界的神探。但其中有些案件雖已找到兇手，警方卻不採信。特別是他經手的案件「屠夫案」跟「魔警案」，真凶雖都已伏法，他卻認為真兇另有其人，於是跟警隊槓上。加上他因為看見他人未見的怪物，對空氣開槍，因此被判關入精神病院，也剝奪警職。

十幾二十年後，有一批年輕人突然打著「神探」的名號，找出劉青雲經手的懸案，並一一制裁兇手。此舉引發警方追緝，過程中警匪追逐精彩萬分，而以精神病患身分的劉青雲也從旁介入過程，並逐漸找出「屠夫案」跟「魔警案」的真凶，並揭發「神探」組織的真相，然後展開一場生死對決。

光是劇情設定，與精密布局的案件細節，就已有可看性。加上幕後真兇用各種心理戰，誤導警方把矛頭放在劉青雲身上，讓真凶與劉青雲之間的對決顯得高度刺激，動作戲與每個角色在轉場的情緒連結，也做得恰到好處，完全不拖戲。

光這樣，就已找回港片過去全盛時期的光芒，而背後的寓意，卻更反映了香港最近的慘狀。

Photo Credit: 《神探大戰》

少數觸及「政治」題材的港片

單看劇本，表面上在講警匪，神探抓到連續殺人魔真兇，上演各種驚心動魄的追逐。但實際上，劇本卻在對香港的政治情勢提出批評。