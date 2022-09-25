【影評】《神探大戰》：香港警匪動作片找回昔日榮光，背後的政治隱喻卻令人看得發毛
我們想讓你知道的是
《神探大戰》是典型的香港商業警匪片題材，不僅劇情緊湊，案件也設計精密，但真正讓本片得以昇華的原因，是因為導演用看不見的「怪物」，指涉了其他香港電影所不敢談的對象......
（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）
《神探大戰》是一部節奏緊湊，絕無冷場的商業片，相當好看。但背後的寓意，也令人看得發毛。
本片是典型的香港警匪動作片，描述劉青雲飾演的刑警，因為屢破大案，被視為警界的神探。但其中有些案件雖已找到兇手，警方卻不採信。特別是他經手的案件「屠夫案」跟「魔警案」，真凶雖都已伏法，他卻認為真兇另有其人，於是跟警隊槓上。加上他因為看見他人未見的怪物，對空氣開槍，因此被判關入精神病院，也剝奪警職。
十幾二十年後，有一批年輕人突然打著「神探」的名號，找出劉青雲經手的懸案，並一一制裁兇手。此舉引發警方追緝，過程中警匪追逐精彩萬分，而以精神病患身分的劉青雲也從旁介入過程，並逐漸找出「屠夫案」跟「魔警案」的真凶，並揭發「神探」組織的真相，然後展開一場生死對決。
光是劇情設定，與精密布局的案件細節，就已有可看性。加上幕後真兇用各種心理戰，誤導警方把矛頭放在劉青雲身上，讓真凶與劉青雲之間的對決顯得高度刺激，動作戲與每個角色在轉場的情緒連結，也做得恰到好處，完全不拖戲。
光這樣，就已找回港片過去全盛時期的光芒，而背後的寓意，卻更反映了香港最近的慘狀。
少數觸及「政治」題材的港片
單看劇本，表面上在講警匪，神探抓到連續殺人魔真兇，上演各種驚心動魄的追逐。但實際上，劇本卻在對香港的政治情勢提出批評。
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年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
我們想讓你知道的是
AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。
現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。
AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。
AWS Enterprise Dev Day活動特色
此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。
最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。
本場開發者聚會將包含以下七大主題：
- NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
- 搬遷上雲（Migration）
- 無伺服器服務（Serverless）
- 容器服務（Containers）
- AI / ML人工智慧與機器學習（AI/ML）
- Data Analytics資訊安全（Security）（Security）
- 訓練考照（Training & Certificate）
無論您是企業執行長、技術長、技術主管、資安相關人員、IT人員、解決方案架構師、開發人員、工程師或系統管理員，邀請您一同現場交流，藉此掌握現代開發趨勢、AWS的熱門雲端技術、平台與服務。
AWS Enterprise Dev Day活動資訊
日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F