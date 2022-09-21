【數位轉型】CBAM將上路，裴有恆籲：台灣企業再不做綠色轉型，可能會被碳稅壓垮！

Covid-19疫情意外推動全世界往數位經濟加速發展。許多企業也即刻面對轉型求生存的壓力。然而，除了在追求數位轉型之外，今年（2022 年）6月22日歐盟通過的全球首個碳邊境調整機制CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism）法規，也將在2027年1月1日生效。

面對企業迫在眉睫的需求與焦慮，專擅AIoT數位轉型的「中華亞太智慧物聯發展協會」理事長裴有恆認為，「數位轉型」夠不夠快，是否為時已晚？是取決於跟自己競爭對手比較的結果。然而綠色轉型比數位轉型更加嚴苛，碳關稅一旦開徵，不符規格的企業可能因不敷成本退出競爭，也可能遭供應鏈捨棄，特別呼籲中小企業即刻行動，繼續觀望恐不樂觀。

數位轉型策略顧問裴有恆：數位轉型最需要AIoT技術

長期協助國內產業訂立數位轉型策略、戰術的顧問裴有恆，具有機械、電腦工程、人工智慧等多項技術背景。留學回台後，在台灣大哥大與神達電腦等企業寫程式、做IoT相關研發，早期職涯從軟體業跨足通訊業、再跨足硬體製造業的感應器相關領域。裴有恆謙稱是愛學習的個性使然，就在不斷跨界的過程中，把AIoT的所有部分完整習得。

「當別人還不知道AIoT是什麼的時候，我就有這方面的相關知識，可以系統化這些數位轉型的基礎知識，並轉變成協助企業訂定策略的角色」。裴有恆自詡為數位轉型傳教士，四處去演講、上課，也自己研究、寫書，希望透過一些科普的知識，讓更多人知道「數位轉型是怎麼回事？」、「它需要哪些技術？」。

講到數位轉型，覺得我這輩子就是為了這件事而來的！

想做數位轉型，談策略：「我在哪裡」、「我可以往哪裡去」？

作為策略顧問，裴有恆在企業還沒有概念時，第一步會先透過演講帶給企業數位轉型概念。理解概念後，依序是訂策略、訂戰術，協助客戶透過一整套循環，在包含技術、商業模式、客戶體驗等的每個環節都清楚了解要做什麼，讓客戶未來能順利邁入執行階段。

德國工業4.0訂了一個「工業4.0工具箱」，是一套從基礎到進階、分為好幾個階段的流程；而《數位轉型力》一書也提到，從一開始「沒有、數位化、整合、自動化、智慧化」共有5個階段，後來被奉為圭臬，成為台灣業界標準。「訂策略」這個步驟，就可以先使用「工業4.0工具箱」或《數位轉型力》的模型，幫助企業了解「我在哪裡？」、「我可以往哪裡去？」。

完成策略訂定後，戰術方面，裴有恆認為在轉型過程，從三大利害關係人切入很重要。

執行者：「AIoT五層架構圖」。透過系統化的AIoT五層架構圖，讓軟、硬體工程師，知道在當中、誰該扮演什麼角色。 老闆：「商業模式圖九宮格」。公司要賺錢、要先有正確的商業模式。 客戶：「AIoT情境旅程圖」。供過於求的市場，客戶會選擇誰的體驗比較好？這個體驗回到AIoT架構和商業模式的對應該是什麼？

數位轉型夠不夠快？「是跟你的競爭對手比！」

在台灣內部而言，全家超商是零售業的佼佼者；但以世界的角度來比較，全家還有許多可以加強的空間。裴有恆表示，全家的數位轉型跑得比全聯、7-Eleven快，因此就有適合它生存的空間，但如果要打世界盃，那還要加好幾把勁才有機會。

難道台灣的數位轉型比起世界潮流，落後於人？裴有恆認為，台灣的電子業轉得很好也很快，台積電就是台灣數位轉型的典範，從上個世紀1990年代開始做數位化、2000年後數位優化，現在則明顯是在做數位轉型。因此是否太晚也要看行業，例如服務業像網銀等感覺是比較晚。

再來轉型是否涉及AI建模？每個公司需要有自己的模型，而且資料需要時間累積，如果開始時間較晚、建模時間不夠，模型可能就不夠成熟。如果前期很順利，進步到一定程度、也就是模型建好、客製化完成之後，又會再緩下來，這是AI建模的特質。

這種情況，時間的早、晚，是指能不能符合這樣的曲線。案例是中國的阿里巴巴（2009年開始）早於騰訊（2016年急起直追）做AI，最後騰訊砸再多錢，也不如阿里巴巴在時間上的累積。

即使一般企業不一定需要做到騰訊或阿里巴巴的程度，也需要了解與自己的競爭對手相比時，自己累積的資料是否足夠、另外是否剛好符合目的所需建模的資料？若要補足，需要補到什麼程度？時間差是多久？

綠色轉型，還在觀望恐來不及！

相較於數位轉型還有時間規劃，綠色轉型確實有「再不做就晚了！」的強烈壓力。為什麼此時談碳排放？

「第一，蔡總統在去年底宣告台灣在2050年底要淨零排放，金管會也開始要求明年開始20億元以上（過去是50億元以上）上市櫃公司要寫永續報告書、2029年之前所有的上市上櫃的企業，都要揭露碳排放；

第二，這是國際趨勢，像Apple這樣的大企業也要求供應鏈；

第三，最重要的是CBAM（碳邊境調整機制，Carbon Border Adjustment Mechanism）法規，歐盟開始要求，碳排放大的9項產品，包括鋁、鋼、塑膠等等9項產品，要進歐盟（國家）的時候要課邊境碳關稅。邊境碳關稅之前最高一公噸升到90歐元，如此下來、台灣的中小企業的成本會大增」。

歐盟2027年1月1日要開徵碳關稅，美國則宣稱2024年就要開徵。現在檯面上在執業的顧問一百多家，企業就算想積極、國內中小企業超過150萬家（2020年中小企業處），也可能找不到足夠的顧問。

綠色轉型比數位轉型還嚴苛，我們接到企業很多詢問，來不來得及？我們是在搶時間⋯⋯根據我們協會夥伴、ESG顧問團的回報，現在接到的案子，客戶都想要綠色轉型。

「很多企業其實沒有Ready，只知道政府有要求，甚至很多企業以為：是不是找人寫個報告就可以了？」裴有恆憂心忡忡指出，台灣業者的利潤過往常見「毛三到四」，碳關稅若被抽到3%成本，就是存亡危機了。或者因為「不合格」，最後公司就被踢出蘋果供應鏈、Nike供應鏈，這是很現實的問題。

儘管這波要求來得又急又猛，但綠色轉型一定會提到數位優化，因為這一塊是營運卓越、效率提高。比如原本排碳效率不好，本來要排2小時（＝120分鐘），效率提高後變成排70分鐘。以電力的角度來看，整體就因為效率提高就少排50分鐘的碳。