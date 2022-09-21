【數位轉型】CBAM將上路，裴有恆籲：台灣企業再不做綠色轉型，可能會被碳稅壓垮！
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面對企業迫在眉睫的需求與焦慮，專擅 AIoT 數位轉型的「中華亞太智慧物聯發展協會」理事長裴有恆認為，碳關稅一旦開徵，不符規格的企業可能因不敷成本退出競爭，也可能遭供應鏈捨棄。特別呼籲不在「以大帶小」行業的中小企業即刻行動，繼續觀望恐不樂觀。
Covid-19疫情意外推動全世界往數位經濟加速發展。許多企業也即刻面對轉型求生存的壓力。然而，除了在追求數位轉型之外，今年（2022 年）6月22日歐盟通過的全球首個碳邊境調整機制CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism）法規，也將在2027年1月1日生效。
面對企業迫在眉睫的需求與焦慮，專擅AIoT數位轉型的「中華亞太智慧物聯發展協會」理事長裴有恆認為，「數位轉型」夠不夠快，是否為時已晚？是取決於跟自己競爭對手比較的結果。然而綠色轉型比數位轉型更加嚴苛，碳關稅一旦開徵，不符規格的企業可能因不敷成本退出競爭，也可能遭供應鏈捨棄，特別呼籲中小企業即刻行動，繼續觀望恐不樂觀。
數位轉型策略顧問裴有恆：數位轉型最需要AIoT技術
長期協助國內產業訂立數位轉型策略、戰術的顧問裴有恆，具有機械、電腦工程、人工智慧等多項技術背景。留學回台後，在台灣大哥大與神達電腦等企業寫程式、做IoT相關研發，早期職涯從軟體業跨足通訊業、再跨足硬體製造業的感應器相關領域。裴有恆謙稱是愛學習的個性使然，就在不斷跨界的過程中，把AIoT的所有部分完整習得。
「當別人還不知道AIoT是什麼的時候，我就有這方面的相關知識，可以系統化這些數位轉型的基礎知識，並轉變成協助企業訂定策略的角色」。裴有恆自詡為數位轉型傳教士，四處去演講、上課，也自己研究、寫書，希望透過一些科普的知識，讓更多人知道「數位轉型是怎麼回事？」、「它需要哪些技術？」。
講到數位轉型，覺得我這輩子就是為了這件事而來的！
想做數位轉型，談策略：「我在哪裡」、「我可以往哪裡去」？
作為策略顧問，裴有恆在企業還沒有概念時，第一步會先透過演講帶給企業數位轉型概念。理解概念後，依序是訂策略、訂戰術，協助客戶透過一整套循環，在包含技術、商業模式、客戶體驗等的每個環節都清楚了解要做什麼，讓客戶未來能順利邁入執行階段。
德國工業4.0訂了一個「工業4.0工具箱」，是一套從基礎到進階、分為好幾個階段的流程；而《數位轉型力》一書也提到，從一開始「沒有、數位化、整合、自動化、智慧化」共有5個階段，後來被奉為圭臬，成為台灣業界標準。「訂策略」這個步驟，就可以先使用「工業4.0工具箱」或《數位轉型力》的模型，幫助企業了解「我在哪裡？」、「我可以往哪裡去？」。
完成策略訂定後，戰術方面，裴有恆認為在轉型過程，從三大利害關係人切入很重要。
- 執行者：「AIoT五層架構圖」。透過系統化的AIoT五層架構圖，讓軟、硬體工程師，知道在當中、誰該扮演什麼角色。
- 老闆：「商業模式圖九宮格」。公司要賺錢、要先有正確的商業模式。
- 客戶：「AIoT情境旅程圖」。供過於求的市場，客戶會選擇誰的體驗比較好？這個體驗回到AIoT架構和商業模式的對應該是什麼？
數位轉型夠不夠快？「是跟你的競爭對手比！」
在台灣內部而言，全家超商是零售業的佼佼者；但以世界的角度來比較，全家還有許多可以加強的空間。裴有恆表示，全家的數位轉型跑得比全聯、7-Eleven快，因此就有適合它生存的空間，但如果要打世界盃，那還要加好幾把勁才有機會。
難道台灣的數位轉型比起世界潮流，落後於人？裴有恆認為，台灣的電子業轉得很好也很快，台積電就是台灣數位轉型的典範，從上個世紀1990年代開始做數位化、2000年後數位優化，現在則明顯是在做數位轉型。因此是否太晚也要看行業，例如服務業像網銀等感覺是比較晚。
再來轉型是否涉及AI建模？每個公司需要有自己的模型，而且資料需要時間累積，如果開始時間較晚、建模時間不夠，模型可能就不夠成熟。如果前期很順利，進步到一定程度、也就是模型建好、客製化完成之後，又會再緩下來，這是AI建模的特質。
這種情況，時間的早、晚，是指能不能符合這樣的曲線。案例是中國的阿里巴巴（2009年開始）早於騰訊（2016年急起直追）做AI，最後騰訊砸再多錢，也不如阿里巴巴在時間上的累積。
即使一般企業不一定需要做到騰訊或阿里巴巴的程度，也需要了解與自己的競爭對手相比時，自己累積的資料是否足夠、另外是否剛好符合目的所需建模的資料？若要補足，需要補到什麼程度？時間差是多久？
綠色轉型，還在觀望恐來不及！
相較於數位轉型還有時間規劃，綠色轉型確實有「再不做就晚了！」的強烈壓力。為什麼此時談碳排放？
「第一，蔡總統在去年底宣告台灣在2050年底要淨零排放，金管會也開始要求明年開始20億元以上（過去是50億元以上）上市櫃公司要寫永續報告書、2029年之前所有的上市上櫃的企業，都要揭露碳排放；
第二，這是國際趨勢，像Apple這樣的大企業也要求供應鏈；
第三，最重要的是CBAM（碳邊境調整機制，Carbon Border Adjustment Mechanism）法規，歐盟開始要求，碳排放大的9項產品，包括鋁、鋼、塑膠等等9項產品，要進歐盟（國家）的時候要課邊境碳關稅。邊境碳關稅之前最高一公噸升到90歐元，如此下來、台灣的中小企業的成本會大增」。
歐盟2027年1月1日要開徵碳關稅，美國則宣稱2024年就要開徵。現在檯面上在執業的顧問一百多家，企業就算想積極、國內中小企業超過150萬家（2020年中小企業處），也可能找不到足夠的顧問。
綠色轉型比數位轉型還嚴苛，我們接到企業很多詢問，來不來得及？我們是在搶時間⋯⋯根據我們協會夥伴、ESG顧問團的回報，現在接到的案子，客戶都想要綠色轉型。
「很多企業其實沒有Ready，只知道政府有要求，甚至很多企業以為：是不是找人寫個報告就可以了？」裴有恆憂心忡忡指出，台灣業者的利潤過往常見「毛三到四」，碳關稅若被抽到3%成本，就是存亡危機了。或者因為「不合格」，最後公司就被踢出蘋果供應鏈、Nike供應鏈，這是很現實的問題。
儘管這波要求來得又急又猛，但綠色轉型一定會提到數位優化，因為這一塊是營運卓越、效率提高。比如原本排碳效率不好，本來要排2小時（＝120分鐘），效率提高後變成排70分鐘。以電力的角度來看，整體就因為效率提高就少排50分鐘的碳。
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《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！