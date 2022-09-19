福斯集團旗下保時捷即將公開上市：歐洲史上規模最大IPO，估值達新台幣2.21兆元

全球知名跑車品牌——保時捷（Porsche）即將公開上市（IPO），市場對其估值最高達到715億美元（新台幣2.21兆元），將成為歐洲有史以來規模最大IPO，而汽車作為歐洲各大家族重要產業，預計掀起福斯集團、保時捷股東和其背後Piech家族的三方角力戰。

保時捷IPO將成為歐洲有史以來規模最大

德國福斯製造汽車集團（Volkswagen）旗下金雞母保時捷即將IPO，市場對其估值最高達到715億美元，將成為歐洲有史以來規模最大公開募資。福斯集團是公認世界最大的三家汽車製造商之一，多年來一直和日本豐田汽車（Tyota）、美國通用汽車（General）抗衡。

集團下品牌包含：福斯、保時捷、奧迪（Audi）、Škoda、藍寶堅尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）、布加迪（Bugatti）和喜悅（SEAT）。

據經濟部技術處統計，2020年疫情前，全球市占率福斯拔得頭籌達到11.2%、其次為豐田市占率為11.0%，接著是通用市占率是8.8%，此後依序：日本日產汽車（Nissan）8%、韓國現代汽車（Hyundai/Kia）7.7%、日本本田汽車（Honda）5.7%、美國福特汽車（Ford）5.4%等。

昨（18）日，福斯汽車董事會宣布，集團下高級汽車保時捷品牌IPO，估值落在76.50至82.50歐元，這是市場分析師預期的中間地帶，而保時捷的9.11億股股票將被分成4.555億股優先股和4.555億股普通股。最終1.12875億無投票權的優先股將通過IPO發售，最高達融資金額將達到約91億美元。

保時捷銷售亮眼

保時捷草創於1875年過去以打造純種跑車聞名，品牌創辦人是Ferdinand Porsche，直到1933年歐洲經濟蕭條，4家汽車製造商營運出了問題分別是德國奧迪（Audi）、DKW、Horch、Wanderer，最後它們合併成立了現今Audi集團的前身，也是現在福斯汽車集團的基礎，後來又歷經1945年的二戰、英國戰後接管等重大事件，才奠定歐洲汽車集團的版圖。

保時捷是汽車產業界相當奇特的存在，它實現了大量生產跑車的任務，例如最大競爭對手法拉利（Ferrari）一年賣1.1萬輛時，保時捷卻可以賣到30萬輛，再加上電動化腳步超前，近年推出純電動跑車Taycan大獲好評，是福斯集團的金雞母之一。

今（2022）年上半年，保時捷銷售營業額、獲利皆穩健成長，分別達到179.2億和34.8億歐元。去（2021）年同期的銷售營業額為165.3億歐元、營運獲利為27.9億歐元，與今年相比分別增長了8.5%與24.6%。

Photo Credit：AP / 達志影像 2020年9月17日，幾輛保時捷電動車 Taycan於歐洲汽車工業展登場。

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume對未來持樂觀態度。他說：「保時捷代表著運動化及現代的奢華。憑藉這一點，保時捷在全球汽車產業裡仍將佔有重要的一席之地。」

保時捷檯面下的權利鬥爭

事實上，歐洲汽車集團板塊變動是各大家族彼此角力鬥爭的線索。《華爾街日報》報導直指，保時捷控股公司推動IPO並非單純是因為利益，該控股公司和福斯汽車相互持股，最終福斯擁有保時捷品牌的控制權。

目前全球正陷入通膨、經濟衰退的危機中，目前法拉利（Ferrari）也累計下跌了16%，對於即將上市的保時捷相當不利，但是仍無法停下他們的腳步。報導稱，2008年的金融海嘯衝擊歐洲車業，造成福斯、保時捷等交叉持股相方複雜。其中，保時捷還試圖利用以「各種工具」（金融手段、法律等）接管福斯汽車，但以失敗告終。保時捷背後的皮耶希家族（Piech）認為這段歷史很難堪，亟欲獨立上市結束這段複雜又尷尬的經歷。

各界預期，未來保時捷IPO可能遇到更大問題是，公司將如何處理與福斯汽車集團（Volkswagen Group）的關係，還有福斯集團一直仰賴保時捷的現金流、獲利能力，這些都支撐了集團某些獲利能力較差品牌繼續營運；以及上市後如何有效調度投資、平台及稀缺零組件等問題，在種種困境下很有可能上演福斯汽車、保時捷股東和創始人Piech家族的三方權力鬥爭。

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核稿編輯：翁世航