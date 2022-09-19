福斯集團旗下保時捷即將公開上市：歐洲史上規模最大IPO，估值達新台幣2.21兆元
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全球知名德國福斯製造汽車集團（Volkswagen）旗下金雞母保時捷（Porsche）即將IPO，市場對其估值最高達到715億美元，將成為歐洲有史以來規模最大IPO，預計將掀起歐洲車業版圖動盪。
全球知名跑車品牌——保時捷（Porsche）即將公開上市（IPO），市場對其估值最高達到715億美元（新台幣2.21兆元），將成為歐洲有史以來規模最大IPO，而汽車作為歐洲各大家族重要產業，預計掀起福斯集團、保時捷股東和其背後Piech家族的三方角力戰。
保時捷IPO將成為歐洲有史以來規模最大
德國福斯製造汽車集團（Volkswagen）旗下金雞母保時捷即將IPO，市場對其估值最高達到715億美元，將成為歐洲有史以來規模最大公開募資。福斯集團是公認世界最大的三家汽車製造商之一，多年來一直和日本豐田汽車（Tyota）、美國通用汽車（General）抗衡。
集團下品牌包含：福斯、保時捷、奧迪（Audi）、Škoda、藍寶堅尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）、布加迪（Bugatti）和喜悅（SEAT）。
據經濟部技術處統計，2020年疫情前，全球市占率福斯拔得頭籌達到11.2%、其次為豐田市占率為11.0%，接著是通用市占率是8.8%，此後依序：日本日產汽車（Nissan）8%、韓國現代汽車（Hyundai/Kia）7.7%、日本本田汽車（Honda）5.7%、美國福特汽車（Ford）5.4%等。
昨（18）日，福斯汽車董事會宣布，集團下高級汽車保時捷品牌IPO，估值落在76.50至82.50歐元，這是市場分析師預期的中間地帶，而保時捷的9.11億股股票將被分成4.555億股優先股和4.555億股普通股。最終1.12875億無投票權的優先股將通過IPO發售，最高達融資金額將達到約91億美元。
保時捷銷售亮眼
保時捷草創於1875年過去以打造純種跑車聞名，品牌創辦人是Ferdinand Porsche，直到1933年歐洲經濟蕭條，4家汽車製造商營運出了問題分別是德國奧迪（Audi）、DKW、Horch、Wanderer，最後它們合併成立了現今Audi集團的前身，也是現在福斯汽車集團的基礎，後來又歷經1945年的二戰、英國戰後接管等重大事件，才奠定歐洲汽車集團的版圖。
保時捷是汽車產業界相當奇特的存在，它實現了大量生產跑車的任務，例如最大競爭對手法拉利（Ferrari）一年賣1.1萬輛時，保時捷卻可以賣到30萬輛，再加上電動化腳步超前，近年推出純電動跑車Taycan大獲好評，是福斯集團的金雞母之一。
今（2022）年上半年，保時捷銷售營業額、獲利皆穩健成長，分別達到179.2億和34.8億歐元。去（2021）年同期的銷售營業額為165.3億歐元、營運獲利為27.9億歐元，與今年相比分別增長了8.5%與24.6%。
保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume對未來持樂觀態度。他說：「保時捷代表著運動化及現代的奢華。憑藉這一點，保時捷在全球汽車產業裡仍將佔有重要的一席之地。」
保時捷檯面下的權利鬥爭
事實上，歐洲汽車集團板塊變動是各大家族彼此角力鬥爭的線索。《華爾街日報》報導直指，保時捷控股公司推動IPO並非單純是因為利益，該控股公司和福斯汽車相互持股，最終福斯擁有保時捷品牌的控制權。
目前全球正陷入通膨、經濟衰退的危機中，目前法拉利（Ferrari）也累計下跌了16%，對於即將上市的保時捷相當不利，但是仍無法停下他們的腳步。報導稱，2008年的金融海嘯衝擊歐洲車業，造成福斯、保時捷等交叉持股相方複雜。其中，保時捷還試圖利用以「各種工具」（金融手段、法律等）接管福斯汽車，但以失敗告終。保時捷背後的皮耶希家族（Piech）認為這段歷史很難堪，亟欲獨立上市結束這段複雜又尷尬的經歷。
各界預期，未來保時捷IPO可能遇到更大問題是，公司將如何處理與福斯汽車集團（Volkswagen Group）的關係，還有福斯集團一直仰賴保時捷的現金流、獲利能力，這些都支撐了集團某些獲利能力較差品牌繼續營運；以及上市後如何有效調度投資、平台及稀缺零組件等問題，在種種困境下很有可能上演福斯汽車、保時捷股東和創始人Piech家族的三方權力鬥爭。
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核稿編輯：翁世航
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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