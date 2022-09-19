任何空間掛上「英女王」照片，就是差館——港產電影中的英女王

文：林兆榮

「各位觀眾，本台今日嘅節目已經全部播映完畢，多謝各位收睇，喺6點50分再見啦。」

鄧英敏話音剛落，《God save the queen》響起；英女王出現。這52秒沒有多少人會看完，多數會直接把電視關掉——反正就算播完整首《God Save the queen》 ，最後只會見到彩色圓形的測試卡。筆者當時年紀尚小，能捱到看見英女王才關電視機會不多。

九十年代後，電視基本上不會凌晨一點收台，TVB有《翡翠音樂幹線》；ATV有《魚樂無窮》，看見英女王的機會更少。九十年代前「見到英女王」代表電視台收台，《God Save the queen》是關電視的訊號，電視台和觀眾各做一個動作，一天就這樣結束——這也成為不少香港電影所用的符號。

圖1：《合家歡》（1989）許冠文寄居妹夫家中，深夜大聲看電視，妹夫黃百鳴在睡房本想出聲阻止，但聽到《God Save the queen》就知道節目播映完畢，無須出手。

圖2：《摩登如來神掌》（1990）中，從元朝到來的元華喜歡看電視，連續十幾小時筋疲力竭，英女王出場時元華大叫：「這個婆娘是誰（國語）？」

圖3：《富貴逼人》（1987）中飾演新聞報導員的董驃，得悉自己中了六合彩，在直播節目中大爆新聞部醜聞，結果被腰斬，直接出「英女王」。

硬幣上的英女王最少變了三次：六十年代初、七十年代中及八十年代中的面容跟皇冠都有不同變化。這個凌晨出現的英女王，也有不同的版本：最為人熟悉的，是上面《富貴逼人》的版本；另外，也有（圖4）和（圖5）的版本。但這些「英女王」也不一定以硬照出現——1982年就曾經播出英女王75年訪港，在皇后碼頭上岸檢閱的片段。加拿大安大略省的CFTO-DT（多倫多分臺），八九十年代則曾播放英女王騎馬和訪問加拿大的片段。

圖4

圖5

任何空間掛上「英女王」照片，就是差館（警局）——有比英王更方便的道具嗎？

《五億探長雷洛傳》（1991）陳統探長的房間（圖6），背後掛一張英皇佐治六世的照片，就成為差館了。

佐治六世即是英女王父親，帶領英國走過二戰的英王。掛上佐治六世的照片，時代背景即設定在1952年之前。