昔日的保守派鐵票倉喬治亞州，為何成為期中選舉民主黨參院過半的關鍵？
我們想讓你知道的是
美國將在11月8日迎來期中選舉，其中一個關鍵選戰即是原先鐵紅州的喬治亞。本文嘗試了解目前喬治亞的參議員選戰，以及喬治亞由紅轉紫的進程。
美國將在11月8日迎來期中選舉，原先各家選舉預測皆認為共和黨將拿下參眾兩院多數，然而隨著通膨得到控制，各項經濟指標提升，加上墮胎、大法官等重要議題更有利於民主黨選戰，且共和黨基本盤朝極端發展難獲得中間選票，多家媒體先後改變預測結果，民主黨越來越有望在參議院持續取得多數（目前參議院民主黨與共和黨席次各半，兩黨平手時可由同為參議院議長的副總統打破僵局）。
若民主黨成功拿下參議院多數，拜登（Joe Biden）後兩年任期將有較高的能力推行政策、落實競選承諾；然而若失去參議院，拜登恐將迎接無止盡的調查，且難以推行任何政策。拜登接下來的命運如何，關鍵就在於各個搖擺州。
美國公共電視網（PBS）列出10個戰況最激烈的州，其中第二名即為近年不斷成為政治焦點，並從紅轉紫（搖擺州）的喬治亞州。喬治亞州選舉規則與其他州相異，若11月8日候選人的得票皆未過半，可能將重演2020戲碼，在聖誕節假期後舉行第二輪選舉（run-off），再度成為全國焦點，作為決定美國後兩年政局的關鍵。
本文將聚焦於喬治亞州的選戰，嘗試了解目前戰況，以及喬治亞州在近年轉為搖擺州的進程。
喬治亞州的激烈戰況
上述提到，喬治亞州近幾年選舉成為眾所矚目焦點的一大原因，正是喬治亞州特殊的選舉制度。美國大多州為相對多數決，凡取得多數的候選人即贏得大選，然而喬治亞州為絕對多數決，候選人必須贏得超過50％的票數才能贏得選舉。2020大選，共和黨參議員珀杜（David Perdue）以49.7％贏過48％民主黨的奧索夫（Jon Ossoff），但因為不到50％，因此兩位參選人於1月進入第二輪選舉，最終由奧索夫翻盤贏得參院席次。
與此同時，由於當年喬治亞州的前共和黨參議員艾薩克森（Johnny Isakson）因健康因素提前退休，因此喬治亞州又有了另一場特別選舉（special election），由沃諾克（Raphael Warnock）與暫時替補艾薩克森的洛夫勒（Kelly Loeffler）競選席次。而這場選舉也因為在第一輪未有候選人得票超過半數，因此再度近入第二輪選舉，最終在1月由沃諾克拿下席次，喬治亞州的兩個席次正式由民主黨全面拿下，並讓民主黨進入全面執政狀態。
如今沃諾克的席次將再度進行選舉，與共和黨籍的沃克（Herschel Walker）角逐該席次。沃諾克是馬丁路德金恩博士曾服事教會的主任牧師，已奠定了兩年的國會基礎；沃克則是曾代表美國參加奧運的美式足球員，並在2018年受到前總統川普（Donald Trump）重用擔任總統體育健康委員，也是重要的川普支持者。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
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「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！